La esposa de Bruce Willis, Emma Heming Willis, se sinceró sobre la batalla de casi tres años del actor contra la demencia.

La familia de la estrella de Duro de matar anunció su diagnóstico de demencia frontotemporal (FTD), una enfermedad cerebral degenerativa que afecta la comunicación y el comportamiento, en febrero de 2023.

“Bruce no ha perdido su movilidad. Y goza de buena salud en general”, dijo Heming Willis a Diane Sawyer, de ABC News, en el especial de la cadena titulado Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey, cuyo adelanto se emitió este martes en Good Morning America. “Es solo su cerebro el que le está fallando”, agregó.

“Hemos aprendido a adaptarnos”, afirmó Heming Willis, quien escribió un nuevo libro sobre su experiencia titulado The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path. “Tenemos una forma de comunicarnos con él, que es… una forma diferente”, concluyó.

En otro momento del adelanto, Sawyer le preguntó a Heming Willis si todavía había días en los que lograba ver destellos del hombre que su esposo solía ser.

Emma Heming Willis habla sobre la demencia de Bruce con Diane Sawyer en el especial de ABC ‘Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey’ (izquierda) ( ABC/Getty )

“Días no, pero tenemos momentos”, respondió. “Es su risa, ¿sabes? Tiene una risa tan fuerte. Y, a veces, ves ese brillo en sus ojos, o esa sonrisa, y me siento transportada”.

Luego agregó: “Y es difícil de ver, porque tan rápido como aparecen esos momentos, también desaparecen. Es difícil. Pero estoy agradecida. Agradecida de que mi esposo aún esté aquí”.

Al presentar la portada de su libro en Instagram en abril, Emma Heming Willis escribió:

“Nacido del dolor, moldeado por el amor y guiado por un propósito, este es el libro que yo habría necesitado cuando Bruce recibió su diagnóstico y el miedo y la incertidumbre me dejaron paralizada. Confío en que será de ayuda para el próximo cuidador. Está lleno de apoyo, reflexiones y la esperanza que hace falta para transitar este camino. Es un libro para todos los que buscamos nuestro rumbo en medio de lo desconocido, con amor, fuerza y valentía. No estás solo”.

Bruce Willis y Emma Heming Willis llevan 14 años de matrimonio. Tienen dos hijas en común: Mabel Ray Willis, de 13 años, y Evelyn Penn Willis, de 11.

Willis también tiene tres hijas mayores con la actriz Demi Moore, protagonista de La sustancia: Rumer (37), Scout (34) y Tallulah (31).

En febrero, Rumer compartió una actualización sobre la salud de su padre. Dijo que estaba “muy bien” y agregó: “Estamos todos muy unidos. Creo que lo más hermoso es la forma en que nos damos apoyo entre nosotros, porque realmente somos una unidad”.

Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey se emite esta noche a las 8 p. m., hora del Este en ABC. Estará disponible en streaming al día siguiente en Disney+ y Hulu.

