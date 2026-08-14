Aumentan casos de diarrea en Myanmar en medio de inundaciones monzónicas

La ciudad más grande de Myanmar ha registrado un preocupante aumento de casos de diarrea aguda, informó el viernes la prensa estatal, lo que se suma a las penurias de un país que lidia con graves inundaciones y una guerra civil.

El periódico estatal Myanma Alinn indicó que 182 pacientes de Yangon fueron ingresados en el hospital general de la ciudad por diarrea en los últimos cuatro días, incluidos 93 que dieron positivo en pruebas de patógenos que causan diarrea.

El informe no especificó qué patógenos se detectaron ni si los casos fueron confirmados como cólera.

Aye Mya Thae Phyu, legisladora del municipio de Latha en Yangon, informó que los pacientes que dieron positivo tenían cólera, según el medio Eleven Media.

El equipo de información del ejército comunicó a periodistas el jueves que un paciente de 92 años murió a causa de la enfermedad.

Aung Lin Aye, subdirector médico del Hospital General de Yangon, señaló que el número de casos de diarrea ha aumentado significativamente en los días previos y que el hospital está proporcionando tratamiento con un enfoque en prevenir muertes, según el periódico.

Nanda Win, jefe del Departamento Regional de Salud Pública de Yangon, manifestó que los casos se concentraban especialmente en el barrio chino de Yangon, donde se agrupan vendedores de comida callejera, restaurantes y bares, según el informe.

Señaló que la comida para llevar y el agua contaminada utilizada por los vendedores ambulantes podrían ser fuentes de la enfermedad, y añadió que el número de casos había comenzado a disminuir.

Otro periódico estatal, Global New Light of Myanmar, informó que las autoridades pidieron a los vendedores de comida callejera que ofrecen artículos de alto riesgo que cerraran durante unos tres días para frenar la propagación.

Tres bares y restaurantes del barrio chino confirmaron a The Associated Press el cierre de tres días.

La diarrea aguda es un desafío recurrente para Yangon durante la temporada del monzón. En 2024, más de 2.200 personas fueron hospitalizadas con diarrea acuosa aguda en Yangon, con 15 muertes reportadas, según datos de la Organización Mundial de la Salud.

Este último acontecimiento se produce mientras las inundaciones siguen afectando a comunidades en otras partes del país, lo que aumenta la presión sobre una población que ya enfrenta años de conflicto después de que el ejército arrebatara el poder al gobierno electo de Aung San Suu Kyi en 2021.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.