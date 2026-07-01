Terapia celular podría ayudar a combatir el glioblastoma, un cáncer cerebral mortal, afirman científicos

Según un grupo de científicos, una nueva inmunoterapia podría suponer un gran avance en la lucha contra el cáncer cerebral, tras mostrar resultados prometedores contra el glioblastoma, la forma más agresiva y mortal de este tipo de cáncer.

Los pacientes diagnosticados con esta enfermedad suelen sobrevivir solo entre 12 y 18 meses. Expertos del King's College de Londres y de la Universidad McMaster de Canadá han realizado estudios de laboratorio que sugieren que la terapia con células CAR-T (células T con receptor de antígeno quimérico) podría ser un tratamiento viable. Esta terapia enseña al sistema inmunitario del cuerpo a reconocer y atacar las células cancerosas, y ya ha demostrado resultados espectaculares en otros pacientes con cáncer. Algunos tratamientos con células CAR-T ya están disponibles de forma rutinaria en el NHS (Servicio Nacional de Salud del Reino Unido).

En el nuevo estudio, que utilizó modelos de glioblastoma que replican la biología humana, incluidos los de tumores de pacientes, la terapia CAR-T eliminó los tumores y permitió sugerir una supervivencia prolongada sin enfermedad.

La autora principal de la investigación, la profesora Sheila Singh, catedrática de neurooncología y neurocirugía en el King's College de Londres y la Universidad McMaster, explicó: “El glioblastoma no está compuesto únicamente de células cancerosas. Una gran parte del tumor está compuesta por células inmunitarias llamadas macrófagos”.

“Normalmente, estas células ayudan a defender el cuerpo contra las infecciones, pero el glioblastoma puede reclutarlas y reprogramarlas para ayudar al tumor a crecer, suprimir los ataques inmunitarios y resistir el tratamiento”,

Los investigadores identificaron una proteína llamada GPNMB tanto en las células de glioblastoma como en estos macrófagos que favorecen el crecimiento del tumor.

Las células CAR-T fueron modificadas para que reconocieran la GPNMB, y el equipo pudo demostrar cómo se podía atacar el glioblastoma en dos frentes a la vez.

Singh afirmó: “En lugar de tratar el glioblastoma simplemente como una masa de células cancerosas, debemos considerarlo como un ecosistema tumoral-inmunitario interconectado”.

“Nuestro enfoque se centra tanto en el tumor como en el entorno que le permite proliferar. Al ir más allá de las células cancerosas, también estamos atacando las células inmunitarias que ayudan a proteger el tumor del tratamiento”, añadió.

La doctora Karen Noble, directora de investigación y políticas de la organización británica Brain Tumour Research, dijo: “Cada año se diagnostican alrededor de 3.200 casos de glioblastoma en el Reino Unido y, lamentablemente, solo el 4 % de los diagnosticados sobreviven cinco años o más”.

“Es vital contar con nuevas opciones de tratamiento que puedan abordar la complejidad de este cáncer mortal”, prosiguió.

“Estos resultados son realmente prometedores, sobre todo porque la terapia CAR-T se ha utilizado con éxito en otras áreas del cáncer, por lo que esperamos que esta innovación pueda aplicarse rápidamente a los pacientes”, expresó.

“Es importante destacar que los avances en el laboratorio solo cambiarán la historia para la comunidad de pacientes con tumores cerebrales una vez que se conviertan en tratamientos en clínicas, y estudios como este ponen de relieve la necesidad de una mayor inversión para posibilitar descubrimientos y acelerar el camino hacia los pacientes”, manifestó.

open image in gallery El trabajo fue publicado en la revista ‘Nature’ ( Alamy/PA )

Shan Grewal, coautora principal del estudio y profesora de la Universidad McMaster, afirmó que la mayoría de los enfoques anteriores se han centrado únicamente en eliminar las células cancerosas del glioblastoma.

“Nuestro trabajo sugiere que también podríamos necesitar desmantelar el sistema de apoyo inmunológico que ayuda al glioblastoma a sobrevivir”, dijo.

Por su parte, Singh agregó: “Solo mediante la colaboración con científicos de todo el mundo y con médicos clínicos podremos hacer frente a esta devastadora enfermedad”.

“A través de mi trabajo como neurocirujana, he visto de primera mano el impacto que el glioblastoma tiene en los pacientes y sus familiares, y estoy comprometida con el desarrollo de nuevos tratamientos para mejorar los resultados de quienes se ven afectados por el cáncer cerebral”, incorporó.

El trabajo fue publicado en la revista Nature.

Yasmin Sheikh, directora de políticas y asuntos públicos de la organización benéfica británica Anthony Nolan, dijo: “En Anthony Nolan, hemos visto de primera mano lo transformadora que puede ser la terapia con células T-CAR para las personas con cáncer de sangre”.

“Esta investigación supone un emocionante avance y se suma a la creciente evidencia de que la terapia con células T-CAR también podría ofrecer una nueva esperanza a las personas que viven con otros tipos de cáncer, incluido el cáncer cerebral”, siguió.

“Si bien estos hallazgos son muy alentadores para el futuro, también debemos reflexionar sobre cómo se pueden aplicar en la práctica tratamientos innovadores como este”, añadió.

Traducción de Sara Pignatiello