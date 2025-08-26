Taylor Swift y Travis Kelce anuncian su compromiso tras dos años de relación

La superestrella del pop Taylor Swift, y Travis Kelce, ala cerrada de la NFL (Liga Nacional de Fútbol Americano de EE. UU.) y ganador del Super Bowl, acaban de comprometerse.

La pareja anunció la noticia el martes por la tarde con una serie de fotos de Instagram en las que aparece Kelce de rodillas bajo un arco de rosas en el centro de un jardín.

“Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se casan”, rezaba la publicación conjunta.

Una foto en primer plano mostraba el enorme anillo de compromiso, un diamante redondo de talla en brillante de mina antigua engastado en bisel de oro amarillo, segúnVogue. El propio Kelce trabajó con la artista joyera Kindred Lubeck, de la empresa Artifex Fine Jewelry, para diseñar el anillo.

Swift, de 35 años, lució un vestido Polo de Ralph Lauren color crema con rayas negras y zapatos de tacón color canela, complementado con un reloj Cartier Santos Demoiselle Quartz con diamantes incrustados, mientras que Kelce, también de 35 años, optó por hacer juego con su futura esposa en una camisa Polo Ralph Lauren de punto azul marino con pantalones cortos de color caqui y mocasines.

La publicación obtuvo más de 1,5 millones de “me gusta” a los 10 minutos de ser compartida por la pareja, y más de 10 millones en una hora.

La pareja comenzó a salir en 2023, y confirmaron su romance a finales de ese año tras meses de especulaciones. Kelce relató inicialmente cómo había intentado —sin éxito— darle a Swift su número después de asistir a uno de sus conciertos de la gira Eras Tour; afirmó que incluso le había hecho una pulsera de amistad, en línea con la tradición swiftie. Pero se quedó “decepcionado” cuando las cosas no salieron según lo previsto.

Taylor Swift y Travis Kelce se comprometen ( Instagram/@taylorswift )

Sin embargo, meses después de su confesión y luego de que, al parecer, consiguiera dejar su información de contacto con la cantante de 'Love Story' después de todo, Swift empezó a aparecer en el estadio Arrowhead para animar a Kelce cuando jugaba con los Kansas City Chiefs.

Cuando los rumores de romance arreciaron, la artista incluso cambió la letra de sus propias canciones durante los conciertos para aludir a su novio: “Karma is the guy on the Chiefs (Karma es el chico de los Chiefs)”, por ejemplo.

Los fans llevan pronosticando un posible compromiso desde antes de que se confirmara oficialmente el romance, y muchos esperaban (en vano) que se produjera después de la Super Bowl de 2025 si los Chiefs salían victoriosos. Lamentablemente, perdieron contra las Águilas de Filadelfia.

Ahora, sin embargo, los fans de Swift y Kelce tienen por fin un motivo de celebración.

La noticia del compromiso de la pareja llega pocas semanas después de que Swift apareciera en el pódcast New Heights de Kelce, donde anunció su venidero duodécimo álbum de estudio, The Life of a Showgirl.

En el programa, también hablaron de su relación, y Swift se refirió a Kelce como un “signo de exclamación humano”.

Explicó: “Me hacía reír muy fácilmente con cosas normales. Travis es un impulsor de energía en la vida de todos los que lo rodean”.

Traducción de Sara Pignatiello