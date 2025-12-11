Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Los millennials son los más propensos a hacer resoluciones para el 2026

Ahorrar, hacer más ejercicio y mejorar la salud encabezan las resoluciones para 2026, con los millennials como la generación más comprometida

Talker
Jueves, 11 de diciembre de 2025 17:20 EST
Plantearse propósitos no debería ir de la mano del auto reproche (Alamy/PA)
Plantearse propósitos no debería ir de la mano del auto reproche (Alamy/PA)

Ahorrar dinero, hacer más ejercicio y estar más sano encabezan las listas de resoluciones de Año Nuevo de los estadounidenses para el 2026.

Una nueva encuesta de 2.000 estadounidenses reveló que solo el 10 % afirmó sentirse muy bien con el 2025 en general y lo calificaría como un año “excelente”, mientras que muchos más lo describieron como “aceptable” (39 %), “malo” (19 %) o incluso “horrible” (10 %).

Para prepararse para el nuevo año, el 38 % de los encuestados afirmaron que están estableciendo metas o propósitos personales para el 2026. Los millennials son la generación más propensa a comprometerse con los propósitos de Año Nuevo, con un 57 % planeando hacerlo, en comparación con solo el 23 % de los baby boomers.

Los hombres también son más propensos que las mujeres a establecer metas para el año que comienza (44 % frente a 35 %) y afirman sentirse más motivados para cumplirlas, con un 93 % que se muestra motivado, en comparación con el 85 % de las mujeres.

Realizado por Talker Research y Talkspace, el estudio reveló que los estadounidenses planean tener un promedio de seis resoluciones cada uno.

Relacionados

El bienestar financiero y físico predomina entre estos objetivos: el 45 % busca ahorrar más y hacer más ejercicio. Le sigue de cerca la mejora de la salud física (41 %), mientras que el 40 % desea una alimentación más saludable y el 34 % espera fortalecer su bienestar financiero general. Otros buscan pasar más tiempo al aire libre (29 %) o priorizar la salud mental (29 %) en el nuevo año.

Aun así, muchos reconocen los desafíos de cumplir los propósitos de Año Nuevo. El 45 % de la generación Z, el 49 % de los millennials y el 45 % de la generación X afirmaron que la falta de dinero es su mayor obstáculo para alcanzar sus metas, mientras que el 37 % de los baby boomers se inclinó más por la fuerza de voluntad.

Los problemas de salud mental también se interponen en el camino para el 28 % de los encuestados, y el 22 % afirmó tener dificultades para encontrar el tiempo necesario para mantenerse en un buen camino.

A pesar de los obstáculos, el optimismo se mantiene firme. Ante los contratiempos, los adultos jóvenes tienden a ser más exigentes con ellos mismos: el 36 % de la generación Z afirma responder criticándose o sintiéndose culpable.

Las generaciones mayores son más indulgentes: el 42 % de los millennials, el 48 % de la generación X y el 55 % de los baby boomers afirman aceptar el fracaso como parte del proceso y seguir adelante.

En general, el 49 % de los encuestados creen que 2026 será “su año”, especialmente en lo que respecta a alcanzar una mejor condición mental.

“Establecer metas personales significativas es un paso positivo para el bienestar y el crecimiento mental, pero es igualmente importante ser indulgentes con nosotros mismos si no las logramos de inmediato”, dijo la Dra. Nikole Benders-Hadi, directora médica de Talkspace. “Recuerde que se puede crecer al intentar alcanzar las metas, incluso si no siempre se logra exactamente lo que se propuso o si el resultado no se ve ni se siente como se esperaba”.

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in