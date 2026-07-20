Al menos 930 personas han muerto en el brote de ébola en República Democrática del Congo, informó el Ministerio de Salud del país.

El ministerio de Salud indicó que las muertes se registraron entre los 2.344 casos confirmados hasta el sábado, según informó durante la noche del domingo al lunes. En las 24 horas previas se contabilizaron 37 nuevas muertes, una de las cifras diarias más altas.

El brote de ébola, que se declaró en el este de Congo el 15 de mayo, es el brote de ébola de más rápido crecimiento del que se tenga registro. El virus de Bundibugyo, responsable del brote, es menos común que otros que causan la enfermedad del ébola, y no existe una vacuna ni un tratamiento aprobados.

El aumento de muertes se produce mientras las preocupaciones de seguridad restringen la lucha contra la enfermedad en la provincia más afectada, Ituri.

Se han reportado al menos 12 ataques contra instalaciones y equipos de salud desde que se declaró el brote a mediados de mayo, dijeron las autoridades el sábado. Muchos trabajadores de la salud, mientras tanto, han abandonado sus puestos de trabajo en protesta por la falta de pago.

Al menos 36 trabajadores de la salud infectados con el virus han muerto.

El ministerio de Salud indicó que 724 pacientes se encuentran actualmente en aislamiento y en hospitales, y agregó que está intensificando los esfuerzos de respuesta en las zonas afectadas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.