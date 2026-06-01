Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos en California y Florida

Un proyecto respaldado por la empresa matriz de Google está buscando la aprobación federal para liberar 32 millonesde mosquitos en California y Florida, con la esperanza de que puedan ayudar a eliminar a otros que propagan virus mortales.

Puede que suene como el comienzo de una película de catástrofes, pero esta no es ni mucho menos la primera vez que se liberan mosquitos en Estados Unidos. Un ensayo realizado en los Cayos de Florida por la empresa británica Oxitec se consideró un éxito en 2022, y la filial de Alphabet, Verily, responsable de la nueva propuesta, denominada “Debug”, liberó un millón de mosquitos estériles en California en 2017.

La necesidad de estos programas es enorme. Los mosquitos matan a más personas que cualquier otro animal en el mundo, y 120 estadounidenses mueren cada año a causa de la infección por el virus del Nilo Occidental, según datos federales.

Sin embargo, las pruebas plantearon interrogantes éticos sobre hasta dónde debería llegar la humanidad en la lucha contra los mosquitos. Presentes desde la era de los dinosaurios, son una importante fuente de alimento tanto para los polinizadores que sustentan nuestros sistemas alimentarios como para los propios polinizadores.

Los esfuerzos de Verily para combatir los mosquitos portadores de enfermedades también generaron recientemente preocupación en las redes sociales, donde los usuarios de X cuestionan los vínculos del gigante tecnológico con el proyecto, a pesar de un historial documentado de éxito en Estados Unidos, Singapur y Australia.

open image in gallery En marzo se liberarán en Brasil mosquitos Aedes aegypti infectados con la bacteria Wolbachia . Una filial de Alphabet, la empresa matriz de Google, solicitó autorización federal para iniciar liberaciones similares en Estados Unidos. ( AFP/Getty )

“¿Por qué Google tiene 32 millones de mosquitos? ¿Acaso no hemos aprendido la lección con el kudzu, los gorriones, los mirlos y la carpa asiática? ¿Sigo?”, preguntó el representante republicano de Tennessee, Tim Burchett. “No alteren el equilibrio de la naturaleza”.

Verily solicitó comentarios sobre las redes sociales y la participación de Alphabet en el proyecto, pero no obtuvo respuesta inmediata.

El proyecto se centra en las hembras de Aedes aegypti, también conocidas como mosquitos de la fiebre amarilla, que pican a los humanos. Estos mosquitos agresivos no son originarios de Estados Unidos y pueden transmitir el Zika, el dengue, la fiebre amarilla y la chikungunya.

Pero atacar a estos mosquitos no significa eliminarlos. En cambio, los machos que el proyecto liberará, que no pican, están infectados con Wolbachia, una bacteria causante de esterilidad que ya está presente en más de la mitad de todas las especies de insectos.

Una vez liberados, los mosquitos portadores de Wolbachia aún pueden buscar hembras para reproducirse como los mosquitos silvestres. Pero cuando las hembras se reproducen, sus huevos no eclosionan.

Eso, en esencia, controla a la población desde dentro.

Según la página web del proyecto de Verily, el consenso general entre los científicos es que las consecuencias ecológicas de eliminar las especies a las que se dirigen del entorno urbano serían pequeñas y que no constituyen una fuente de alimento significativa para otros animales.

“El principal impacto ecológico sería restaurar el ecosistema a su estado anterior a la invasión de los mosquitos. El equipo de control de plagas se compromete a trabajar con las comunidades y los organismos reguladores para garantizar la seguridad y la aceptabilidad de nuestros ensayos de campo y liberaciones”, indica el proyecto.

open image in gallery Esta imagen muestra un mosquito Aedes albopictus ; estos mosquitos transmiten los virus del dengue, el zika y el chikunguña ( CDC )

Aún no hay un cronograma para la posible liberación, y los huevos latentes pueden permanecer en el medio ambiente durante meses después de la eliminación de los adultos. Esto requiere un tratamiento continuo de la zona.

“Nuestro objetivo principal es reducir las poblaciones de mosquitos por debajo del nivel necesario para transmitir enfermedades”, indicaba el proyecto.

En el futuro, el equipo espera aplicar el mismo método a otros insectos. Actualmente se están realizando ensayos de campo con el Aedes albopictus, también conocido como el mosquito tigre asiático.

“Necesitaremos validar esto mediante investigación”, indicó el proyecto.

Este método se implementó en Brasil, pero, según se informa, el dengue superó en número a los mosquitos “buenos”.

Esta no es una solución perfecta. Cuando se deja de liberar mosquitos en una zona, su número vuelve gradualmente a “niveles normales”, según afirmaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU.

Las poblaciones de mosquitos, incluidas las especies invasoras, se están extendiendo debido al cambio climático provocado por el ser humano. Proliferan en ambientes más cálidos y húmedos. Algunas investigaciones recientes demuestran que también son adaptables.

“Descubrimos que los mosquitos tienen el potencial de evolucionar al ritmo del calentamiento global, lo que sugiere que podríamos estar subestimando el riesgo de enfermedades futuras”, dijo el año pasado Lisa Couper, investigadora postdoctoral en Ciencias de la Salud Ambiental en la UC Berkeley.

Según los CDC, se produjeron brotes de dengue, chikungunya y Zika en Florida, Hawái, Texas, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y Samoa Americana.

Traducción de Olivia Gorsin