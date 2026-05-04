¿Por qué los estadounidenses están gastando menos en viajes este año?

El 58 % de los estadounidenses planean gastar menos en vacaciones este año que el año pasado, según una nueva encuesta.

La encuesta realizada por CheapCaribbean Vacations y Talker Research de 2.000 estadounidenses reveló que el aumento de los costos está reconfigurando los hábitos de viaje, con presupuestos que han disminuido un promedio del 23 % en comparación con el año anterior.

El 75 % afirma que su presupuesto de viaje no les rinde tanto debido a los precios más altos.

Siete de cada 10 estadounidenses están más prudentes con su dinero este año (70 %), mientras que casi la mitad afirma hacer que su presupuesto le alcance más (46 %) y recortar gastos innecesarios (42 %). Al mismo tiempo, el 45 % señala que está sintiendo el impacto del aumento de los precios.

A pesar de estas presiones, viajar sigue siendo una prioridad.

Entre quienes están recortando gastos, las razones principales incluyen sentir la necesidad de ser más prudentes con el gasto en 2026 (74 %), experimentar circunstancias que los han vuelto más conscientes de su presupuesto (38 %) y tener que gastar más en otras áreas (37 %).

Para estirar sus presupuestos, los estadounidenses están adoptando una serie de estrategias de ahorro.

Muchos llevan alimentos en lugar de comer fuera (34 %) y realizan menos viajes, pero procurando que estos valgan realmente la pena (24 %). Otros buscan actividades gratuitas (22 %) o se alojan con amigos y familiares para ahorrar en hospedaje (21 %).

La flexibilidad también resulta clave. El 72 % afirma estar dispuesto a ser flexible con las fechas de viaje para ahorrar dinero.

En lo que respecta a recortar costos, comer fuera encabeza la lista (42 %), seguido por las compras o los recuerdos (40 %) y la duración del viaje (33 %). Los viajeros también están reduciendo los gastos, como asientos “premium” o habitaciones de mayor categoría (32 %), así como en vida nocturna o entretenimiento (30 %).

Los lujos y beneficios exclusivos también están en la mira de los recortes: el 44 % prescinde de la alta cocina, el 40 % evita los hoteles de lujo y el 35 % elimina los tratamientos de spa o las experiencias de bienestar.

Si bien el 22 % prioriza conseguir el precio más bajo posible, el 29 % afirma que lo más importante es obtener la mejor relación calidad-precio.