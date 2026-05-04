Cameron Diaz, de 53 años, da la bienvenida a su tercer hijo con un anuncio sorprendente
El guitarrista de Good Charlotte también reveló el nombre de su hijo: Nautas Madden
Cameron Diaz, de 53 años, dio la bienvenida a su tercer hijo con su marido Benji Madden, de 47 años, según anunció el lunes el rockero de Good Charlotte.
“Cameron y yo estamos felices, emocionados y nos sentimos muy bendecidos de anunciar el nacimiento de nuestro tercer hijo, Nautas Madden”, compartió Benji en Instagram junto a una imagen de un barco, un guiño al nombre náutico de su hijo.
“¡Bienvenido al mundo, hijo!”.
En la sección de comentarios, la propia Diaz respondió con cinco emojis de corazón.
La publicación de Benji también incluía el significado del nombre Nautas, que decía: “Marinero, navegante, viajero. Alguien que se embarca en un viaje y no teme a lo desconocido”.
Diaz y Madden, quienes se casaron en 2015, ya son padres de Raddix, de seis años, y Cardinal, de dos. Esta pareja, conocida por su discreción, mantuvo su vida familiar alejada de los focos, compartiendo solo ocasionalmente novedades con sus seguidores.
La noticia llega poco más de un año después de que Diaz regresó a Hollywood con la película de Netflix titulada acertadamente De vuelta a la acción.
La estrella de El descanso se tomó una pausa de la actuación de diez años en 2014, un período que desde entonces describió como el “mejor” de su vida.
“Simplemente tenía la libertad de decir: ‘Soy madre, soy esposa, estoy viviendo mi vida’”, dijo en el programa The Graham Norton Show el año pasado.
En octubre de 2024, durante su aparición en la Cumbre de las Mujeres Más Poderosas de Fortune, Diaz dijo sobre su pausa: “Sentí que era lo correcto para mí recuperar mi propia vida y realmente no me importaba nada más”.
“Ninguna opinión, ningún éxito, ninguna oferta, nada de nadie podía hacerme cambiar de opinión sobre mi decisión de cuidarme y construir la vida que realmente quería. Creo que todo se reduce a: '¿Qué te apasiona?' Para mí, era formar mi familia”.
Diaz ya había hablado sobre su decisión de retirarse parcialmente en un episodio de Goop Health: The Sessions, el programa de Gwyneth Paltrow.
La actriz dijo que “había trabajado muy duro durante mucho tiempo, haciendo películas, y es un trabajo agotador”, y añadió: “Cuando estás haciendo una película, es la excusa perfecta: te tienen completamente atrapada. Estás allí 12 horas al día durante meses y no tienes tiempo para nada más”.
Dijo que estar en el centro de atención era “intenso” y agregó: “Hay mucha energía que te llega en todo momento cuando eres muy visible como actor, cuando haces promoción y te expones al público”.
Diaz protagoniza actualmente la nueva película de Jonah Hill, Outcome, junto a Keanu Reeves. La película de Apple TV narra la historia de un actor (Reeves) que emprende una gira de disculpas tras una amenaza de chantaje.
Diaz también retomará su papel de voz como la Princesa Fiona en Shrek 5, cuyo estreno está previsto para 2027.
Traducción de Olivia Gorsin
