Brote de ébola en este de Congo llega a 12.000 casos mientras la violencia obliga a equipos a irse
El brote de ébola que avanza rápidamente en el este de República Democrática del Congo, superó los 12.000 casos confirmados, según mostraron datos gubernamentales el jueves, mientras los combates entre rebeldes y el ejército frenan los esfuerzos para contener la propagación de la enfermedad.
Se trata del brote de ébola de crecimiento más rápido en la historia y casi la mitad de las 12.021 personas que se confirmó que contrajeron la fiebre hemorrágica fallecieron, de acuerdo con los datos del Ministerio de Salud.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
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