¿Por qué febrero solo tiene 28 días? Un historiador revela la desafortunada razón

La razón por la que febrero es más corto que otros meses se debe a la historia de cómo medimos y dividimos el año.

Sabemos que la Tierra tarda 365 días y algo menos de seis horas en dar una vuelta alrededor del Sol. La división de esos días en doce meses es una invención humana para medir el tiempo. Pero no siempre se dividió así.

En el primer calendario romano antiguo que se conserva, había diez meses. El calendario estaba conformado por el año agrícola, por lo que comenzaba en primavera con marzo y terminaba 304 días después, en diciembre. No había trabajo que hacer en los campos durante los dos meses de invierno y el resto de días del año simplemente no se contaban en el calendario.

En el año 731 a.C., Numa Pompilio, segundo rey de Roma, decidió alinear el calendario con las fases de la luna. Cada año hay doce ciclos lunares, por lo que el calendario se dividía en 12 meses. Se añadieron enero y febrero y el nuevo año civil duró 355 días.

Los romanos creían que los números pares daban mala suerte, por lo que la duración de los meses en el calendario de Pompilio alternaba entre 29 o 31 días. Sin embargo, la duración del año civil hizo que el último mes (febrero) se quedara con solo 28.

En Roma, febrero estaba vinculado a rituales de purificación, o februum, de ahí su nombre. Durante la fiesta de la Lupercalia se celebraban ceremonias de purificación para preparar los edificios y a las personas para los banquetes y sacrificios de la fiesta. Durante las fiestas de Feralia se llevaban alimentos y regalos a los cementerios, para honrar a los muertos y mantenerlos contentos para que no resucitaran y atormentaran a los vivos.

Sin embargo, un año civil de 355 días planteaba sus propios problemas. Como la Tierra tarda más tiempo en dar una vuelta alrededor del Sol, con el paso de los años los meses y las estaciones empezaron a desalinearse. Así que se añadió al calendario un mes extra llamado Mercedonius antes del comienzo de marzo.

Febrero no existía como mes en la antigua Roma porque el calendario se detenía durante los meses de invierno. ( Getty Images )

Mercedonius no se utilizaba todos los años. Se añadía cada vez que era necesario realinear los meses y las estaciones. Tenía 27 o 28 días, por lo que el año duraba 377 o 378 días.

Pero esto tuvo consecuencias desafortunadas para febrero. Mercedonio comenzó el 24 de febrero, recortando cuatro días a un mes que ya era el más corto del calendario. Y aunque Mercedonius ayudó a vincular los meses con las estaciones, su uso era impredecible. Las personas que vivían lejos de Roma podían no darse cuenta de que se había añadido un mes más al calendario.

Otro calendario

Otro nuevo calendario intentó solucionar este problema. En el calendario juliano, que debe su nombre a Julio César y data del año 45 a.C., un año duraba 365 días.

Ninguno de los diez días adicionales se añadió a febrero. Había doce meses y cada uno tenía la misma duración que en nuestro calendario. Para mantener la exactitud del calendario, se añadía un día más a febrero cada cuatro años: un año bisiesto.

Sin embargo, un día más cada cuatro años es, en realidad, demasiado para corregir la diferencia entre un año de 365 días y los 365 días y algo menos de un cuarto en que la Tierra orbita alrededor del Sol. A mediados del siglo XVI, el calendario juliano se había desajustado diez días con respecto a las estaciones y los ciclos del año.

About the author Helen Parish es profesora de Historia en la Universidad de Reading. Este artículo se publicó originalmente en The Conversation y se distribuye bajo licencia Creative Commons. Puedes leer el artículo original aquí.

Esto llevó a la creación de otro calendario. El calendario gregoriano se introdujo en 1582 con el nombre del Papa Gregorio XIII y se sigue utilizando en la actualidad. En el calendario gregoriano, ningún año del siglo puede ser bisiesto si no es exactamente divisible por 400. Así, el año 2000 fue bisiesto, con un día más en febrero, pero no 1900. De este modo se evitan los problemas causados por el calendario juliano.

Parece sencillo, pero aún había que corregir el error de diez días del calendario juliano. En 1582, se suprimieron diez días del calendario en los países que adoptaron el calendario gregoriano. Esto significaba que el día después del 4 de octubre era el 15 de octubre, y las fechas intermedias nunca existieron.

Traducción de Olivia Gorsin