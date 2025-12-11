Los millennials son los más propensos a hacer resoluciones para el 2026

Ahorrar dinero, hacer más ejercicio y estar más sano encabezan las listas de resoluciones de Año Nuevo de los estadounidenses para el 2026.

Una nueva encuesta de 2.000 estadounidenses reveló que solo el 10 % afirmó sentirse muy bien con el 2025 en general y lo calificaría como un año “excelente”, mientras que muchos más lo describieron como “aceptable” (39 %), “malo” (19 %) o incluso “horrible” (10 %).

Para prepararse para el nuevo año, el 38 % de los encuestados afirmaron que están estableciendo metas o propósitos personales para el 2026. Los millennials son la generación más propensa a comprometerse con los propósitos de Año Nuevo, con un 57 % planeando hacerlo, en comparación con solo el 23 % de los baby boomers.

Los hombres también son más propensos que las mujeres a establecer metas para el año que comienza (44 % frente a 35 %) y afirman sentirse más motivados para cumplirlas, con un 93 % que se muestra motivado, en comparación con el 85 % de las mujeres.

Realizado por Talker Research y Talkspace, el estudio reveló que los estadounidenses planean tener un promedio de seis resoluciones cada uno.

El bienestar financiero y físico predomina entre estos objetivos: el 45 % busca ahorrar más y hacer más ejercicio. Le sigue de cerca la mejora de la salud física (41 %), mientras que el 40 % desea una alimentación más saludable y el 34 % espera fortalecer su bienestar financiero general. Otros buscan pasar más tiempo al aire libre (29 %) o priorizar la salud mental (29 %) en el nuevo año.

Aun así, muchos reconocen los desafíos de cumplir los propósitos de Año Nuevo. El 45 % de la generación Z, el 49 % de los millennials y el 45 % de la generación X afirmaron que la falta de dinero es su mayor obstáculo para alcanzar sus metas, mientras que el 37 % de los baby boomers se inclinó más por la fuerza de voluntad.

Los problemas de salud mental también se interponen en el camino para el 28 % de los encuestados, y el 22 % afirmó tener dificultades para encontrar el tiempo necesario para mantenerse en un buen camino.

A pesar de los obstáculos, el optimismo se mantiene firme. Ante los contratiempos, los adultos jóvenes tienden a ser más exigentes con ellos mismos: el 36 % de la generación Z afirma responder criticándose o sintiéndose culpable.

Las generaciones mayores son más indulgentes: el 42 % de los millennials, el 48 % de la generación X y el 55 % de los baby boomers afirman aceptar el fracaso como parte del proceso y seguir adelante.

En general, el 49 % de los encuestados creen que 2026 será “su año”, especialmente en lo que respecta a alcanzar una mejor condición mental.

“Establecer metas personales significativas es un paso positivo para el bienestar y el crecimiento mental, pero es igualmente importante ser indulgentes con nosotros mismos si no las logramos de inmediato”, dijo la Dra. Nikole Benders-Hadi, directora médica de Talkspace. “Recuerde que se puede crecer al intentar alcanzar las metas, incluso si no siempre se logra exactamente lo que se propuso o si el resultado no se ve ni se siente como se esperaba”.