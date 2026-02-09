Beber entre dos y tres tazas de café al día puede reducir el riesgo de demencia

Beber solo dos o tres tazas de café al día es suficiente para reducir el riesgo de demencia en un 18 % y preservar la función cognitiva tanto en hombres como en mujeres, según afirmó el lunes un grupo de investigadores.

Y los hombres y mujeres que beben una o dos tazas de té al día también obtuvieron resultados similares, según un nuevo estudio de más de 131.000 personas.

La clave está en la cafeína, según científicos de la red de salud Mass General Brigham (Massachusetts, EE. UU.), del MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) y de la Escuela de Salud Pública T. H. Chan de Harvard.

Las investigaciones anteriores sobre la cafeína han sido contradictorias: algunos estudios mostraban efectos beneficiosos del café con cafeína en el cerebro y otros afirmaban que la cafeína era perjudicial. Pero, según los autores de este trabajo, sus hallazgos sugieren que la sustancia química tiene beneficios protectores para el cerebro.

“Aunque nuestros resultados son alentadores, es importante recordar que el efecto es leve y que existen muchas formas importantes de proteger la función cognitiva a medida que envejecemos”, explicó en un comunicado el doctor Daniel Wang, profesor adjunto de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard. Añadió: “Nuestro estudio sugiere que el consumo de café o té con cafeína puede ser una pieza de ese rompecabezas”.

open image in gallery Beber un par de tazas de café al día (siempre que tengan cafeína) puede ayudar a reducir el riesgo de demencia, según investigadores de Massachusetts ( AFP via Getty Images )

Una diferencia impresionante

El estudio incluyó datos de 131.821 participantes estadounidenses recogidos a lo largo de más de 40 años como parte del Estudio de Salud de las Enfermeras y el Estudio de Seguimiento de Profesionales de la Salud de Harvard.

Los participantes fueron sometidos a evaluaciones de su dieta, demencia y estado cognitivo.

A continuación, los investigadores compararon y analizaron cómo su consumo de café y té —incluidas las bebidas descafeinadas— podía haber afectado a cada paciente a lo largo de los años.

El café es la bebida más popular de EE. UU. Dos tercios de los adultos estadounidenses beben café cada día, según la Asociación Nacional del Café de EE. UU..

En general, descubrieron que los bebedores de café con cafeína tenían una menor prevalencia de deterioro cognitivo que los que bebían poco o nada de café con cafeína.

Las personas que bebían más café al día presentaban la menor tasa de incidencia de demencia en comparación con las que bebían menos, ya que 141 de las personas que más café tomaban desarrollaban esta enfermedad por cada 100.000, frente a 330 personas por cada 100.000, respectivamente.

Los investigadores hallaron que los bebedores de café con cafeína también habían obtenido mejores resultados en las pruebas de función cognitiva.

“Una mayor ingesta de té mostró resultados similares, mientras que el café descafeinado no. Estol sugiere que la cafeína puede ser el factor activo que produce estos resultados neuroprotectores, aunque se necesita más investigación para validar los factores y mecanismos responsables”, comunicó Mass General Brigham.

Aún así, más de 11.000 participantes desarrollaron demencia.

open image in gallery No existe cura para la demencia, ni para la enfermedad de Alzheimer. Pero los investigadores afirman que el ejercicio y la dieta pueden ayudar a ralentizar la progresión de la enfermedad ( Getty Images para la Asociación del Alzheimer )

Los casos siguen aumentando

Más de siete millones de estadounidenses padecen demencia, y se prevé que esa cifra casi se duplique de aquí a 2050, según la Asociación del Alzheimer.

No existe cura para la demencia, pero hay formas de ralentizar la progresión de la enfermedad. Por eso son cruciales los esfuerzos de detección precoz y prevención, afirman los investigadores.

Por ejemplo, una dieta sana y el ejercicio se asocian a una reducción del riesgo de demencia.

Según la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins, solo 35 minutos de ejercicio moderado a intenso a la semana se relacionan con un 41 % menos de riesgo de desarrollar demencia en los siguientes cuatro años.

Asimismo, la dieta MIND, que incluye principios de la mediterránea, se ha identificado como eficaz para reducir el riesgo de demencia, afirman investigadores de la Universidad de Columbia.

Por supuesto, uno de los factores de riesgo de la demencia es genético.

Afortunadamente, el nuevo estudio demostró que los beneficios del café o la cafeína eran capaces de superar ese obstáculo, según Yu Zhang, estudiante de doctorado en la Escuela Chan de Harvard y becario de investigación en Mass General Brigham.

“También comparamos a personas con diferentes predisposiciones genéticas a desarrollar demencia y obtuvimos los mismos resultados, lo que significa que el café o la cafeína probablemente sean igual de beneficiosos para las personas con alto y bajo riesgo genético de desarrollar demencia”, explicó Zhang.

