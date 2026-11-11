El brote de ébola en Congo supera los 11.000 casos mientras la enfermedad sigue propagándose

Los casos de ébola en República Democrática del Congo han superado los 11.000, en otro hito que muestra la gravedad del brote.

Los datos más recientes del Ministerio de Salud mostraron el miércoles que 11.042 personas se han infectado con el virus mortal, que ya ha matado a 5.387, casi la mitad de los contagiados, en el brote más letal del país.

Las autoridades congoleñas han tenido dificultades para contenerlo desde que se declaró el brote a mediados de mayo, debido a una serie de factores que incluyen conflictos y una crisis del sistema de salud.

El virus de Bundibugyo, responsable de este brote, no tiene una vacuna ni un tratamiento conocidos y se ha propagado a ocho de las 26 provincias del país.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.