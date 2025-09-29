MrBeast responde tras el escándalo provocado por encerrar a un hombre en una casa en llamas para un reto

El youtuber MrBeast respondió que se toma “muy en serio la seguridad” tras ser acusado de poner en peligro la vida de alguien por su último vídeo.

El joven de 27 años, de nombre real Jimmy Donaldson, tiene la cuenta más seguida de YouTube, con más de 440 millones de suscriptores, y a menudo orquesta elaboradas hazañas para que el público gane premios en metálico.

Su último video, titulado “¿Te arriesgarías a morir por 500.000 dólares?”, muestra a un doble sometido a siete trampas mortales, con el objetivo de ganar la enorme suma de dinero.

El video comienza con un hombre atado a una silla dentro de un edificio en llamas con 500.000 dólares en bolsas detrás de él. El reto consiste en liberarse de la silla y recuperar el dinero antes de que todo arda. El hombre consigue sacar la mitad del dinero antes de que la situación se volviera demasiado insegura y tuviera que marcharse.

Aunque el video contiene muchas otras hazañas que se completan sin peligro, se hizo viral un fragmento de la casa en llamas. Muchos quedaron horrorizados por lo que vieron y lo calificaron de “distópico” y “peligroso”.

Donaldson respondió a las críticas e intentó disipar cualquier inquietud. “Esto se descontroló, si tienen curiosidad, obviamente teníamos ventilación para el humo y un interruptor de apagado para apagar los incendios”, escribió en respuesta a un clip en X/Twitter.

“Pedimos a profesionales que lo probaran de forma exhaustiva y el hombre del video, como se ha dicho, es un doble de riesgo profesional. Me tomo la seguridad más en serio de lo que puedan imaginar”, aseguró.

En la sección de comentarios del video de YouTube, Donaldson ofreció una explicación adicional de que los desafíos ya habían sido probados por múltiples dobles antes de comenzar el rodaje y que también se encontraban en el set los equipos de rescate y emergencia, así como una ambulancia y un camión de bomberos totalmente equipados.

“También teníamos un equipo pirotécnico que controlaba los incendios y varios métodos de extinción en cada reto para asegurarnos de que podíamos apagar el fuego si surgía algún problema”, escribió. Y agregó: “Pero nuestro coordinador de acrobacias hizo un trabajo increíble, como siempre, y ninguno de estos sistemas fue necesario en ningún momento. Solo quería ser transparente con todos ustedes, ya que he visto cierta preocupación”.

A principios de este mes, al asisitir al combate de boxeo entre Canelo Álvarez y Terence Crawford en Las Vegas, el youtuber recibió un fuerte golpe de Mike Tyson.

Mike Tyson golpea a MrBeast con un puñetazo antes de la megapelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford ( MrBeast/TikTok )

“Mike Tyson está a punto de darme un puñetazo, porque gracias a Riyadh Season, la pelea entre Canelo y Crawford está por suceder; literalmente empieza en menos de una hora, después de esto tienen que ir a verlo”, exclamó Donaldson.

“Y para crear consciencia voy a recibir un puñetazo de Mike Tyson, cuando [esté] listo”, indicó.

Tyson procedió entonces a lanzar un aplastante gancho de izquierda al cuerpo, que derribó de inmediato al novato y quedó jadeando sobre una rodilla.