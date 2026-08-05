El jefe de la OMS llega al Congo para apoyar la respuesta al ébola

El director de la Organización Mundial de la Salud llegó a República Democrática del Congo el miércoles, mientras personal humanitario dijo que el brote de ébola se está propagando a un ritmo “alarmante” y algunos trabajadores de la salud están en huelga por falta de pago.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, tenía previsto reunirse con socios y con el presidente, Félix Tshisekedi, en la capital del país, Kinsasa, dijo a The Associated Press la oficina local de la agencia. Es su segunda visita desde que se declaró el brote a mediados de mayo.

El brote de ébola cuenta con 3.874 casos confirmados, incluidos 1.751 decesos hasta el lunes, según el Ministerio de Salud.

En Ituri, el epicentro del brote, las familias dijeron que muchos trabajadores de primera línea se han declarado en huelga, lo que empeora el acceso a la atención médica, que ya se veía afectado por el conflicto con rebeldes en una de las zonas más remotas y vulnerables del país, el este, cerca de las fronteras con Sudán del Sur, Uganda y Ruanda.

Aunque algunos trabajadores dicen que han empezado a recibir pagos en la última semana por el trabajo realizado desde que comenzó el brote, exigen mejores salarios.

Anicet Baluku, un residente de Bunia, la capital de Ituri, culpó a la huelga de la muerte de sus dos hermanos por ébola. “Instamos a las autoridades a encontrar rápidamente una solución para evitar que otras familias vivan la misma tragedia”, dijo a la AP.

Este brote ha eclipsado a todos los demás episodios de la enfermedad en la historia en cuanto a velocidad de transmisión y es el segundo más grande registrado nunca, solo por detrás del de África Occidental de 2014-2016, que contabilizó más de 28.000 casos, con más de 11.000 fallecimientos.

Para el virus Bundibugyo, el causante de este brote, no hay tratamiento ni vacuna aprobados, y las autoridades locales creen que comenzó en una zona remota mucho antes de que se declarara el 15 de mayo.

Casi tres meses después, el brote sigue “propagándose a un ritmo alarmante y sin precedentes”, dijo el miércoles la organización médica humanitaria Médicos Sin Fronteras.

“La respuesta se está ampliando, pero aún no está llegando a las comunidades con la rapidez suficiente para romper las cadenas de transmisión”, señaló el grupo.

El director general de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África, el doctor Jean Kaseya, dijo el martes durante una visita a Bunia que el rastreo de contactos no está funcionando, ya que al menos el 60 o 70% de los nuevos casos provienen de fuera de las personas bajo vigilancia por su exposición a pacientes.

La detección tardía de casos ha sido un factor clave que contribuye a la tasa de mortandad del 45%, según las autoridades. Los 77 nuevos casos reportados en las últimas 24 horas incluyeron 44 decesos, de acuerdo con el Ministerio de Salud.

Al menos 717 pacientes están en aislamiento y 749 se han recuperado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.