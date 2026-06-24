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Solo 1 de cada 3 padres puede pagar la universidad de sus hijos

La educación superior genera una creciente presión financiera y obliga a las familias a buscar soluciones alternativas

Talker
La mayoría de los padres teme no poder afrontar los crecientes costos de la educación superior
La mayoría de los padres teme no poder afrontar los crecientes costos de la educación superior (PA Wire)

La mitad de los padres admite no tener "ni idea" de cómo pagarán la educación universitaria de sus hijos.

Una nueva encuesta realizada por College Ave y Talker Research a 1.000 padres de estudiantes en la secundaria y en la universidad reveló que las familias enfrentan una profunda ansiedad financiera respecto a la educación superior.

Esta dificultad se ve agravada por la inflación y el aumento de los costos, factores que tomaron por sorpresa al 65 % de los padres.

Aunque el 51 % esperaba ahorrar lo suficiente para cubrir los gastos, solo el 32 % logró financiar completamente la educación de sus hijos.

En promedio, los ahorros acumulados por los padres cubren apenas el 31 % del costo total, lo que deja una enorme brecha de financiación, a pesar de que el 82 % de los encuestados coincide en que los padres deben ayudar a pagar la universidad.

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Esta presión financiera preocupa profundamente al 72 % de los padres, quienes temen no poder equilibrar los pagos universitarios con sus otras obligaciones financieras cotidianas.

Más que por la carga que ellos mismos asumen, a los padres les inquieta el impacto a largo plazo en sus hijos.

Al 33 % le preocupa principalmente que sus hijos inicien su vida adulta con deudas, y al 29 % le inquieta que arrastren esa deuda durante su vida adulta.

En cambio, solo al 27 % le preocupa principalmente contraer deudas ellos mismos.

Para cubrir esta diferencia, las familias están buscando soluciones creativas. Para ayudar a cubrir los estudios, el 41 % de los padres esperan que sus hijos consigan un trabajo mientras estudian, el 41 % planea recurrir a préstamos estudiantiles federales y el 37 % desea que sus hijos trabajen durante las vacaciones escolares.

Los padres también están haciendo sacrificios personales. El 17 % planea aceptar un segundo empleo, el 16 % contempla solicitar préstamos privados para padres y otro 16 % opta por préstamos federales para padres con el fin de mantener vivos los sueños educativos de sus hijos.

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