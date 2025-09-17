Las reuniones entre amigas le recargan energías a 8 de cada 10 mujeres

Las reuniones entre amigas son esenciales para la salud mental de muchas mujeres, según un nuevo estudio.

Según una nueva encuesta realizada por Bezel Wines y Talker Research de 2.000 mujeres, muchas afirman necesitar una noche cada 22 días para reunirse con sus amigas para sentirse equilibradas, y el 78 % coincide en que estas reuniones son necesarias para recargar energías.

El vino es el protagonista de la noche y el 88 % lo elige como la bebida preferida. Para el 85 % de las mujeres, la botella de vino se abre después de 16 minutos de la llegada del primer invitado, lo que marca el inicio oficial de la reunión.

La comida también juega un papel importante. El 31 % prefiere tablas de quesos, mientras que las minihamburguesas, las alitas, las papas fritas y el guacamole son populares opciones. Los dulces como galletas o cupcakes (11 %) también son opciones preferidas.

Sin embargo, lo que realmente define una noche entre amigas es la conversación. El 83 % de las mujeres afirman valorar la conversación informal y sincera por encima del entretenimiento planificado. Los temas de conversación favoritos incluyen noticias personales (19 %), relaciones (15 %) y noticias familiares (13 %).

Esto podría explicar por qué el 62 % de las mujeres afirman que prefieren pasar una noche con sus amigas que una cena romántica con su pareja.

Las mujeres también dijeron que las actividades que hacen que una noche entre amigas sea memorable son ver películas (66 %), bailar (55 %) y cocinar juntas (45 %).

“El vino juega un papel fundamental en cómo conectamos con los demás”, dijo Jane Dunkley de Bezel Wines. “No se necesita un banquete sofisticado ni un ambiente selecto. Se trata de elegir vinos que hagan que todos se sientan bienvenidos, ya sea con un Cabernet Sauvignon para acompañar un sándwich de queso a la plancha o un Chardonnay con papas fritas y salsa de cebolla francesa”.