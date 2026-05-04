El primer lunes de mayo marca tradicionalmente uno de los eventos más importantes en el calendario de la moda: la Met Gala anual.

Celebrado en el Instituto de Vestuario del Museo Metropolitano de Arte, cada invitado a asistir al evento es cuidadosamente elegido por la editora en jefe de Vogue, Anna Wintour.

Siempre que se lleve a cabo la Met Gala, hay ciertas pautas que se espera que los invitados sigan si desean permanecer en los buenos libros de Wintour.

Desde una restricción de edad hasta la prohibición de las selfies, estas son cinco de las reglas inesperadas que se implementaron en la Met Gala:

Sin selfies

Uno pensaría que todos los que asisten a un evento tan ostentoso como la Met Gala serían perdonados por tomar alguna fotografía para capturar momentos especiales de la ocasión.

Sin embargo, en 2015, se informó que el uso de las redes sociales había sido prohibido en el evento, con el fin de reprimir a las celebridades que pasan la mayor parte de la noche en sus teléfonos.

“No se permitirá el uso de teléfonos para fotografías y redes sociales dentro de la gala”, decía un aviso enviado a todos los invitados.

La aparente prohibición de las selfies en la Met Gala no impidió que la estrella de telerrealidad Kylie Jenner se tomara una gran selfie en el baño en el evento de 2017.

No se permiten menores de 18 años

En 2018, se reveló que la Met Gala había decretado una nueva restricción de edad.

Esto significó que las personas de alto perfil menores de 18 años ya no pudieron asistir al evento.

“No puedo ir, porque no tengo la edad suficiente”, dijo la modelo y bailarina de 16 años Maddie Ziegler a The Hollywood Reporter cuando se le preguntó si estaría presente en la codiciada alfombra roja de la Met Gala.

Si bien inicialmente se sospechó que la nueva restricción de edad se había introducido debido al tema de la Gala Met 2018 “Cuerpos celestiales: la moda y la imaginación católica”, un portavoz del evento confirmó que la decisión se había tomado porque “no es un evento apropiado. Para personas menores de 18”.

Prohibido fumar dentro del museo.

En 2017, celebridades como Bella Hadid, Dakota Johnson y Marc Jacobs fueron fotografiadas fumando cigarrillos en el baño en la Met Gala.

Ese mismo año, se informó que los miembros de la junta y los donantes del evento habían expresado su consternación por los invitados que fumaban en el evento, y uno dijo que era “una falta de respeto a la colección de arte”.

Según Page Six, tras las quejas, se informó a los invitados a la Met Gala 2018 que era “ilegal fumar en el museo”.

Supuestamente se mencionó en las invitaciones al evento que fumar en el evento estaba estrictamente prohibido.

En 2003, el entonces alcalde Michael Bloomberg hizo cumplir la prohibición de fumar en interiores en la ciudad de Nueva York en lugares como edificios de oficinas, bares y teatros.

Sin aliento a cebolla

Después de la alfombra roja de la Met Gala, los invitados al evento disfrutan de una hora de cóctel y una cena formal.

Según The New York Post, ciertos alimentos se omiten deliberadamente del menú a pedido de la propia Wintour.

Un exempleado de Vogue declaró a la publicación que el perejil está prohibido para evitar el riesgo de que la hierba se atasque en los dientes de las personas.

No se sirve cebolla ni ajo en el evento, para evitar cualquier brote de mal aliento, mientras que no se ofrece bruschetta a los invitados en caso de derrames de comida en conjuntos extravagantes.

En 2016, a la modelo Karlie Kloss le cortaron el vestido largo hasta el suelo de la Met Gala en un mini vestido para la fiesta posterior a un derrame de vino tinto sobre la tela blanca.

La estricta disposición de los asientos

Wintour es muy particular acerca de dónde se sientan sus invitados a la Met Gala la noche del evento.

En el documental de 2016 The First Monday in May, que detalla el grado de planificación que se alcanza en el evento, la directora de proyectos especiales de Vogue, Sylvana Ward Durrett, explicó que el plan de asientos incluye una gran cantidad de “corretaje de poder”.

“Una gran cantidad de pensamientos influyen en quien está sentado junto a quien, si se sentaron juntos el año pasado, si se han sentado uno junto al otro en otros eventos, son muchas cosas, es sorprendente,” explicó Ward Durett.

Según Durrett, los esposos nunca se sientan uno al lado del otro.

“El objetivo de estas cosas es conocer gente nueva y estar interesado en lo que hacen los demás. ¿Qué sentido tiene si vienes aquí para pasar el rato con tu marido?” ella añadió.

Esta nota fue originalmente publicada en 2021.