Sophie Kinsella, la aclamada autora de la popular serie Loca por las compras (Shopaholic), falleció a los 55 años de edad tras varios años de padecer un glioblastoma, una forma agresiva de cáncer cerebral.

Los glioblastomas se consideran los tumores cerebrales más mortíferos y de crecimiento más rápido.

De acuerdo con un artículo de la editorial de investigación científica Frontiers, la tasa de supervivencia de los pacientes con glioblastoma sigue siendo excepcionalmente baja, ya que la esperanza de vida a cinco años es del 2 al 10 %.

Este cáncer crece muy rápido y forma tumores que penetran en varias regiones del cerebro. A menudo reaparecen incluso después de la extirpación, lo que dificulta enormemente un tratamiento eficaz.

Sophie Kinsella fotografiada en 2015 ( PA Archive )

¿Cuáles son los síntomas de un glioblastoma?

Los síntomas de este tipo de cáncer varían en función del lugar del cerebro en el que crece el tumor.

Los síntomas incluyen dolores de cabeza causados por una acumulación de presión, cambios de personalidad y problemas de memoria.

Las personas también pueden tener problemas para hablar o entender lo que ocurre, cansancio extremo y depresión.

Los pacientes incluso pueden sufrir convulsiones y problemas de visión.

¿Existe algún tratamiento para el glioblastoma?

Los tratamientos habituales incluyen cirugía, quimioterapia y radioterapia.

Si el paciente se encuentra lo suficientemente bien, el cirujano intentará extirpar la mayor cantidad posible de cáncer durante la operación.

Hoy en día, el tratamiento del glioblastoma sigue en investigación por medio de varios ensayos clínicos experimentales previstos o en curso.

Un trabajo de la Universidad de Edimburgo y la empresa de biotecnología Trogenix estudia cómo una terapia génica podría utilizar un vector vírico inofensivo para dar instrucciones para fabricar una sustancia tóxica que mate las células del glioblastoma.

El tratamiento, que se estima que entre en fase de ensayo clínico a principios del año que viene, también funciona como inmunoterapia para entrenar al organismo a eliminar las células cancerosas.

Diagnóstico del glioblastoma de Kinsella

En abril de 2024, Kinsella reveló que le habían diagnosticado un glioblastoma a finales de 2022.

“Llevaba mucho tiempo queriendo compartir con ustedes una actualización de mi estado de salud y he estado esperando a tener fuerzas para hacerlo”, escribió en un comunicado publicado en sus cuentas de las redes sociales. Explicó en el mensaje que había hecho una pausa antes de hacer pública la noticia porque quería asegurarse de que sus hijos “pudieran escuchar y procesar la noticia en privado y adaptarse a [su] ‘nueva normalidad’”.

Contó a sus fans que había estado recibiendo tratamiento en un hospital londinense, y agradeció el apoyo de su familia, amigos y “los maravillosos médicos y enfermeros” que la trataron.