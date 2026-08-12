Brote de ébola en Congo va camino de superar el más mortal de la historia, dice la OMS

El brote de ébola en curso en la República Democrática del Congo va camino de eclipsar al más mortífero de la historia que mató a más de 11.000 personas de entre más de 28.000 casos, declaró el miércoles el director de la Organización Mundial de la Salud.

“Al ritmo actual, va camino de eclipsar el brote de ébola de África occidental de 2014 a 2016”, dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus a los periodistas.

El brote en el este de Congo, considerado el más rápido de la historia, ha matado a más de 2.000 personas de entre más de 4.300 casos.

El brote actual fue declarado el 15 de mayo, pero las autoridades sanitarias ahora dicen que la secuenciación mostró que comenzó meses antes, en febrero.

Es diferente de la mayoría de los brotes anteriores de ébola porque es causado por el virus Bundibugyo, que no tiene vacunas ni tratamientos aprobados.

Los expertos dicen que el brote se está moviendo más rápido que los esfuerzos para rastrearlo y controlarlo en una parte remota del este de Congo sumido en conflicto cerca de las fronteras con Sudán del Sur, Uganda y Ruanda. La mayoría de los nuevos casos y muertes se están reportando en comunidades fuera del alcance de los trabajadores de salud.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.