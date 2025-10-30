Stevie Nicks y Lindsey Buckingham parecen haber retomado el contacto tras una sorpresiva reconciliación entre los excompañeros de banda y expareja.

El dúo, que formó Buckingham Nicks antes de unirse a Fleetwood Mac en 1975, participó del pódcast musical Song Exploder para hablar sobre la creación de su canción de 1973, ‘Frozen Love’.

Al recordar el momento en que conoció a Buckingham durante la secundaria en California, en 1966, Nicks comentó: “Lindsey y yo empezamos a hablar de eso anoche” y agregó que pensaba “llamarlo más tarde”.

En entrevistas grabadas por separado, ambos contaron cómo se conocieron al integrarse a la banda Fritz, que llegó a telonear a artistas como Jimi Hendrix y Janis Joplin.

El productor Keith Olsen, sin embargo, les sugirió que formarían una dupla más exitosa por su cuenta, lo que los motivó a iniciar su proyecto propio. “Fue una invitación a la grandeza, y ambos lo sabíamos”, afirmó Nicks.

La cantante también reflexionó que probablemente nunca habrían comenzado su compleja relación sentimental si no hubieran coincidido en Fritz.

“Esa banda nos empujó a estar juntos, porque no lográbamos entendernos del todo”, explicó. “Y luego nos enamoramos, y así fue como empezó todo”.

Stevie Nicks y Lindsey Buckingham parecen haberse reconciliado ( AP )

Al hablar sobre ‘Frozen Love’, lanzada en 1973 como parte del dúo Buckingham Nicks, Stevie Nicks explicó que la canción trata sobre “dos personas que estaban enamoradas, que tenían muchas diferencias y veían el mundo de forma algo distinta, pero compartían una relación que parecía un regalo”.

“Me gusta pensar en ella como Cumbres Borrascosas o Grandes Esperanzas, un romance moderno, trágico”, dijo. “Porque a nadie le gustan realmente las canciones felices. A mí, desde luego, no me gustaban, y a Lindsey tampoco”.

La cantante continuó: “Nuestra relación fue una montaña rusa, difícil, pero al mismo tiempo, increíble. Y lo que hacíamos juntos era tan increíble, que valía la pena soportar los altibajos de una relación complicada”.

Nicks también aclaró que la frase “hate gave you me for a lover” (el odio te llevó a tenerme como amante) en realidad decía “fate gave you me for a lover” (el destino te llevó a tenerme como amante).

“Cuando me escucho cantar esa frase, parece que digo ‘hate’ en lugar de ‘fate’”, reconoció. “Y eso no está bien. Lo siento, Lindsey. Lo voy a llamar más tarde”.

La pareja relanzó el mes pasado su álbum de 1973 'Buckingham Nicks' ( AP )

Buckingham Nicks, el único álbum del dúo del mismo nombre, fue su carta de presentación. El mes pasado fue relanzado en una movida que sorprendió a muchos. Aunque la banda tuvo vida corta, ese disco fue su puerta de entrada a Fleetwood Mac, ya que su productor los presentó a Mick Fleetwood en los estudios Sound City.

La tormentosa relación entre Nicks y Buckingham llegó a su fin durante la grabación del icónico álbum Rumours, y su ruptura inspiró éxitos como ‘Dreams’ de Nicks y ‘Go Your Own Way’ de Buckingham.

Pese al deseo constante de los fans por una reunión de Fleetwood Mac, Nicks ha sido clara en afirmar que la banda no puede existir sin la tecladista y vocalista Christine McVie, quien falleció en 2022.

Traducción de Leticia Zampedri