¿Sabes cuál es la flor favorita de tu pareja?

Uno de cada cuatro estadounidenses desconoce la flor favorita de su pareja.

Una nueva encuesta realizada por BloomsyBox y Talker Research de 2.000 adultos reveló que solo el 24 % de quienes tienen una relación y creen que su pareja tiene una flor favorita, la pueden nombrar, mientras que el 22 % admitió no saber ni siquiera cómo se llama.

A pesar de eso, las flores siguen teniendo un papel fundamental en las relaciones, especialmente como una forma de resolver conflictos.

El 73 % afirmó aceptar flores como disculpa, y muchos están dispuestos a perdonar ocasiones especiales como San Valentín (29 %) o incluso un cumpleaños (28 %) si se trata de flores.

Sin embargo, recibir flores con regularidad no es universal. Una cuarta parte de quienes tienen una relación afirma recibir flores mensualmente o más, otro 24 % afirma recibirlas varias veces al año, mientras que el 19 % afirma que nunca recibe flores.

Sin embargo, cuando las flores llegan inesperadamente, el impacto emocional es evidente: el 6 % afirmó sentirse querido y el 41 % dijo sentirse apreciado.

El conocimiento de las flores en sí también varió considerablemente. Mientras que el 76 % de los encuestados pudieron identificar correctamente un girasol y el 68 % reconoció una rosa, menos del 38 % pudo nombrar una orquídea y solo el 9 % identificó un ranúnculo, lo que la convierte en la flor menos reconocida del estudio.

Las preferencias también variaron según la generación. Las rosas siguen siendo la opción preferida por los estadounidenses mayores, pero los grupos más jóvenes están diversificando su preferencia floral: la generación Z prefirió los tulipanes (21 %) y los girasoles (11 %), mientras que los millennials se inclinaron por los girasoles (12 %) y los lirios (7 %).