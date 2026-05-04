Zendaya y Meryl Streep no asistirán a la Met Gala en el primer año de Jeff Bezos y Lauren Sánchez como patrocinadores

Según informes, Zendaya y Meryl Streep figuran entre las celebridades que no asistirán a la Met Gala de este año, que tendrá lugar el lunes 4 de mayo.

La noticia surge en medio de los llamamientos a las celebridades para que boicoteen el evento debido a la participación del multimillonario de Amazon, Jeff Bezos, y su esposa, Lauren Sánchez. La pareja, que se casó el año pasado en una ceremonia multimillonaria y repleta de estrellas en Venecia, fue nombrada principal donante y copresidenta honoraria de la Met Gala de este año.

Elle informó el viernes que Zendaya no asistirá a la ceremonia en la ciudad de Nueva York para tomarse un descanso de los focos después de haber realizado dos giras de prensa casi simultáneas para la tercera temporada de The Drama y Euphoria.

Mientras tanto, el Daily Mail informó esta semana que, según los rumores, Meryl Streep rechazó el puesto de copresidenta de la Met Gala debido a la participación de Bezos y Sánchez.

Actualmente, podemos ver a Streep interpretando a Miranda Priestly, un personaje inspirado en la veterana presidenta de la Met Gala y editora de Vogue, Anna Wintour, en El diablo viste a la moda 2, y aparece en la portada de Vogue de mayo de 2026.

open image in gallery Zendaya (izquierda) y Meryl Streep (derecha) se encuentran entre las estrellas de primer nivel que no asistirán a la Gala del Met de este año, patrocinada por primera vez por Lauren Sánchez y Jeff Bezos ( Getty/PA )

open image in gallery Según se informa, Zendaya se tomará un descanso de la vida pública tras promocionar consecutivamente ‘The Drama’ y la tercera temporada de ‘Euphoria’ ( Reuters )

Su representante declaró a The Independent: “Meryl fue invitada a la Met Gala durante muchos años, pero nunca asistió. Si bien aprecia a Vogue, a Anna y su increíble imaginación y resistencia, nunca fue su ambiente”.

Sin embargo, según fuentes de Page Six Hollywood, las hijas de Streep, Grace y Mamie Gummer, asistirán al evento, al igual que sus compañeros de reparto de El diablo viste a la moda 2, Emily Blunt y Stanley Tucci.

The Independent se puso en contacto con los representantes de Zendaya y Streep para obtener sus comentarios.

Zendaya se convirtió rápidamente en una de las figuras más destacadas de la Met Gala. Ella asistió siete veces desde su debut en 2015, copresidió la gala en 2024 y acaparó todas las miradas el año pasado con un traje completamente blanco de Louis Vuitton.

El patrocinio de Bezos, quien recientemente gastó millones en una película de la Primera Dama Melania Trump a través de sus estudios cinematográficos Amazon MGM, provocó una fuerte reacción de los críticos, quienes lo acusaron de comprar influencias en el prestigioso baile de moda.

En varios lugares cercanos al Museo Metropolitano de Nueva York, aparecieron carteles con los lemas: “Met Gala de Bezos: Presentada por la empresa que impulsa el ICE” y “Boicot a la Met Gala de Bezos”.

La campaña de folletos fue organizada por el grupo activista político británico Everyone Hates Elon (Todos odiamos a Elon), que se autodefine como antimultimillonario. El nombre del grupo está inspirado en el magnate tecnológico de Tesla, Elon Musk.

Wintour intentó calmar las críticas por la participación de la pareja, declarando a CNN en noviembre: “Creo que Lauren será un gran aporte para el museo y para el evento. Le agradezco enormemente su increíble generosidad, y es una gran amante del vestuario y, obviamente, de la moda, así que estamos encantados de que forme parte de la velada”.

open image in gallery Bezos y Sánchez fueron nombrados patrocinadores principales y copresidentes honorarios de la Met Gala en noviembre del año pasado ( AFP/Getty )

open image in gallery El grupo activista político británico ‘Everyone Hates Elon’ organizó una campaña de reparto de folletos en la ciudad de Nueva York para protestar contra el patrocinio de Bezos ( Reuters )

El patrocinio de la Met Gala por parte de la pareja rompe con los precedentes al tener a una prestigiosa casa de moda como patrocinadora principal.

El código de vestimenta para el evento del 4 de mayo es “Arte del vestuario”, que explora la “centralidad del cuerpo vestido” a través de representaciones e interpretaciones de la forma humana presentes en la amplia colección del Met.

Se dice que el código de vestimenta anima a los invitados a pensar en cómo pueden usar sus cuerpos como un lienzo en blanco.

“Lo que conecta a todos los departamentos de curaduría y a todas las galerías del museo es la moda, o el cuerpo vestido”, dijo Andrew Bolton, curador a cargo del Instituto del Vestuario, en un comunicado.

“Es el hilo conductor de todo el museo, que es precisamente la idea inicial de la exposición”.

Las copresidentas de este año, que actúan como anfitrionas honorarias de la gala benéfica, son Beyoncé, Nicole Kidman y Venus Williams. Entre los miembros del Comité Organizador de la Gala, copresidido por Anthony Vaccarello y Zoë Kravitz, se encuentran la cantante Sabrina Carpenter, la cantante Doja Cat, la bailarina Misty Copeland, la creadora de Girls, Lena Dunham, el cantante Sam Smith y la actriz Teyana Taylor, de la película Una batalla tras otra, entre otros.

Traducción de Olivia Gorsin