Oreo está dando que hablar con su última creación: las Oreo Zero Sugar, galletas sándwich de chocolate sin azúcar.

La marca anunció a principios de esta semana el producto, que supuestamente tiene el mismo sabor que una galleta Oreo. Aunque está previsto que las galletas salgan a la venta en EE. UU. en enero, no se ha compartido una fecha concreta.

A diferencia de las Oreo normales, que contienen casi 5 g de azúcar por galleta, las nuevas Oreo tienen 0 g de azúcar.

En lugar de azúcar, la galleta lleva edulcorantes artificiales, como sucralosa y acesulfamo potásico (también conocido como Ace-K). Las galletas también contienen sorbitol, un alcohol de azúcar derivado de la glucosa que se encuentra de forma natural en ciertas frutas. Otros ingredientes utilizados para conseguir el dulzor son el maltitol, un alcohol de azúcar, y la polidextrosa, a menudo utilizada como fuente de fibra dietética.

Sin embargo, los fans en X plantearon cuestionamientos sobre los ingredientes difíciles de pronunciar y qué tan saludables son.

“Esa lista de ingredientes se siente como un examen de química para el que no estudié”, bromeaba uno, mientras otro escribía: “Regla de oro: si no puedes pronunciar el ingrediente, es probable que no sea bueno”.

“¿Por qué no ponerles asbesto a estas alturas?”, escribió un tercero, refiriéndose a las fibras microscópicas que pueden quedarse atascadas en los pulmones y provocar cáncer.

“¿Por qué tantos malditos ingredientes misteriosos? Mejor cómete el azúcar, o búscate otra cosa para comer”, tuiteó un cuarto, mientras otro se mostraba de acuerdo: “Esas cuatro palabras suenan mucho más insalubres que el azúcar”.

“Apuesto a que sabrán fatal y serán aún peores para la salud que los que llevan azúcar natural”, añadió otra persona.

El nuevo producto incluye 10 bolsas que contienen dos galletas cada una, para ayudar a “controlar las porciones a los dulceros”, según Oreo.

“Oreo Zero Sugar ofrece el sabor clásico de Oreo, a la vez que te permite mantener tus objetivos de bienestar y salud”, reza la descripción del producto.​

Comparar los datos nutricionales de las Oreo sin azúcar y las Oreo normales es complicado, ya que los tamaños de las porciones difieren.

Dos galletas Oreo sin azúcar tienen 90 calorías, 4,5 g de grasa y 16 g de carbohidratos. En cambio, una ración de Oreos normales, que se define como tres galletas, tiene 160 calorías, 7 g de grasa y 25 g de carbohidratos.

El mes pasado, Oreo llamó la atención cuando lanzó un sabor especial de galleta con motivo de la festividad de Acción de Gracias. La lata de galletas “Oreo Thanksgiving Dinner Cookie Tin”, exclusiva en línea y de disponibilidad limitada, contenía 12 galletas recubiertas de caramelo de seis sabores diferentes: tarta de calabaza, salsa de arándanos, batata, crema de maíz, pastel de manzana con caramelo y pavo con relleno.

Traducción de Sara Pignatiello