Nara Smith revela que su hija de 2 años fue diagnosticada con cáncer: “Se me cayó el alma al piso”

La influencer y modelo sudafricana Nara Smith reveló que su hija menor, Whimsy, fue diagnosticada con cáncer.

Nara Smith, de 24 años, está casada desde 2020 con el modelo Lucky Blue Smith, de 28. Juntos tienen cuatro hijos: Whimsy, de dos años; Rumble Honey, de cinco; Slim Easy, de cuatro; y Fawnie Golden, nacida en septiembre. Además, Lucky es padre de Gravity, de ocho años, fruto de una relación anterior.

La creadora de contenido, conocida por los elaborados videos de cocina que publica en redes sociales, contó el miércoles que a Whimsy le diagnosticaron cáncer a finales del año pasado.

"Cuando notamos que algo no estaba bien, la llevamos a urgencias, pero los médicos no sabían qué podía ser", recordó.

"Después la llevamos con nuestro pediatra. Recuerdo que se quedó muy callado y muy serio".

Smith confesó que, en ese momento, sintió que el alma se le caía al piso. "No sé si fue mi instinto o simplemente la intuición de una madre, pero lo primero que pensé fue: 'Tiene cáncer'", relató.

open image in gallery Nara Smith está casada con Lucky Smith desde 2020. La pareja tiene cuatro hijos ( Getty )

Smith contó que el pediatra les recomendó llevar a Whimsy a un hospital infantil.

"Después de muchas radiografías, ecografías y, finalmente, una biopsia, nos llamaron de inmediato para decirnos que tenía cáncer, que la enfermedad se había extendido y que debía comenzar la quimioterapia cuanto antes", recordó.

La modelo no reveló qué tipo de cáncer padece su hija ni ofreció detalles sobre su estado de salud actual.

También contó que encontró apoyo al hablar con otros padres en el hospital y al participar en foros de familias que atraviesan situaciones similares.

"Todo eso me dio mucho consuelo y me hizo sentir menos sola", dijo. "Procesar esto y afrontarlo como familia ha sido muy difícil".

open image in gallery La modelo e influencer sudafricana Nara Smith reveló que su hija, Whimsy, fue diagnosticada con cáncer a finales del año pasado ( Getty )

Smith explicó que compaginar las visitas al hospital con la crianza de sus otros hijos, el posparto y el trabajo ha sido "muy difícil", motivo por el que redujo la frecuencia de sus publicaciones en redes sociales.

"Hay días que son un poco más llevaderos", dijo al hablar del desafío de equilibrar todas sus responsabilidades. "Otros son muy difíciles, y lo único que puedo hacer es dar lo mejor de mí en cada aspecto de mi vida".

La influencer alcanzó la fama a finales de 2023 gracias a sus videos sobre estilo de vida. Desde entonces, algunos usuarios la han identificado con el fenómeno de las tradwives, una tendencia en redes sociales que idealiza los roles tradicionales de género de la década de 1950 y promueve una visión más conservadora del papel de la mujer.

En un video publicado en 2024, Smith respondió a esas críticas.

"Siempre quise ser madre joven porque, cuando era niña, mi padre nos decía que se arrepentía de haber tenido hijos más tarde", explicó.

"Seguí ese consejo y fue una de las mejores decisiones que pude haber tomado, aunque sé que no es el camino para todo el mundo", continuó. "Siempre fui muy madura e independiente e hice muchas cosas desde muy joven. Nunca siento que me esté perdiendo de las fiestas o de ese tipo de experiencias, porque siento que ya viví esa etapa".

Traducción de Leticia Zampedri