El fin de año es una época de reflexión, revisión y de cerrar ciclos o abrir otros nuevos, por ello, es común tener rituales que busquen llamar amor, suerte, abundancia, viajes o lo que sea que se espere del siguiente año, que en estos días también suma la salud a los deseos. Y para que ninguna de esas cosas falle en el 2026, aquí están los rituales que no deben faltar en el último día del 2026.

1. Barrer la casa: desde hace mucho tiempo, esta costumbre tiene el objetivo de sacar las “malas vibras” o energía negativa del año que se termina, sobre todo, si este trajo acontecimientos difíciles, como peleas, crisis o rompimientos.

2. Comer 12 uvas con las 12 campanadas de la media noche: es una tradición contar con 12 deseos listos para los 12 meses del año que viene y enumerarlos con los últimos segundos del año viejo comiendo una uva, que simboliza suerte y prosperidad. Esta costumbre llegó a América Latina desde España, según como una copia de la tradición francesa en la que la gente comía uvas y bebía vino espumoso. También existe la teoría de que empezó debido a una cosecha excedente de uvas blancas en Alicante que relacionaron con la “buena suerte” y por eso adoptaron como tradición.

3. Comer lentejas: con un significado similar al de las uvas, comer lentejas en la nochevieja se dice que llama al dinero y la abundancia, aunque una variante de esta tradición es solo traer lentejas crudas en los bolsillos cuando termina el año.

4. Dar la vuelta a la manzana con una maleta: hoy, los viajes son un deseo largamente esperado, el regreso a los destinos turísticos no solo lo necesitan quienes viajan, sino quienes viven del turismo. La tradición dicta que se debe dar la vuelta a la cuadra a la media noche cargando una maleta.

5. Veladoras: un ritual para atraer luz, abundancia y prosperidad al hogar y a todos los que ahí habitan consiste en prender 12 veladoras y encomendarse a la divinidad. Cuando den las 12 se debe dejar solo una vela prendida y encender una nueva cada primer día del mes por el resto del año.

6. Borreguitos: colgar borreguitos en la puerta de la casa, o tenerlos debajo de la almohada cuando termina el año se dice que trae dinero y abundancia.

7. Estrenar una prenda roja/dorada/blanca (o las tres): esta tradición marca el inicio fresco de un nuevo ciclo en el que se busca llamar, según el color, amor, abundancia o paz. La prenda debe ser nueva para no arrastrar nada de ciclos pasados.

8. Vaso con agua: la tradición de llenar un vaso con agua y arrojarlo a la calle al filo de la media noche, se utiliza para acabar con las lágrimas, las malas experiencias o energías que se hayan vivido en el año que termina.

9. Monedas: pasar 12 monedas de mano en mano al filo de la media noche con quienes compartes la cena, es un ritual para llamar dinero, amistad y abundancia.

10. Vestir de rojo o amarillo: aunque en Latinoamérica esta tradición se adereza puntualizando que debe ser la ropa interior, vestir estos colores busca atraer amor o dinero en el año que comienza. Se trata de uno de los rituales más comunes, que este año plantea que sea el cubrebocas el que se porte de un color característico.