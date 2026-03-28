Los proyectos de bricolaje pueden ahorrar dinero y dar confianza, o todo lo contrario

Cuando algún elemento de la casa deja de funcionar o necesita ser reemplazado, el primer impulso de muchas personas es llamar a un contratista o comparar precios en internet. Otras tienen la mentalidad, las habilidades, los recursos o el tiempo para encargarse por sí mismas.

A las personas aficionadas al bricolaje suele considerárseles decididas y autosuficientes, pero los trabajos que emprenden no encajan en una sola categoría. Los proyectos de “hágalo usted mismo” incluyen cultivar alimentos en un huerto en el patio trasero, reutilizar muebles viejos, crear decoración para bodas y proyectos de mantenimiento o mejora del hogar, como actualizar luminarias o volver a colocar azulejos en los baños. También responden a una variedad de necesidades, ya sean creativas, presupuestarias, sociales o educativas.

Los propietarios pueden asumir estos proyectos por su cuenta, comprar materiales o encargarse de partes del proyecto antes de contratar a profesionales. La mayoría de los entusiastas del bricolaje no empezó sabiendo pintar, trabajar la madera, colocar azulejos o realizar trabajos eléctricos o de plomería con soltura, pero vieron un baño anticuado, un comedor desgastado o un electrodoméstico averiado como una oportunidad de aprendizaje práctico.

Realizar tareas por cuenta propia puede ahorrar dinero, pero también brinda una sensación de logro y un aumento de confianza. También se hace por placer, afirmó Jessica Lautz, vicepresidenta de investigación de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, una organización que defiende los derechos de propiedad y representa a sus miembros del sector inmobiliario.

Sin embargo, los errores de principiantes o subestimar el trabajo pueden terminar encareciendo algunos proyectos a largo plazo. También hay cuestiones de seguridad que considerar. Estas son algunas preguntas que conviene hacerse antes de emprender un proyecto:

Por qué podrías considerar hacerlo tú mismo

Para Casey Finn, una madre de dos hijos de 37 años en Chicago que ha construido estanterías, ha añadido molduras de madera a sus paredes y ha colocado azulejos en el salpicadero de la cocina, el mantenimiento y las mejoras del hogar siempre vienen con la pregunta: “¿Por qué no puedo hacerlo yo?”. Lo asumió como un reto personal para volverse hábil con las herramientas, un ámbito tradicionalmente dominado por hombres, y vivir según el lema de que “todo se puede resolver”.

Por eso, inició un blog de estilo de vida en 2013 titulado “The DIY Playbook” (“El libro de tácticas del ‘Hágalo usted mismo’”), que se convirtió en un destino para principiantes que querían abordar algunos de los proyectos que ella hacía. Sus primeros trabajos de bricolaje fueron para ayudar a decorar su apartamento. Su habilidad y comodidad con el uso de herramientas aumentaron con el tiempo, especialmente desde que se mudó a una casa de más de 100 años.

“Me ha convertido en una persona más segura en mi vida. Si puedo hacer o construir eso, puedo con cualquier cosa”, afirmó.

Ser independiente también le enseñó mucho sobre sí misma a Deyana Walker, de 30 años. Walker, que da clases a distancia desde Dallas, ha construido mesas y estantes flotantes, y también convirtió un pequeño autobús escolar en una minicasa en la que vivió, trabajó y viajó durante más de un año.

Walker cuenta que siempre quiso viajar, pero pagarle a alguien cientos de miles de dólares por una caravana recién construida no era una opción. Convertir el autobús ella misma —incluida la instalación de un sistema eléctrico para obtener energía e iluminación, y agua corriente para la pequeña ducha y la cocineta— costó una fracción de esa cantidad.

“Durante el proceso de hacerlo yo misma, descubrí mucho sobre quién era y me reconstruí desde un punto bajo”, señaló Walker, aludiendo a una dolorosa ruptura que la impulsó a construir la primera de dos minicasas rodantes. Ahora aplica las habilidades que adquirió a proyectos de mejora del hogar en su apartamento en Texas.

Sopesar los pros y los contras

Para los principiantes, emprender un proyecto puede parecer abrumador y algunas personas no saben a quién acudir ni dónde buscar. Hay muchas personas en internet que dicen: “Si yo puedo hacerlo, tú también”. Asimismo, existen muchos profesionales certificados que advierten sobre riesgos de seguridad y la posibilidad de que quienes hacen las cosas por su cuenta causen daños o se enfrenten a costos inesperados.

“Hay que sopesar lo bueno y lo malo: ¿Estoy dispuesta a intentarlo, con una probabilidad de 50/50 de que lo resuelva?”, planteó Walker.

Ella también investiga a fondo antes de empezar un proyecto nuevo, motivada por su deseo de aprender. Walker explicó que contrasta tutoriales en internet, consulta libros de la biblioteca y pide consejo a otros constructores aficionados y profesionales. Además, toma precauciones de seguridad, como usar gafas protectoras, guantes y zapatos cerrados cuando corta madera, trabaja con selladores o levanta cosas pesadas.

“Cuando empecé, la perfección era algo por lo que realmente me esforzaba. Después de un tiempo encuentras la belleza en las imperfecciones”, afirmó.

Señaló que prefiere hacer la mayoría de sus proyectos y reparaciones, pero también se da permiso para pedir o contratar ayuda.

Equilibrar la confianza con la cautela

Expertos en reparaciones del hogar dicen que una consideración innegociable debe ser la seguridad, y muchos defensores del “hágalo usted mismo” coinciden.

“Cuando se trata de cambios estructurales, trabajos eléctricos más allá de cambiar una luminaria, o modificaciones de plomería que impliquen mover tuberías o abrir paredes, lo mejor es dejarlo en manos de profesionales”, indicó Finn. Ella contrata a profesionales para trabajos que requieren inspecciones y permisos, o cuando no se siente cómoda con el nivel de pericia necesario.

Encontrar ayuda profesional no siempre era posible mientras conducía por zonas remotas en su autobús remodelado, así que Walker a menudo buscaba orientación en internet. Recomienda tener cautela antes de confiar en consejos encontrados en la red.

“Si veo videos de YouTube, observo a varios creadores distintos y comparo y contrasto su trabajo”, explicó Walker. “Hacer la debida diligencia de verificar datos y comparar recursos es la mejor manera de evitar información falsa sobre algo que podría ser perjudicial”.

Aunque la seguridad y el costo son importantes, Lautz, de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, recomienda evaluar la durabilidad y el valor a largo plazo de cualquier proyecto en el hogar, especialmente a medida que envejecen las viviendas disponibles en Estados Unidos. Las puertas y las ventanas son proyectos que se pagan solos con el tiempo, y una mano de pintura fresca y pisos de madera brillantes van a aumentar el atractivo exterior, sostuvo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.