Shivon Zilis afirmó que Elon Musk decidió terminar su relación esta semana “sin previo aviso”

Después de años de mantener su relación lejos de la atención pública, Shivon Zilis anunció su separación de Elon Musk en una extensa publicación en X. La ejecutiva, quien trabajó en Tesla y actualmente forma parte de Neuralink, es madre de cuatro de los 14 hijos conocidos del multimillonario.

“Es difícil pasar de estar enamorada a tener que dejar ir a alguien en apenas una semana y sin previo aviso, pero a veces las cosas son así”, comenzó Zilis.

Luego reflexionó sobre el vínculo que compartieron: “Me alegra haber podido mostrarle a Elon lo que se siente al ser comprendido, cuidado y amado con paz, estabilidad y ternura. Dada la turbulencia de su infancia, su alma a menudo atormentada y su incansable lucha por la humanidad, quería que experimentara la forma más profunda y estable de amor que este mundo puede ofrecer. Me llena de alegría saber que lo conseguí y espero que deje una huella positiva y duradera”.

“Siempre fuimos su refugio seguro”, continuó. “Un lugar donde todos nos alegrábamos muchísimo de verlo, siempre lleno de felicidad y amor, no de guerra, en contraste con el resto de su agitada existencia. Era un descanso necesario del campo de batalla, donde podía recargar el corazón y el alma antes de volver a la acción”.

open image in gallery Elon Musk y Shivon Zilis se separan tras años de relación y cuatro hijos en común ( Getty )

“Me encantaba ser ese contrapeso de seguridad, calma y amor, y disfrutaba mucho poder devolverle la sonrisa cuando estaba triste. Lo extrañaré muchísimo”.

Zilis añadió que la ruptura implica “muchas pérdidas”, aunque destacó que de la relación quedaron “cuatro hermosos amores de mi vida”, en referencia a sus hijos. La pareja tuvo gemelos en 2021, un tercer hijo en 2024 y un cuarto en 2025.

“Espero y rezo para que podamos ser grandes amigos y buenos padres mientras criamos juntos a nuestros hijos”, continuó. “Me duele, pero E me importa muchísimo y siempre desearé que sea feliz. Que Dios te acompañe, Elon. El mundo tiene suerte de tenerte”.

The Independent se puso en contacto con Musk para solicitar comentarios.

Musk y Zilis mantuvieron los detalles de su relación lejos de la mirada pública durante años. Sin embargo, a principios de 2026, Zilis reveló durante el juicio de OpenAI que, después de incorporarse a la empresa tecnológica en 2016, tuvo un encuentro romántico ocasional con Musk.

Según se expuso ante el tribunal, después de que Zilis decidiera que quería ser madre soltera, Musk “se ofreció a hacer una donación” mediante un acuerdo “platónico de donación de esperma”. Con el tiempo, la relación entre ambos se volvió sentimental.

open image in gallery Shivon Zilis afirmó que Elon Musk decidió terminar su relación esta semana “sin previo aviso”

Según la revista People, Musk tiene 14 hijos conocidos con cuatro mujeres. Hasta el momento, no se pronunció sobre la ruptura.

Junto con su extensa publicación, Zilis compartió una captura de pantalla de un intercambio de mensajes que mantuvo con Musk a finales de septiembre, pocos días antes de anunciar la separación.

“Fue maravilloso verte en el desayuno. Te quiero mucho”, le escribió Zilis.

“Yo también te quiero”, respondió Musk el 24 de septiembre.

A continuación, el multimillonario comentó que no se había dado cuenta de que podía haberla invitado a una cena celebrada la semana pasada en la Casa Blanca en honor al presidente chino Xi Jinping.

“Ay, eso significa mucho para mí. Gracias”, respondió Zilis junto con un emoji de corazón.

Traducción de Leticia Zampedri