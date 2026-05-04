Por qué muchos estadounidenses no tienen un testamento

Más de la mitad de los estadounidenses (56 %) no poseen ningún documento de planificación patrimonial, a pesar de que el 73 % afirma que es importante.

Así lo indica una encuesta realizada por Trust & Will y Talker Research de 5.000 personas .

Los resultados revelaron que, si bien el 73 % de los adultos consideran que la planificación patrimonial es importante para ellos, solo el 26 % cuenta realmente con un testamento.

Además, los niveles de preparación no siempre correlacionan con la edad.

Situada entre el cuidado de padres ancianos y el de sus propios hijos, la generación X es, de hecho, la generación menos protegida.

El 62 % de la generación X declara no poseer ningún documento de planificación patrimonial, una tasa de desprotección superior a la de la generación Z (54 %), los millennials (58 %) y los baby boomers (48 %).

El estado civil también influye en esta falta de red de seguridad. El 68 % de las personas que mantienen una relación seria o están comprometidas carecen de un plan, una cifra incluso superior a la tasa de desprotección del 55 % observada entre quienes están divorciados, separados o viudos.

Diversas barreras impiden a los estadounidenses tener estas protecciones. La razón principal citada para no tener un plan es la creencia de no poseer suficientes bienes o activos (27 %), mientras que el 23 % admite haberlo pospuesto.

Otros factores incluyen no saber por dónde empezar (17 %), el temor del costo (15 %) y que el proceso resulta demasiado complicado (12 %).

Asimismo, el 8 % de los encuestados en 2026 confesó que el deseo de evitar conversaciones incómodas sobre la propia mortalidad les ha impedido tramitar un testamento.

“La razón principal que la gente aduce para no tener un plan patrimonial es que no cree poseer suficientes bienes”, dijo Cody Barbo, cofundador y director ejecutivo de Trust & Will.

“Sin embargo, lo que un plan logra realmente es garantizar que sean las personas que uno ha elegido quienes actúen en su nombre en caso de que uno mismo no pueda hacerlo. Se trata menos de la cantidad de dinero que haya en la cuenta bancaria y más de proteger a las personas que uno ama”.