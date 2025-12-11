Avión de Ryanair choca con una valla mientras el conductor del remolcador de tierra habla con una colega

Un avión que transportaba a casi 190 personas se estrelló contra una valla mientras un instructor de conducción de tractores remolcadores se centraba en asesorar a una aprendiz, según ha revelado una investigación de divulgada recientemente.

El avión de la aerolínea Ryanair, con 181 pasajeros y seis tripulantes a bordo, se estrelló en el aeropuerto de Stansted, en Essex, Reino Unido, el 21 de agosto de 2024.

La aeronave sufrió “daños sustanciales”, según un informe recientemente publicado por la AAIB (Subdivisión de Investigación de Accidentes Aéreos del Reino Unido).

El Boeing 737 estaba siendo trasladado a la plataforma del aeropuerto de Essex —la zona donde los aviones esperan las franjas horarias de salida de las pistas— por un tractor remolcador.

Una aprendiz condujo inicialmente el remolcador, realizando un giro prematuro y luego “varios giros correctivos” antes de detenerse, según el informe.

Un instructor sentado a su lado se hizo cargo de los controles y “continuó tranquilizando y aconsejando a la aprendiz mientras realizaba el retroceso, mirándola mientras lo hacía”, decía el informe.

open image in gallery Un 737 de Ryanair en el aeropuerto de Stansted (foto de archivo) ( Simon Calder )

El tren de aterrizaje del avión se desplazó más allá de las marcas en tierra del punto de liberación del remolcador (TRP, por sus siglas en inglés), donde debía detenerse.

Esto provocó que el avión chocara contra una barrera antiexplosiones, que protege las zonas del aire de escape de los motores a propulsión.

El accidente dañó la parte trasera del avión, pero no causó heridos. Los bomberos del aeropuerto acudieron al lugar de los hechos.

Tras el accidente, el instructor fue sometido a pruebas de drogas y alcohol, que superó. El hombre explicó que estaba “concentrado en hablar con la aprendiz” cuando pasó por delante del TRP, según el informe. Añadió que las marcas “no eran muy prominentes” y que estaban “oscurecidas” debajo del avión.

open image in gallery La parte trasera del avión resultó dañada en el accidente ( AAIB/PA Wire )

La alumna dijo que no había hecho ningún comentario cuando su instructor no se había detenido, porque “[suponía] que él sabía lo que estaba haciendo”, de acuerdo con el informe.

La maniobra fue realizada por trabajadores de Blue Handling, un equipo de asistencia en tierra del proveedor de gestión de instalaciones ABM, el cual presta servicio a Ryanair en Stansted. Se pidió a ABM que haga comentarios.

Desde el accidente, el aeropuerto ha duplicado la longitud de los TPRs, de 50 cm a un metro, y los ha pintado a ambos lados de las líneas centrales, en lugar de a un solo lado.

En otro incidente, en octubre de 2023, un avión de Ryanair colisionó con un vehículo de asistencia a pasajeros en una carretera del mismo aeropuerto. El ala derecha de la aeronave golpeó el techo del vehículo, causando daños visibles en ambos.

Un informe de la AAIB determinó que el avión tenía preferencia de paso y que el conductor del vehículo podía estar cansado y distraído.

Traducción de Sara Pignatiello