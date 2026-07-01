¿Están creciendo los niños demasiado rápido? La mayoría de los padres opinan que sí

La infancia de los niños pasa tan rápido que los padres sienten la presión de crear recuerdos duraderos antes de que sus hijos crezcan.

Una nueva encuesta realizada por Club Wyndham y Talker Research de 2.000 padres con hijos de entre 5 y 17 años reveló que el 66 % siente que un solo año pasa como si fueran dos.

Esta sensación aumenta con el paso del tiempo. El 91 % coincide en que el tiempo transcurre más rápido a medida que los hijos crecen.

Para el 81 % de los padres es una prioridad absoluta pasar el mayor tiempo posible con sus hijos, especialmente este verano.

Los viajes son una parte fundamental de esta misión de crear recuerdos. Sin embargo, el 79 % de los padres siente que le queda poco tiempo para irse de vacaciones con sus hijos.

Los padres dicen que el periodo ideal para los viajes en familia es entre los 7 y los 14 años de edad, y el entusiasmo de los niños suele decaer entre los 12 y 13 años.

Esta realidad hace que el 44 % de los padres corran el riesgo de perder la oportunidad, ya que sus hijos han superado esa "edad de oro", aunque el 94 % sigue creyendo que sus hijos mantienen el interés en los viajes familiares.

Al reflexionar sobre cuántos veranos les quedan, el 45 % de los padres se siente esperanzado, mientras que el 44 % experimenta una fuerte motivación por estar más presentes. El paso rápido del tiempo hace que el 41 % se sienta agradecido, el 31 % con sentimientos encontrados y el 28 % nostálgico.

A pesar de su deseo de fortalecer los vínculos familiares, los padres se enfrentan a obstáculos importantes. El 24 % no está satisfecho con la cantidad de vacaciones familiares que ha disfrutado, y el 18 % admitió haber pospuesto viajes en el pasado pensando que tendría más tiempo más adelante.

Las limitaciones económicas (44 %), la falta de días libres en el trabajo (30 %) y las agendas sociales apretadas (23 %) suelen ser los principales impedimentos.

Además, el 89 % de los padres no se dieron cuenta de lo rápido que crecerían sus hijos, y el 86 % desearía haber viajado más con sus propios padres cuando tuvieron la oportunidad.

“Nuestros datos indican que las familias son cada vez más conscientes de que esas etapas pasan rápido. Por eso, crear experiencias juntos resulta más importante que nunca”, dijo Annie Roberts, vicepresidenta sénior de servicios para clubes y propietarios de Club Wyndham. “De hecho, el 90 % de los padres nos comentó que los viajes en familia son una de las mejores formas de crear recuerdos que conservarán durante años”.