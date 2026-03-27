¿La sociedad y las redes sociales influyen en comprar un anillo de compromiso caro?

Los estadounidenses sienten una presión creciente para realizar grandes gastos en anillos de compromiso.

Sin embargo, esta presión proviene más de la sociedad y de las redes sociales que de sus seres queridos.

Una nueva encuesta realizada por Chime y Talker Research de 2.000 adultos en relaciones serias reveló que el 51 % percibe expectativas por parte de la sociedad y el 49 % por parte de las redes sociales, en comparación con el 37 % que siente presión por parte de su familia y el 35 % por parte de su pareja.

Este cambio está modificando la percepción de los anillos de compromiso. El 65 % de los encuestados afirman que ahora los ven más como una carga financiera que como un símbolo de amor.

Las generaciones más jóvenes, en particular, están replanteando la tradición. El 30 % de la generación Z se muestra abierta a elegir una piedra distinta al diamante, y el 26 % estaría dispuesta a prescindir por completo del anillo en favor de unas vacaciones.

Asimismo, están ganando terreno alternativas como los anillos tatuados; el 25 % de la generación Z y el 21 % de los millennials las están considerando.

Los hábitos de gasto también están evolucionando. Si bien la regla tradicional de los “tres meses de salario” sugeriría un gasto de alrededor de $15.525, basándose en un salario promedio de poco más de $62.100, los encuestados indicaron que el precio ideal para un anillo de compromiso ronda más bien los $10.600.

Las parejas están destinando cerca del 17 % de sus ingresos, aproximadamente el equivalente a dos meses de salario, en lugar de los tres meses completos.

El 24 % de los encuestados casados o comprometidos afirmaron haber seguido la regla de los tres meses. Este grupo incluye al 40 % de la generación Z, al 30 % de los millennials, al 21 % de la generación X y al 10 % de los baby boomers.

A pesar de toda la atención centrada en el costo, muchas parejas prefieren mantener el precio en privado.

El 60 % declara que no desea saber, o no desea que su pareja sepa, cuál es el coste real del anillo de compromiso.

“Los encuestados prefieren, con gran diferencia, iniciar su vida matrimonial libres de deudas antes que comprar un anillo de compromiso costoso”, dijo Janelle Sallenave, directora de gastos de Chime. “Esto significa que los estadounidenses desean volver a centrar su atención en el amor, en lugar del lujo”.