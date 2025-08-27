La estrella del tenis Naomi Osaka usó un muy original atuendo durante su partido de primera ronda del Abierto de EE. UU.

El martes, Osaka destacó al entrar en el estadio Louis Armstrong vestida con un conjunto deportivo rojo con incrustaciones de joyas, rosas rojas deslumbrantes en su coleta y un muñeco Labubu a juego —las criaturas peludas con aspecto de monstruo que se han convertido en accesorios de moda virales— engangado en una bolsa de tenis azul.

La bicampeona del Abierto de EE. UU. (27) se adornó además con unos auriculares rojos enjoyados y una chaqueta roja adornada con aún más cristales rojos. Logró imponerse a la belga Greet Minnen por 6-3 y 6-4.

En declaraciones a la prensa tras su victoria, Osaka explicó los detalles de su resplandeciente atuendo, afirmando que el conjunto Nike de cristales rojos estaba planeado desde hacía años, pero que su estilista solo le había sugerido las rosas en el pelo hacía unas semanas.

“Le pregunté: ¿Crees que es posible? Tal vez hace dos semanas”, relató, y continuó: “Sí, simplemente barajamos ideas. Obviamente, el resultado es mucho mejor de lo que podía imaginar”.

open image in gallery “Se llama Billie Jean Bling. No Billie Jean King”, dijo Osaka sobre el muñeco Labubu que llevaba colgado en su bolsa ( Reuters )

“Fue una confección muy elaborada porque los cristales son muy difíciles de insertar en un atuendo de desempeño”, continuó la tenista. Añadió: “Simplemente pensé que sería muy divertido usarlo en Nueva York bajo las luces. Me alegro de que mi primer partido fuera nocturno porque fue muy divertido jugar con este conjunto. Este es mi atuendo de noche, así que espero usar mi atuendo de día la próxima vez. Pero sí, definitivamente es muy elaborado”.

En cuanto a su Labubu, Osaka se mostró muy satisfecha con la reacción del público al tener su propia mascota en forma de la popular figurita.

open image in gallery “Fue una confección muy elaborada porque los cristales son muy difíciles de insertar en un atuendo de desempeño”, explicó la tenista sobre su atuendo ( Reuters )

“Se llama Billie Jean Bling. No Billie Jean King”, dijo mientras mostraba el muñeco a las cámaras, y agregó: “Me alegro de que hoy haya hecho reír a la gente”.

Tras su victoria contra Minnen, Osaka jugará contra la tenista estadounidense Hailey Baptiste en la segunda ronda.

La llegada de Osaka al Abierto de EE. UU. se produjo un mes después de que fuera eliminada de Wimbledon en tercera ronda tras ceder una ventaja de un set contra la exfinalista del Abierto de Francia Anastasia Pavlyuchenkova. Parecía dispuesta a alcanzar un nuevo hito de su historia personal antes de desaprovechar dos puntos de ruptura en el 4-4 del segundo set y caer por 3-6, 6-4 y 6-4.

Osaka se perdió las ediciones de Wimbledon de 2021, 2022 y 2023 por problemas de salud mental, lesión y embarazo, respectivamente.

Tras la derrota que sufrió al principio del set decisivo, estaba visiblemente frustrada, y golpeó repetidamente su raqueta contra la barrera blanda de la parte trasera de la Cancha Dos.

“Ni siquiera puedo enfadarme conmigo misma. Estaba pensando en los puntos de ruptura que tenía. Ella hizo muy buenos saques. Luego golpeó de revés. La verdad es que no podía hacer mucho al respecto”, declaró tras su derrota.

