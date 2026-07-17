¿Qué es un micropaseo? Esta tendencia podría ser lo que necesitas para mejorar tu salud

¿Quieres hacer mucho por tu salud en poco tiempo? Un breve paseo a paso ligero puede ser la solución.

Conocida como “micropaseo”, esta práctica solo requiere entre 10 y 30 segundos para resultar beneficiosa.

“Los micropaseos son especialmente eficaces para las personas sedentarias o en proceso de recuperación, ya que ofrecen una forma accesible de reintroducir el movimiento [en la rutina]”, declaró la doctora Zulia Frost, cofundadora y directora clínica de la empresa Recharge Health, al periódico USA Today.

Los beneficios residen en las breves descargas de energía. Gracias a ellos, las personas pueden quemar más calorías, aumentar su tasa metabólica y mejorar la resistencia y la fuerza. Los investigadores descubrieron que las personas que daban micropaseos gastaban hasta un 60 % más de energía que las que daban paseos más largos cubriendo la misma distancia.

“Estas caminatas pueden ser tan simples como un paseo rápido alrededor de su oficina, caminar a tomar un café, o salir a tomar el aire fresco”, dijo Kelly Sturm, del centro de rehabilitación Cancer Rehab PT, a Prevention.

open image in gallery Un micro paseo puede ser la herramienta que necesitas para perder peso y mejorar tu salud. Los investigadores afirman que esta práctica es beneficiosa incluso después de solo unos segundos ( Getty Images/iStock )

Para llegar a estas conclusiones, investigadores de la Universidad de Milán estudiaron la salud de 10 individuos que utilizaron una máquina StairMaster y una cinta de correr durante periodos variables, de hasta cuatro minutos. Midieron el consumo de oxígeno de los caminantes utilizando una máscara de oxígeno.

Sus hallazgos se basan en investigaciones anteriores que destacan los beneficios de las descargas de movimiento rápidas y energéticas.

En un estudio realizado en 2024 con mujeres brasileñas de edad avanzada, se demostró que el entrenamiento por intervalos de alta intensidad es más beneficioso para las mujeres mayores que el ejercicio moderado o el entrenamiento de resistencia. Además, se comprobó que las sesiones de entrenamiento de un minuto de duración durante 19 minutos eran eficaces para mejorar la forma física de las personas seis meses o más después de haber sufrido un derrame cerebral. Por último, los investigadores afirman que solo 4,5 minutos de actividad vigorosa durante las tareas diarias podrían reducir el riesgo de algunos tipos de cáncer en casi un tercio.

Otra tendencia que ha cobrado fuerza recientemente consiste en alternar caminatas de baja y alta intensidad durante tres minutos a lo largo de 30 minutos o más.

open image in gallery Investigaciones anteriores han demostrado que las descargas rápidas de energía pueden ayudar a mejorar la forma física y reducir el riesgo de algunos tipos de cáncer. Todos los pasos dados son buenos pasos ( Getty Images/iStock )

Pero lo mejor es, simplemente, hacer ejercicio. Ni siquiera es necesario dar los famosos 10.000 pasos al día para reducir el riesgo de padecer enfermedades crónicas y deterioro cognitivo, según afirmó un grupo de investigadores en julio de 2025. Basta con dar 7.000 pasos.

“En realidad se trata de hacer lo que se pueda”, dijo el dietista Albert Matheny, cofundador de SoHo Strength Lab, a Women's Health. Continuó: “Si no te gusta caminar y piensas: 'No quiero caminar ocho kilómetros', entonces haz ráfagas de 30 segundos. Es más alcanzable”.

[Este artículo fue publicado por primera vez en 2025]

Traducción de Sara Pignatiello