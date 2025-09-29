Albertsons retira varios productos de charcutería por posible contaminación con listeria

Albertsons Companies ha retirado varios de sus productos de charcutería hechos en la tienda porque pueden contener la bacteria listeria, en una medida que se toma poco después que las autoridades federales de salud advirtieran a los consumidores que no consuman ciertas comidas de pasta vendidas en Walmart y Trader Joe's debido a preocupaciones similares de contaminación.

El gigante de los supermercados con sede en Boise, Idaho, anunció el sábado que estaba retirando cinco artículos de charcutería porque contienen un ingrediente de pasta de moño que fue retirado del mercado, fabricado por Nate’s Fine Foods. Albertsons insta a los consumidores a no consumir estos productos, que fueron suministrados por el distribuidor de productos refrigerados Fresh Creative Foods, e instruye a los afectados a desecharlos o iniciar una devolución en su tienda local para obtener un reembolso completo.

Los productos retirados incluyen ciertas ofertas de ensalada de pasta con pesto de albahaca listas para comer, así como platos de pasta con pollo, espinacas y otros ingredientes. Los consumidores pueden determinar si un artículo que compraron está afectado consultando la lista de nombres de productos, fechas de venta y otra información identificativa en el sitio web de Albertsons.

Los artículos retirados se vendieron en varias tiendas propiedad de Albertsons, incluidas Albertsons Market, Safeway y Von's, en más de una docena de estados.

"El Listeria monocytogenes puede sobrevivir a temperaturas refrigeradas y puede propagarse fácilmente a otros alimentos y superficies", advirtió Albertsons en su comunicado. La compañía también señaló que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) instruye a los consumidores a ser especialmente vigilantes al limpiar cualquier superficie o contenedor que pueda haber estado en contacto con productos retirados por posible contaminación de listeria.

The Associated Press se puso en contacto con Nate’s Fine Foods en California y Fresh Creative Foods, una división de Reser’s Fine Foods con sede en Oregon, para obtener más declaraciones el domingo.

Albertsons informó el sábado que no se habían reportado lesiones o enfermedades relacionadas con sus productos retirados. Pero el retiro de la compañía se produce en medio de advertencias más amplias de funcionarios de salud de Estados Unidos sobre la posible contaminación por listeria en comidas preparadas vendidas por otros minoristas, algunas de las cuales han estado previamente vinculadas a un brote mortal.

La semana pasada, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos emitió una alerta de salud pública advirtiendo a los consumidores que no coman el "Cajun Style Blackened Chicken Breast Fettuccine Alfredo" de Trader Joe’s con fechas de consumo preferente del 20 de septiembre, 24 de septiembre y 27 de septiembre, así como el "Marketside Linguine with Beef Meatballs & Marinara Sauce" vendido en Walmart con fechas de consumo preferente del 22 de septiembre al 1 de octubre, debido a la posible contaminación por listeria.

No se ha emitido un retiro para ninguno de esos productos, pero Trader Joe's, en un aviso de la compañía, instó a los consumidores a desechar o devolver su pollo alfredo afectado, y los funcionarios de Walmart también dijeron que detuvieron las ventas.

Similar a la pasta de moño retirada en Albertsons, la pasta en estos productos provino de Nate’s Fine Foods.

Las infecciones por listeria pueden causar enfermedades graves, particularmente en adultos mayores, personas con sistemas inmunológicos debilitados y aquellas que están embarazadas o sus recién nacidos. Los síntomas incluyen fiebre, dolores musculares, dolor de cabeza, rigidez en el cuello, confusión, pérdida de equilibrio y convulsiones.

Aproximadamente 1.600 personas en Estados Unidos se enferman cada año por infecciones de listeria y alrededor de 260 mueren, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.