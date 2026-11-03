Dan de alta en Kenia a 5 pacientes de ébola tras pruebas negativas; 2 siguen hospitalizados

Kenia dio de alta a cinco pacientes de ébola el martes tras dar negativo en las pruebas del virus y de que no presentaran síntomas, lo que deja solo a dos pacientes que reciben atención de apoyo. Autoridades de salud manifestaron su optimismo por el avance del país en la contención del brote, sin que se reportaran nuevas infecciones.

El Ministerio de Salud informó que los cinco pacientes se habían recuperado y fueron dados de alta tras obtener resultados negativos. También anunció la liberación de 46 personas identificadas como contactos del primer paciente de ébola y puestas en cuarentena durante 21 días.

Otros 20 contactos fueron liberados la semana pasada, mientras que se espera que el último grupo de 52 personas complete la cuarentena y sea liberado la próxima semana.

El brote, que comenzó en mayo en la República Democrática del Congo, ha cobrado más de 5.000 vidas, con más de 10.000 casos reportados, lo que lo convierte en uno de los peores brotes de esa enfermedad jamás registrados.

Kenia registró su primer caso el 6 de octubre, después de que un hombre que había viajado desde el Congo a través de Uganda diera positivo en la prueba del virus. Murió horas después en el Hospital de Nairobi.

Las autoridades sanitarias identificaron a 135 contactos vinculados al primer paciente, ocho de los cuales posteriormente dieron positivo para ébola. Uno de los ocho pacientes murió, lo que elevó el número total de fallecidos a dos.

El Ministerio de Salud indicó el martes que, aunque no se habían registrado nuevas infecciones en las dos semanas anteriores, el país se mantenía en máxima alerta.

El ministerio instó al público a mantenerse vigilante y advirtió que el brote no se declarará terminado hasta que se haya completado el conteo recomendado de 42 días tras la recuperación del último paciente.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.