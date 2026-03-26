Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, la esperanza de vida en el país ha alcanzado su nivel más alto hasta ahora.

Aun así, se espera que las mujeres sigan viviendo más que los hombres —una tendencia que se mantiene desde hace décadas—. La esperanza de vida promedio es de 81,4 años para las mujeres y de 75,8 años para los hombres.

Sin embargo, la esperanza de vida no es un valor fijo. Los expertos señalan que la forma en que una persona enfrenta la vida también influye en su longevidad, especialmente cuando mantiene una mentalidad saludable.

De hecho, diversas investigaciones sugieren que el pensamiento positivo puede tener efectos reales.

“Cuando las personas imaginan de forma repetida un futuro limitado o en declive —algo que suele ocurrir a medida que envejecemos—, el cerebro termina reforzando esas expectativas”, explicó Deepika Chopra, psicóloga especializada en salud, al New York Times.

Sin embargo, también es posible cambiar ese patrón. “Si dirigimos nuestra atención de forma consciente hacia algo pequeño —por ejemplo, un momento positivo que esperamos cada día—, el cerebro empieza a anticipar cosas buenas”, agregó.

open image in gallery Una actitud optimista ante la vida podría ser más importante de lo que se cree ( AFP/Getty )

Las personas que sienten que tienen algo que esperar con ilusión suelen seguir mejor las recomendaciones médicas, hacer más actividad física y cuidar sus vínculos sociales. Además, socializar ayuda a liberar endorfinas, conocidas como las hormonas de la felicidad. Estas sustancias tienen efectos antiinflamatorios, alivian el dolor y fortalecen el sistema inmunitario.

Una vida hasta un 5 % más larga

En las últimas dos décadas, numerosos estudios han vinculado el optimismo con un mayor bienestar.

Un estudio de investigadores de Harvard publicado en 2022 encontró que las mujeres con niveles más altos de optimismo también tenían mayor longevidad. Entre casi 160.000 participantes, las más optimistas tenían un 5,4 % más de probabilidades de vivir más de 90 años y un 10 % más de superar esa edad.

Otros trabajos han llegado a conclusiones similares. Se observó, por ejemplo, que los estudiantes más pesimistas durante su etapa universitaria tendían a morir antes que sus compañeros. También se encontró que las monjas que escribieron autobiografías con un tono más positivo en su juventud vivieron más que aquellas cuyos relatos eran más negativos, según una revisión de investigaciones de la Universidad de Illinois.

Más recientemente, investigadores de Yale descubrieron que tener una visión positiva del envejecimiento se relaciona con mejoras en las habilidades cognitivas y en la velocidad al caminar en el 45 % de los 11.000 adultos mayores que siguieron durante una década. Otro estudio de 2023 halló que quienes tenían una actitud más positiva hacia el envejecimiento reportaban con menor frecuencia problemas de concentración.

Entonces, ¿por qué el optimismo puede marcar la diferencia?

Michael Scheier, profesor de psicología en la Universidad Carnegie Mellon, explica que las personas optimistas suelen adaptarse mejor a las dificultades que quienes tienden al pesimismo.

“Los optimistas y los pesimistas obtienen resultados distintos en la vida porque afrontan los desafíos y el estrés de manera diferente”, señaló en 2023.

open image in gallery Reír es una forma sencilla de ser más positivo cada día, según la Clínica Mayo ( Getty )

No hace falta ser extremadamente optimista; basta con no ser pesimista

El pesimismo, de hecho, parece tener un impacto fuerte en la salud. Por eso, los problemas de salud mental se consideran factores de riesgo para enfermedades cardíacas, cáncer, demencia, diabetes y accidentes cerebrovasculares.

Las emociones negativas, como el estrés, elevan los niveles de cortisol, la hormona asociada a la respuesta al estrés. Cuando esta hormona permanece alta durante mucho tiempo, puede alterar distintos procesos del organismo, según explica la Clínica Mayo.

En ese contexto, algunos especialistas señalan que evitar el pesimismo puede ser clave. “Diría que no ser pesimista es más importante para la salud que ser optimista”, afirma Scheier. “Ambas cosas influyen, pero si hubiera que elegir, es mejor no ser pesimista”.

También importa la frecuencia con la que aparecen esos estados de ánimo.

“No es que las personas optimistas nunca se estresen o se enojen”, explicó Josh Klapow, psicólogo clínico y científico del comportamiento de la Universidad de Alabama en Birmingham, a TODAY.com. “La diferencia es que les ocurre con menos frecuencia. Desde el punto de vista fisiológico, eso reduce el riesgo de muchas de las consecuencias negativas del estrés”.

Entonces, ¿cómo fomentar una actitud más positiva? Una estrategia sencilla es reírse un poco más.

“Cuando puedes reírte de la vida, te sientes menos estresado”, aconseja la Clínica Mayo.

Traducción de Leticia Zampedri