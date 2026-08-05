Si eres de los curiosos que andan siempre mirando las estrellas, esta es la maravillosa oportunidad para enterarte cómo lucía el cielo en el momento de tu nacimiento. La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA), actualizó su herramienta para que los usuarios conozcan la fotografía que fue captada desde el espacio el día de su cumpleaños.

La iniciativa, titulada What Did Hubble See on Your Birthday? (¿Qué vio el Hubble el día de tu cumpleaños?), fue lanzada en 2020 y acaba de ampliarse con una nueva versión que incorpora cinco imágenes para cada día del año. De este modo, ofrece una mayor variedad de observaciones del cosmos correspondientes a cada fecha del calendario.

La NASA recuerda que algunas de las imágenes del Hubble son el resultado de observaciones realizadas durante varios días. Es decir, el telescopio necesita acumular suficiente luz para fotografiar objetos extremadamente lejanos, por lo que una misma imagen puede aparecer asociada a diferentes fechas.

¿Pero qué es el telescopio Hubble?

En una de sus observaciones, el telescopio Hubble detectó polvo cósmico en los “Pilares de la Creación” (NASA) ( PA Media )

Hubble es uno de los telescopios espaciales más renombrados de la astronomía moderna que orbita en el exterior de la atmósfera terrestre, en órbita circular alrededor del planeta Tierra, a 593 kilómetros sobre el nivel del mar, con un período orbital entre 96 y 97 minutos. Bautizado en honor del astrónomo Edwin Hubble, fue puesto en órbita el 24 de abril de 1990 en la misión STS-31 como un proyecto conjunto de la NASA y de la Agencia Espacial Europea, inaugurando el programa de Grandes Observatorios.

El telescopio observa y fotografía el espacio día y noche, todos los días del año. Eso hace que, para tu foto de cumpleaños, la posibilidad de que encuentres algo icónico o revolucionario sea solo una lotería. Podrías encontrar la Nebulosa Cabeza de Mono, los Pilares de la Nebulosa del Águila o una foto glamurosa de Júpiter.

¿Cómo ingreso a la imagen del día de cumpleaños?

Muy fácil. Lo único que debes hacer es entrar a la página de la NASA aquí e ingresar el día y el mes de tu nacimiento. La herramienta solo está disponible en inglés; el primer menú despleglable es para el mes y el segundo es para el día.

Cuando los hayas elegido, obtendrás cinco imágenes distintas de las observaciones del Hubble. Cuando seleccionas una, aparece la imagen en vista completa junto con el nombre y la descripción de lo que aparece en la fotografía. La plataforma también permite compartir los resultados en redes sociales.

¿Qué está mirando Hubble ahora?

Si este telescopio y sus más de 100.000 fotografías te han despertado interés, puedes seguir el minuto a minuto a través de una página especialmente destinada a que los curiosos del espacio puedan seguir cada detalle de esta fascinante aventura espacial. Haz clic aquí para acceder a la página.