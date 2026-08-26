Finanzas personales: cómo dominar los conceptos básicos, desde crear un presupuesto hasta planear tu futuro

Desde gestionar gastos imprevistos hasta saber cómo manejar mejor un aumento de sueldo, comprender tus finanzas es clave para la seguridad financiera.

La situación financiera de una persona rara vez se mantiene estable por mucho tiempo, y tener conocimientos sobre cómo funcionan los conceptos básicos tras el Día de la Conciencia Financiera, celebrado el 14 de agosto, puede mejorar significativamente tu situación patrimonial.

En general, la gente puede tener dificultades con las finanzas simplemente porque rara vez se nos proporcionan las herramientas para tener éxito desde el principio, ya sea desde edades tempranas en la educación o más adelante, al abordar temas como la inversión o la comprensión de áreas que afectan a cuánto podemos comprar con nuestro dinero.

“El Día de la Concienciación Financiera no consiste en avergonzar a la gente por sus dificultades presupuestarias a corto plazo ni en obligar a nadie a someterse a una prueba de matemáticas abrumadora. Se trata de retomar el control de tu propio futuro”, afirma Susan Hope, experta en jubilación de la organización británica Scottish Widows.

¿Cómo recuperar el control y dominar los conceptos básicos de las finanzas personales?

Crear un presupuesto que funcione

Para comprender mejor cómo funcionan tus finanzas, debes dividir el dinero en diferentes áreas.

“Comienza por comprender los conceptos básicos del ahorro, la elaboración de presupuestos, la inversión y la planificación de la jubilación”, sugiere Hope.

Lo primero que hay que hacer es elaborar un presupuesto; es lo que establece la base para todo lo demás.

Para elaborar un presupuesto eficaz, es importante saber exactamente cuánto dinero se tiene ingresado, ya sea por salario, prestaciones sociales, dinero de bolsillo, ingresos por trabajos ocasionales o ingresos de la tercera edad como dividendos, alquileres o pensiones.

A partir de ese punto, puedes calcular no solo en qué gastas tu dinero, sino también desglosarlo en diferentes áreas: necesidades y deseos, por ejemplo, o si deseas controlar tus gastos en diferentes periodos de tiempo.

open image in gallery Puedes elaborar un presupuesto asignando diferentes cantidades a conceptos como facturas, ahorros, dinero para gastos y mucho más ( Getty Images )

“Piensa en cómo puedes optimizar el seguimiento de tu presupuesto. ¿Prefieres un límite semanal o mensual? ¿Te gustaría destinar una cantidad específica a diferentes gastos, como comer fuera o ir de compras? Esto te ayudará a saber en qué gastas tu dinero y si necesitas hacer algún ajuste para reducir costos”, explica Duncan Fortune, director comercial de Tesco Bank.

No existe una única forma correcta de elaborar un presupuesto; consulta algunos enfoques comunes y descubre cuál se adapta mejor a tu estilo de vida y a tu capacidad para cumplirlo.

La mejor manera de empezar a ahorrar dinero

Un buen presupuesto debería incluir algo de dinero para gastos. ¿Qué es la vida sin disfrutarla?

Pero también debería contener al menos algo de capital destinado a tus ahorros. Hay tres tipos principales de ahorro a considerar.

Primero, crea tu importantísimo fondo de ahorros para emergencias, al que recurrirás en caso de un gasto inesperado que necesites con urgencia. Luego, ahorra para cualquier objetivo específico que tengas en mente, como los regalos de Navidad o unas vacaciones con amigos. Por último, ahorra a largo plazo, como la inicial para una casa u otro gasto importante.

Mantén tus ahorros separados del dinero que gastas a diario: la mayoría de la gente incluso mantiene sus cuentas de ahorro individuales separadas entre sí; así, cuando vayas a reservar esas vacaciones, sabrás exactamente cuánto puedes gastar en ellas, por ejemplo.

Una última nota importante: asegúrate de que tus ahorros generen una buena tasa de interés; eso es lo que ayuda a que crezcan.

Dos temas clave en finanzas: ¿qué es la inflación, y cómo funciona el interés compuesto?

Ahora cambiamos un poco de ritmo, centrándonos en cosas que es bueno saber en lugar de cosas que deberíamos hacer; pero comprender el interés compuesto y la inflación no solo te facilitará la vida financiera a largo plazo, sino que te situará muy por delante de la media, según la mayoría de las investigaciones sobre educación financiera.

open image in gallery Comprender el efecto del interés compuesto te reportará beneficios a largo plazo ( Getty Images )

El interés compuesto consiste básicamente en ganar más dinero a partir del dinero que ya has ganado.

Así pues, si tienes 1.000 dólares ahorrados y obtienes una tasa de interés del 4 %, ganarás $40 al año. Si repites la operación al año siguiente, ganarás un 4 % sobre $1.040, es decir, $41,60. En otras palabras, has recibido $1,60 adicionales gracias a los intereses generados sobre los intereses, no sobre ningún capital extra que hayas aportado. Esto es el interés compuesto en acción.

Puede parecer insignificante a esta escala, casi irrelevante, pero a lo largo de los años y las décadas, es la herramienta más poderosa que tienes a tu disposición para gestionar tu dinero. Aprende a sacarle el máximo provecho.

En cuanto a la inflación, es casi lo contrario: tu poder adquisitivo se ve mermado año tras año por el aumento de los precios.

Los factores que influyen en la inflación son un tema aparte, pero para combatirla, asegúrate de que el tipo de interés de tus ahorros sea superior a la tasa de inflación; a eso se le llama hacer crecer tu dinero en términos reales.

De cara al futuro: cómo invertir y qué saber sobre las pensiones

En el Reino Unido, un estudio de la organización LV reveló que casi la mitad (45 %) de los adultos británicos no confiaban en que su situación financiera pudiera mejorar dentro de cinco años.

Si organizas lo mencionado arriba —presupuestar, ahorrar y saber qué ayuda a que tu dinero crezca—, ya estarás ganando. Úsalo para mantener el control de tus finanzas con revisiones periódicas y tendrás la seguridad de que podrás mejorar tu situación económica considerablemente.

Pero a largo plazo, existen dos maneras diferentes de garantizar una mayor solidez financiera: la inversión y las pensiones (las pensiones generalmente se invierten, ¡pero dejemos eso de lado por ahora!).

open image in gallery Para gestionar tu pensión, puedes recurrir a un asesor, dejar que se gestione automáticamente o manejarla tú mismo ( Getty Images )

Si has acumulado ahorros y aún te sobra dinero que no necesitarás durante al menos tres años (e idealmente mucho más), podrías considerar invertirlo. A largo plazo, invertir suele ofrecer rendimientos mucho mejores que solo ahorrar, ya que, por ejemplo, los mercados bursátiles pueden crecer a tasas superiores a las que suelen ofrecer los bancos en intereses.

Las aportaciones a la pensión son claramente diferentes: no se puede acceder a ellas hasta la edad de jubilación, pero eso no significa que se pierdan. De hecho, gracias al efecto del interés compuesto, son una de las mejores maneras de acumular fondos para la jubilación.

Puedes hacerlo tú mismo con un plan de pensiones, contratar a una empresa para que gestione tu pensión personal, o acumular tu pensión estatal y aportar una pequeña parte de tu salario a un plan de pensiones de empresa, con la ventaja de que tu empleador suele aportar más.

Si trabajas, comprueba si tu empleador iguala tus aportaciones; de ser así, se trata prácticamente de dinero gratis. Y si la situación económica es difícil, reducir temporalmente los pagos de la pensión en lugar de suspenderlos puede marcar una gran diferencia a largo plazo.

“Si atraviesas dificultades económicas, considera reducir sus aportaciones en lugar de suspenderlas por completo; incluso pequeñas aportaciones son mejor que ninguna, y seguirás beneficiándote de las contribuciones de tu empleador. ¡No te pierdas el dinero extra que tu empresa aporta a tu fondo!”, aconseja Hope.

En conclusión: ve aumentando tus ahorros mes a mes, en pequeñas cantidades si es necesario, y estarás añadiendo importantes mejoras a tu situación financiera general.

Al invertir, tu capital está en riesgo y podrías recuperar menos de lo invertido. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros.

Traducción de Sara Pignatiello