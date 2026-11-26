El brote de ébola que avanza rápidamente en el este de República Democrática del Congo, superó los 12.000 casos confirmados, según mostraron datos gubernamentales el jueves, mientras los combates entre rebeldes y el ejército frenan los esfuerzos para contener la propagación de la enfermedad.

Se trata del brote de ébola de crecimiento más rápido en la historia y casi la mitad de las 12.021 personas que se confirmó que contrajeron la fiebre hemorrágica fallecieron, de acuerdo con los datos del Ministerio de Salud.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.