La lucha contra la polio en Pakistán sufre un revés con dos nuevos casos reportados en el sur

Pakistán informó de dos nuevos casos de polio en la provincia sureña de Sindh, dijeron el lunes funcionarios de salud, un revés para los esfuerzos destinados a erradicar la debilitante enfermedad entre los niños. Esto eleva el total a 29 casos en todo el país desde enero, a pesar de varias campañas de inmunización.

El virus fue detectado en dos niñas en las ciudades de Badin y Thatta, según un comunicado del Programa de Erradicación de la Polio de Pakistán.

Pakistán y la vecina Afganistán siguen siendo los únicos dos países donde la transmisión natural del poliovirus nunca se ha detenido, según la Organización Mundial de la Salud. Algunas familias en Pakistán todavía se niegan a vacunar a sus hijos, mientras que otras viven en áreas de difícil acceso, dicen los expertos.

Además, los trabajadores de salud a veces sufren ataques que ponen en peligro sus vidas cuando intentan llegar a los hogares en antiguos bastiones milicianos en el inestable noroeste del país. En febrero, hombres armados mataron a un policía asignado para proteger a un equipo de vacunación en Jamrud, un distrito en Khyber Pakhtunkhwa que limita con Afganistán. Desde la década de 1990, más de 200 trabajadores de la polio y los policías que los escoltan han sido asesinados en ataques.

Las autoridades dijeron que casi 21 millones de niños menores de cinco años fueron vacunados durante una campaña a principios de este mes. Está previsto que el 13 de octubre comience otra campaña nacional, de una semana de duración y puerta a puerta, con el objetivo de vacunar a 45 millones de niños.

La polio es una enfermedad muy contagiosa e incurable que puede causar parálisis de por vida. Pakistán ha reportado un promedio de aproximadamente tres nuevos casos al mes desde enero.

La OMS y sus socios lanzaron la iniciativa global de erradicación de la polio en 1988, siguiendo el notable precedente establecido por la eliminación de la viruela en 1980. El esfuerzo estuvo cerca de cumplir su objetivo en varias ocasiones, incluyendo en 2021, cuando solo se reportaron cinco casos en Pakistán y Afganistán. Pero desde entonces los casos han repuntado, aumentando a 99 el año pasado, y Pakistán ha incumplido sucesivos plazos de erradicación.

