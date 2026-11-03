Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Skip to content

Presuntos milicianos matan a 2 policías que protegían a vacunadores antipolio en Pakistán

PAKISTÁN-POLIO-ATAQUE
PAKISTÁN-POLIO-ATAQUE (AP)

Hombres armados que viajaban en una motocicleta dispararon y mataron a dos agentes de policía asignados a proteger a trabajadores contra la polio durante una campaña de vacunación puerta a puerta en el noroeste de Pakistán el martes, informaron funcionarios.

El tiroteo en Mohmand, un distrito de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa que limita con Afganistán, también dejó herido a un tercer agente. El agente de policía Ayaz Khan indicó que los policías se dirigían a una aldea cercana para escoltar a los equipos de vacunación cuando fueron atacados a tiros.

Los atacantes huyeron del lugar. Ningún grupo se atribuyó de inmediato la responsabilidad del ataque.

Los talibanes paquistaníes y otros grupos milicianos atacan con regularidad las campañas contra la polio y a la policía que protege a los trabajadores de salud, al afirmar falsamente que las campañas de vacunación contra la polio forman parte de una conspiración occidental para esterilizar a los niños.

En Islamabad, el ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, tachó el ataque de “intolerable” y ofreció sus condolencias a las familias de los agentes fallecidos, que trabajaban por un futuro más saludable para el país, añadió.

Relacionados

Pakistán inició una campaña nacional el lunes para vacunar a 24 millones de niños contra la polio como parte de los esfuerzos por erradicar la enfermedad. Pakistán y la vecina Afganistán siguen siendo los únicos países donde el poliovirus natural es endémico, según la Organización Mundial de la Salud.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in