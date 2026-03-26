Dueño de OnlyFans era tan reservado que solo existe una foto de él y murió días antes de que el mundo lo supiera

Leonid Radvinsky, el multimillonario propietario de OnlyFans, un notorio ermitaño con una sola foto conocida públicamente, llevaba días muerto cuando la noticia se hizo pública.

El empresario (43), que había estado luchando en privado contra el cáncer, falleció antes del anuncio del lunes, según Andy Bachman, director ejecutivo de Creators Inc., una empresa que trabaja en estrecha colaboración con los creadores de contenido para adultos de OnlyFans.

“Los que estaban al tanto sabían que [Radvinsky] había estado lidiando con problemas de salud durante algún tiempo, y si bien su fallecimiento es trágico, dejó una empresa que estaba totalmente preparada y era resiliente”, dijo Bachman al periódico New York Post : “Su fallecimiento no fue repentino, así que hubo mucha preparación. Murió unos días antes de que los medios se enteraran, por lo que no hubo interrupción en el negocio”.

Antes de su muerte , Radvinsky rehuyó la atención pública y compró un condominio frente al mar de 557 m2 por 19 millones de dólares en el Turnberry Ocean Club de Miami (Florida, EE. UU.), una de las residencias más exclusivas de la ciudad, según el Post . La lujosa propiedad funcionaba como una fortaleza, con ascensores privados, seguridad las 24 horas y acceso directo al estacionamiento, lo que le permitía mantener una privacidad absoluta e impedir que personas ajenas observaran quién entraba o salía del edificio.

A Radvinsky le sobrevive su esposa, Yekaterina “Katie” Chudnovsky, abogada y filántropa que supervisa proyectos especiales en la fundación Rare Cancer Research Foundation, según su biografía en el sitio web de la organización estadounidense.

open image in gallery Leonid Radvinsky vivía en un relativo anonimato, a pesar de dirigir uno de los sitios web más famosos del mundo ( lr.com )

Radvinsky, un empresario de origen ucraniano criado en Chicago, se mantuvo en gran medida alejado del ojo público a pesar de ser propietario de una de las plataformas de contenido para adultos por suscripción más destacadas —y controvertidas— del mundo. En 2018, adquirió Fenix International, la empresa matriz de OnlyFans, transformando la plataforma de un servicio de suscripción especializado en una empresa multimillonaria.

Bajo su liderazgo, OnlyFans revolucionó el entretenimiento para adultos, permitiendo a los creadores conservar el 80 % de los ingresos obtenidos a través de un modelo de suscripción.

En una de sus escasas apariciones públicas, Radvinsky asistió a una gala en 2024 junto a su esposa para apoyar la investigación gastrointestinal. En el evento, Chudnovsky reveló que la pareja había contribuido a financiar una beca de investigación oncológica de $23 millones, en unas declaraciones que parecían aludir sutilmente a los propios problemas de salud de Radvinsky, según el diario The Wall Street Journal.

“Gracias a los científicos que impulsan la investigación que financiamos, se sucedieron un milagro tras otro. Estos avances cambiarán para siempre el panorama del tratamiento del cáncer. Y Leo está aquí esta noche, demostrando que la ciencia y los milagros van de la mano”, dijo Chudnovsky durante un discurso, según el medio.

open image in gallery El modelo de suscripción revolucionó el sector del entretenimiento para adultos ( Alamy/PA )

Según estimaciones de Forbes del 10 de marzo, el patrimonio neto de Radvinsky ascendía a $4.700 millones, lo que lo sitúa entre las personas más ricas del mundo. Entre 2021 y principios de 2025, habría recibido casi $1.300 millones en dividendos de OnlyFans, donde se desempeñó como director y accionista mayoritario. Su participación accionaria se encontraba en un fideicomiso, según informa el New York Post. Radvinsky también habría intentado vender su participación en la empresa por $8.000 millones, pero tuvo dificultades para encontrar un banco dispuesto a gestionar la transacción.

Sophie Rain, una de las principales creadoras de contenido para adultos en OnlyFans, que ganó $95 millones entre 2023 y 2025, rindió homenaje público a Radvinsky tras su muerte, agradeciéndole por haber transformado su carrera y expresando su gratitud por las oportunidades que le brindó la plataforma, a pesar de no haberlo conocido nunca.

“Ni siquiera sé cómo expresarlo con palabras. Ese hombre construyó algo que cambió mi vida por completo. Crecí con cupones de alimentos y ahora puedo mantener a toda mi familia gracias a una plataforma que él creó. Nunca lo olvidaré”, dijo Rain al Post.

“Antes de OnlyFans, trabajaba de camarera y apenas me alcanzaba para pagar el alquiler. Esa plataforma me lo dio todo. Y eso no sucede sin que alguien la haya creado en un principio”, agregó.

Traducción de Sara Pignatiello