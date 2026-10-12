Falleció RJ Mitte, estrella de la serie Breaking Bad, a los 34 años.

El actor padecía parálisis cerebral, una discapacidad física que afecta la capacidad de movimiento de una persona. La causa de la muerte no se dio a conocer de inmediato.

Mitte era mejor conocido por interpretar a Walter Jr., el hijo de Walter White, personaje interpretado por Bryan Cranston en la exitosa serie de AMC. Apareció en 56 episodios entre 2008 y 2013 y formó parte del elenco ganador del Premio SAG, que se llevó a casa el trofeo al mejor elenco en una serie dramática en 2014.

“Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento del querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad, RJ Mitte”, expresó su representante en un comunicado a TMZ. “Al inspirarse en su propia experiencia viviendo con parálisis cerebral, Mitte le dio autenticidad al papel y creó una plataforma para la concientización e inclusión de las personas con discapacidad”.

El trabajo de Mitte en Breaking Bad le abrió las puertas a varios otros proyectos destacados tanto en televisión como en cine. Tuvo un papel recurrente en la tercera temporada de la serie Switched at Birth antes de conseguir papeles en Dixieland, Robot Chicken, Now Apocalypse y The Guardians of Justice (Will Save You!).

open image in gallery El actor de 'Breaking Bad', RJ Mitte, falleció a los 34 años ( Getty )

Sus trabajos más recientes incluyen el drama de 2021 Triunfo: lucha para vencer, en el que interpretó a un estudiante de último año de preparatoria con parálisis cerebral que se esfuerza por convertirse en luchador. Posteriormente, protagonizó junto a Dove Cameron la película Love Me Dead de 2024, y junto a Finn Wittrock la película Westhampton de 2025.

Al interpretar a diversos personajes con parálisis cerebral, Mitte aprovechó una plataforma más amplia para su labor como activista por los derechos de las personas con discapacidad.

Se desempeñó como embajador de United Cerebral Palsy y Shriners Children’s, y también fue presidente de The Mitte Foundation, una “organización sin fines de lucro que invierte en organizaciones y programas que mejoran la calidad de vida de los habitantes del centro de Texas”, según su sitio web.

En lo que resultaría ser una de sus últimas entrevistas, Mitte apareció en el episodio de la semana pasada del pódcast The Joe Vulpis Podcast, donde habló sobre su carrera y su labor como activista. Durante el episodio, comentó que su personaje en Breaking Bad estaba basado en un amigo fallecido del creador de la serie, Vince Gilligan.

“Así que se sintió muy real interpretar a este personaje y entrar en su piel”, explicó Mitte.

open image in gallery Mitte era conocido como activista por los derechos de las personas con discapacidad, además de por su carrera como actor ( PA Archive )

Fans desconsolados han rendido homenaje a Mitte en Internet.

“Hace solo un par de días vi una entrevista sobre cómo consiguió el papel. Estuvo fantástico como Junior”, escribió un fan en X.

“Hizo mucho más que solo interpretar a Walt Jr.; su lucha por la representación de las personas con discapacidad en Hollywood tuvo bastante impacto. A los 34 años es muy joven. Qué triste. Descansa en paz, RJ Mitte”, escribió otro, mientras que alguien comentó: “Dios mío, hombre... un gran actor, un personaje icónico. Que descanse en paz”.

Alguien más expresó: “Nunca pensé que, de entre todo el elenco principal de BB, él sería el primero en irse. Descansa en paz, amigo”. Otro fan señaló: “Aportó una experiencia de vida real a un papel que Hollywood suele fingir. A los treinta y cuatro años es demasiado joven para ese tipo de pérdida”.

Traducción de Michelle Padilla