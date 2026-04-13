El polémico influencer Clavicular abandonó una entrevista en el programa 60 Minutes Australia tras ser interrogado sobre su relación con el influenciador de la manósfera Andrew Tate.

La estrella de las redes sociales (20), que mantiene una presencia en línea entre los círculos de la manósfera como un supuesto “looksmaxxer” (maximizador de la apariencia), fue filmado a principios de este año con el comentarista de extrema derecha Nick Fuentes y Tate, en el que los tres hombres corearon la canción de Kanye West ‘Heil Hitler’.

En una entrevista con Adam Hegarty de 60 Minutes Australia , Clavicular —cuyo nombre real es Braden Eric Peters— fue interrogado sobre su teoría para mejorar la apariencia, el desarrollo personal y sus opiniones sobre las mujeres, pero Peters se agitó cuando le preguntaron sobre su relación con Tate.

Hegarty le preguntó a Peters: “Has compartido con Andrew Tate y otras figuras controvertidas: ¿por qué pasas tiempo con gente así?”, a lo que el joven respondió: “Veo que quieres politizar esto. Quieres terminar [esta entrevista] y hablar de política”.

Mientras Hegarty intentaba defender su línea de preguntas, Peters le preguntó al periodista si había visto su entrevista de febrero con el comentarista británico Piers Morgan. En la entrevista, el influencer insultó a la esposa de Morgan cuando sintió que la conversación se estaba volviendo “demasiado política”.

open image in gallery Braden Peters, de Hoboken, Nueva Jersey, EE. UU., se hizo famoso en las redes sociales gracias a unos videos de TikTok e Instagram en los que se le veía burlándose de la apariencia de otros hombres ( 60 Minutes Australia )

open image in gallery Peters es conocido por haber popularizado el término “looksmaxxing”, que se refiere a la teoría de que potenciar al máximo el aspecto físico es la clave para alcanzar una superioridad general ( Clavicular en vivo/YouTube )

Peters advirtió a Hegarty: “Lamento no haber tenido tiempo de investigar con quién le fue infiel su esposa, pero no intente seguir con ese tipo de preguntas”.

“No estoy casado”, respondió Hegarty.

“Entonces podría enseñarte sobre cómo mejorar tu apariencia”, replicó Peters, levantándose de su silla y saliendo del encuadre.

“Quizás podría cambiar eso… gracias por su tiempo… agradezco la entrevista”, concluyó.

Peters es conocido por popularizar el término “looksmaxxing”, que es la teoría de que maximizar la apariencia física —a menudo mediante métodos agresivos e intervenciones quirúrgicas— es la clave para lograr una superioridad y un éxito absolutos con las mujeres.

open image in gallery Clavicular ofendió a la esposa de Piers Morgan durante una entrevista con el comentarista británico ( TalkTV )

En una entrevista con el periódico The New York Times publicada en febrero, Peters reveló que se había inyectado e ingerido docenas de sustancias, incluida la terapia de reemplazo de testosterona, para “ascender”, que es un término del looksmaxxing para referirse a volverse más atractivo.

Su nombre se basa en la clavícula, un rasgo muy valorado dentro de la comunidad.

En otro momento de la entrevista, Peters negó tener vínculos con las comunidades incel (célibes involuntarios), diciendo: “No estoy vinculado a ese grupo de ninguna manera. Mejorar la apariencia es una forma de superación personal, ¿no? Así que se trata, potencialmente, de salir de esa categoría. Uno de los objetivos es desvincularse de ser un incel y superar eso”.

Durante su entrevista con Morgan, Peters se refirió al video en el que se le ve cantando ‘Heil Hitler’ de Ye junto a Tate y afirmó no tener “nada que ver con eso”. Peters ha declarado repetidamente que no está vinculado con ningún grupo político.

Peters, originario de Hoboken, Nueva Jersey, EE. UU., alcanzó la fama viral gracias a videos de TikTok e Instagram donde se burlaba de otros hombres, poniéndose al lado de alguien para que pareciera menos atractivo por comparación, y criticaba duramente la apariencia de los demás. Desde su residencia en Florida, pasa hasta ocho horas diarias transmitiendo en vivo en la plataforma Kick. Recibe más de 10.000 espectadores simultáneos.

El mes pasado, Peters fue detenido por las autoridades del condado de Osceola, Florida, y enfrenta un cargo de agresión. Fue puesto en libertad bajo fianza de 1.000 dólares y deberá comparecer ante un tribunal para responder a los cargos en Florida central.

La detención se produjo un día antes de que la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida anunciara en un comunicado que había iniciado una investigación sobre un video viral en el que se ve a Peters disparando contra un reptil que flotaba. No está claro si la detención de Peters está relacionada con el video.

Traducción de Sara Pignatiello