Es posible que los jóvenes tengan que comenzar a prestar más atención a sus niveles de colesterol: según un nuevo estudio, un colesterol alto o fluctuante a una edad temprana puede aumentar el riego de aterosclerosis.

La aterosclerosis, que consiste en un estrechamiento de las arterias debido a la acumulación de depósitos de grasa, puede causar enfermedades cardíacas y apoplejías. En el estudio, dirigido por científicos de la Universidad de Cambridge y publicado en la revista científica Nature, se alimentó a dos grupos de ratones con una dieta rica en colesterol, de forma intermitente o continua.

Ziad Mallat, profesor de medicina cardiovascular en la BHF (Fundación Británica del Corazón) de la Universidad de Cambridge, dijo: “Descubrimos que alimentar a los ratones con una dieta alta en grasas de forma intermitente (una semana sí, varias semanas no, otra semana sí, y así sucesivamente) cuando aún eran jóvenes terminó aumentando significativamente el riesgo de aterosclerosis”.

Además, otros investigadores analizaron los datos de 2.000 personas registradas en el Estudio de Riesgo Cardiovascular en Jóvenes Finlandeses, y hallaron que quienes estuvieron expuestos a altos niveles de colesterol durante la niñez tienen más probabilidades de sufrir acumulación de placa en las arterias.

Pero ¿qué es exactamente el colesterol, y qué cambios podemos hacer en nuestro estilo de vida para disminuirlo?

¿Qué es el colesterol?

“El colesterol es una sustancia grasosa que se encuentra en la sangre y que es esencial para la formación de células y la producción de ciertas hormonas”, explica el cardiólogo Oliver Guttmann, del Hospital Wellington, en Londres, Reino Unido.

Los dos tipos principales de colesterol son las lipoproteínas de baja densidad (LDL) y las lipoproteínas de alta densidad (HDL).

“El LDL suele denominarse colesterol 'malo' porque en niveles muy altos puede provocar una acumulación de placa en las arterias, lo que incrementa el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas”, explica Guttman, y continúa: “Por otro lado, el HDL es conocido por ser el colesterol 'bueno' porque ayuda a remover el LDL de la sangre”.

En el Reino Unido, el colesterol se mide en milimoles por litro (mmol/L).

“En la mayoría de la gente, un nivel de colesterol de 5 mmol/L se considera saludable. Pero el colesterol LDL, idealmente, debería ser inferior a 4, mientras que el HDL debería estar en 1 o más”, explica el doctor Chung Tang, médico general y director de medicina de la clínica Pall Mall Medical.

“Los niveles por encima de esos rangos podrían aumentar el riesgo de problemas de salud; por lo tanto, es bueno vigilarlos y hacerse más pruebas médicas si se sospecha que los niveles podrían estar muy altos”, añade Tang.

open image in gallery Resultados de pruebas de química sanguínea en los que se muestran los niveles de colesterol

¿Cuáles son los peligros del colesterol alto?

“El colesterol alto, especialmente del tipo LDL, puede producir depósitos de grasa en las arterias”, explica Tang, y continúa: “A lo largo del tiempo, esta acumulación puede estrechar las arterias, lo que dificulta la circulación de la sangre”

open image in gallery Diagrama de una arteria obstruida por plaquetas y placa de colesterol

“Esto eleva el riesgo de cardiopatías, apoplejías, y otros problemas de salud graves”, expresa Tang. Y añade: “Es como un atasco de tráfico en la circulación: la sangre no puede moverse como debería”.

Por otro lado, ciertos grupos demográficos son más propensos al colesterol alto.

“Los adultos mayores suelen experimentar niveles de colesterol más altos debido al envejecimiento y a cambios en el metabolismo. Los factores genéticos también pueden ser importantes: enfermedades como la hipercolesterolemia familiar pueden provocan colesterol alto desde una edad temprana”, dice Guttman.

Y continúa: “Asimismo, las personas con obesidad, malos hábitos alimenticios y sedentarismo tienen más probabilidades de sufrir de colesterol alto”.

¿Por qué es importante ser consciente de esto desde la juventud?

“Prestar atención a los niveles de colesterol a una edad temprana es clave porque permite realizar intervenciones y ajustes en el estilo de vida que pueden prevenir problemas de salud en el largo plazo”, enfatiza Guttman.

Tang concuerda, y añade: “El colesterol alto no suele generar síntomas, por lo que es fácil de ignorar. Si se es proactivo, se pueden evitar futuras complicaciones como las enfermedades cardíacas y apoplejías”.

Entonces, ¿cómo podemos disminuirlo?

Observar la dieta

“Céntrate en comer más frutas, vegetales, cereales integrales y proteínas magras. Reduce el consumo de grasas saturadas y trans, presentes en las carnes grasas, los alimentos fritos, y los aperitivos procesados. Opta, en su lugar, por grasas sanas como el aguacate, los frutos secos y el aceite de oliva”, aconseja Guttman.

Ejercitar con regularidad

open image in gallery Mujer de mediana edad en bicicleta por el campo

“Intenta realizar al menos 150 minutos de actividades aeróbicas moderadas, como caminar rápido o montar en bicicleta, a la semana”, recomienda Guttman, y añade: “El ejercicio regular ayuda a elevar el colesterol HDL y disminuir tanto el colesterol LDL como los triglicéridos”.

Dejar de fumar

“Fumar reduce el colesterol HDL y daña los vasos sanguíneos. Por lo tanto, dejar el cigarrillo puede mejorar tanto los niveles de colesterol como la salud cardíaca en general”, explica Guttman.

Traducción de Sara Pignatiello