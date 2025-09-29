¿Cuáles son los cinco lenguajes del amor y cómo saber cuál es el tuyo?

Si alguna vez ha hablado con alguien que se considera un experto en relaciones, es probable que haya oído hablar de los lenguajes del amor.

Desarrollado en 1992 por el autor Dr. Gary Chapman, los lenguajes del amor reflejan cómo personas con diferentes personalidades y experiencias de vida reciben y dan amor de diferentes maneras.

Si bien el libro del Dr. Chapman, Los 5 lenguajes del amor: los secretos del amor, está dirigido principalmente a parejas cristianas heterosexuales, el marco se puede aplicar a cualquier persona, independientemente de su género, sexualidad o religión.

Hay cinco lenguajes del amor en total y, según Chapman, todo el mundo tiene uno principal que dictará cómo te comportas en las relaciones.

En las relaciones, comprender el lenguaje de amor de una pareja es fundamental para el éxito, escribe el Dr. Chapman.

“Tu lenguaje de amor emocional y el de tu cónyuge pueden ser tan diferentes como el chino del inglés”, dice.

“No importa cuánto trates de expresar tu amor en inglés, si tu cónyuge sólo entiende chino, nunca entenderán cómo amarse.”

Sin embargo, lo que la mayoría de la gente no se da cuenta es que en realidad puedes tener múltiples lenguajes de amor, dice el entrenador de citas James Preece.

“De hecho, algunas personas pueden tener elementos de los cinco”, dice. "Además de esto, su lenguaje de amor puede cambiar con el tiempo y no siempre es fijo".

Aquí encontrará todo lo que necesita saber sobre los cinco lenguajes del amor y cómo saber cuál es el principal.

Palabras de afirmación

Las personas con palabras de afirmación como lenguaje de amor principal valoran más el afecto cuando se presenta en forma verbal.

Esto podría ser escuchar a alguien decir "Te amo", recibir un cumplido o un mensaje de texto amable.

Sabrá que este es su lenguaje de amor si encuentra estas cosas más significativas que, digamos, recibir un regalo.

Actos de servicio

Los actos de servicio se refieren a hacer algo por otra persona. Esto podría ser algo tan pequeño como preparar una taza de té o algo más grande, como ayudar a alguien a mudarse de casa.

Si este es tu lenguaje de amor, estas son las cosas que encontrarás más gratificantes en una relación.

Los actos de servicio son un lenguaje de amor común entre las personas pragmáticas.

Regalos

Este es bastante obvio. Dar regalos es una forma común de mostrar afecto a alguien. Sin embargo, algunas personas valoran más los dones físicos que otras.

Si los regalos son tu lenguaje de amor, serás alguien que valora recibir, digamos, un ramo de flores, más que una larga carta de alguien que te exprese su amor por escrito.

También será alguien que se enorgullece y se complace en comprar regalos para sus seres queridos.

Contacto físico

Otro lenguaje de amor obvio es el contacto físico. Se refiere a las personas que encuentran que los signos físicos de afecto, como los abrazos, los besos y el sexo, son los más importantes en una relación.

En otras palabras, estas son las cosas que más los hacen sentir amados.

Sabrás que este es su lenguaje de amor si sientes que anhela la intimidad física más que un regalo como forma de afecto.

Tiempo de calidad

Estas personas se sienten más amadas cuando simplemente pasan tiempo con su pareja.

Si el tiempo de calidad es tu lenguaje de amor, lo disfrutarás y lo apreciarás más cuando tu pareja haga tiempo para ti en su apretada agenda y te preste atención.

¿Son útiles los lenguajes del amor?

Es posible que te hayas encontrado con los lenguajes del amor si alguna vez has buscado asesoramiento para las relaciones. En tales casos, pueden ser muy útiles cuando se trata de identificar la compatibilidad con un socio.

“Encuentro que ofrecen un marco útil para hablar sobre las preferencias de las personas hacia la intimidad y el afecto”, dice la psicóloga y consejera de citas Madeleine Mason-Roantree.

“Por ejemplo, algunas personas son más táctiles que otras, y para quienes disfrutan de la intimidad física, tomarse de la mano, abrazarse y mostrar afecto en público será más importante”, agrega.

“Por lo tanto, puede ser útil saber si su pareja se suscribe a esto y luego puede permitir conversaciones sobre cómo les gusta que los traten a ambos.”