El complejo turístico Walt Disney World recibe a millones de visitantes en Orlando, Florida, EE. UU., cada año; pero los turistas rara vez se dan cuenta de que están caminando a través de 10.000 hectáreas de lo que solían ser pantanos.

Incluso en pleno verano, las enormes plagas de mosquitos que asolan el resto del estado brillan por su ausencia en la propiedad.

La ausencia de plagas no es casualidad, pero el complejo evita rociar la zona con productos químicos agresivos que podrían arruinar las vacaciones o dañar el ecosistema local. En cambio, los responsables se basan en un extenso programa de vigilancia y drenaje que utiliza métodos naturales para eliminar los insectos antes de que puedan picar.

Este enfoque estratégico permite al parque mantener un ambiente confortable en todas sus propiedades, hoteles y atracciones al aire libre. Tras observar el control de plagas del parque durante sus propios viajes, la youtuber Jil Hinds, creadora del canal sobre hogar y jardinería Pink Jardin, decidió probar los métodos en su casa.

“Nunca me ha picado un mosquito cuando voy a Disney”, dice, y añade: “Así que uso su sistema de cinco puntos porque mi casa está completamente rodeada de árboles y puede convertirse rápidamente en un criadero de mosquitos después de la lluvia”.

Aquí tienes cinco trucos caseros inspirados en los consejos de Disney que puedes recrear en casa:

open image in gallery Walt Disney World cuenta con un amplio programa de vigilancia y drenaje para acabar con los insectos que pueden aparecer en casa ( Getty Images )

Eliminar el agua estancada

Los mosquitos necesitan agua estancada para depositar sus huevos, y las larvas pueden desarrollarse en menos de 48 horas.

Los equipos de mitigación de Disney supervisan continuamente la propiedad para garantizar que no se acumule agua en las superficies ni en los elementos decorativos. En casa, los propietarios deben vaciar regularmente los bebederos para pájaros, las canaletas y las macetas.

En el caso de fuentes de agua permanentes donde el drenaje no es una opción, la aplicación de larvicidas naturales, como las pastillas antimosquitos, neutraliza eficazmente las larvas antes de que alcancen la edad adulta.

Hinds recomienda aplicar tabletas o gránulos larvicidas naturales directamente en las zonas afectadas.

“Cuando las larvas entran, se comen eso y básicamente les explota la barriga”, dice, y añade: “Es triste, pero sí”.

Plantar hierbas en grandes cantidades

El complejo integra plantas repelentes de plagas específicas directamente en sus extensos jardines. En lugar de depender de plantas aisladas, la estrategia se basa en la densidad y el volumen.

open image in gallery El complejo evita la fumigación generalizada de sus instalaciones con productos químicos agresivos que podrían dañar el ecosistema local ( Getty Images )

Para replicar esta barrera protectora, los propietarios deben plantar grandes cantidades de hierba limón, melisa, romero y albahaca cerca de las zonas de mucho tránsito, como senderos, patios y puertas de entrada.

Todas estas plantas contienen aceites que actúan como repelentes naturales contra los mosquitos.

Rocía ajo como barrera natural

El ajo contiene compuestos naturales que resultan muy desagradables para los mosquitos, pero que son prácticamente imperceptibles para los humanos una vez secos. Rociar una mezcla líquida de ajo funciona como un repelente eficaz y sin químicos.

Para prepararlo en casa, debes licuar varias cabezas de ajo con agua en una licuadora de alta potencia, colar el líquido a través de una gasa y un colador para evitar obstrucciones, y verter la mezcla en un pulverizador de jardín.

“No mata a los mosquitos, pero los ahuyenta de la zona”, aclara Hinds.

Ten a la mano matamoscas eléctricos

Si bien las medidas preventivas constituyen la base del control de insectos, la erradicación activa proporciona un alivio inmediato durante las reuniones al aire libre. El uso de matamoscas eléctricos durante parrillas o eventos en patios ayuda a controlar los mosquitos adultos que logran entrar en el recinto.

open image in gallery Disney se esfuerza por eliminar el agua estancada de sus parques para ayudar a mantener a raya a los mosquitos ( AFP vía Getty Images )

Dado que este paso es reactivo y no preventivo, no es necesario que se ejecute constantemente. Hinds lo considera un plan de respaldo para situaciones específicas.

“Normalmente solo lo hago si tenemos invitados y quiero asegurarme de que todos estén cómodos”, dice.

Utiliza hierbas de cocina para una defensa inmediata

La última táctica consiste en utilizar hierbas aromáticas comunes que muchos hogares ya tienen en sus cocinas. Reunir un manojo compacto de hierbas frescas como salvia, limoncillo, tomillo o romero y colocarlas directamente en una hoguera o parrilla en el patio trasero creará un elemento disuasorio denso y localizado.

Al dejar que el manojo fresco humee lentamente con el calor, se liberan aceites esenciales concentrados en el aire, creando una barrera invisible. Según Hinds, este sencillo truco ofrece grandes beneficios: “Ahuyenta a los mosquitos, las moscas negras, los jejenes, a todos”.

En definitiva, para mantener un jardín libre de plagas, es necesario igualar su persistencia. Como Hinds recuerda a sus espectadores: “Recuerden ser constantes, porque los mosquitos siempre lo serán”.

Traducción de Sara Pignatiello