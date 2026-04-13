La guerra en Irán deja a algunas empresas de agua de EEUU con escasez de fluoruro

No son solo los precios de la gasolina: algunas empresas de servicios de agua en Estados Unidos informan que la guerra en Oriente Medio está alterando su capacidad para mantener los niveles recomendados de flúor en el agua potable.

En las últimas semanas, algunas empresas han señalado que su suministro se ha visto interrumpido, según la Association of Metropolitan Water Agencies. El flúor se utiliza en los sistemas de agua como una medida de salud pública para prevenir las caries.

Esto es lo que hay que saber.

¿Qué está impulsando la escasez de flúor?

Israel es uno de los principales exportadores mundiales de ácido fluorosilícico, según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Los datos de la agencia también muestran que Estados Unidos figura entre los cinco mayores importadores del producto a nivel mundial.

Al menos un proveedor israelí ha enfrentado dificultades de personal porque muchos empleados han sido llamados al servicio militar activo, indicó Dan Hartnett, director de políticas de la Association of Metropolitan Water Agencies.

Eso ha provocado una disminución de la producción y escasez de suministro para el mercado de Estados Unidos, afirmó.

No todos los sistemas de agua están afectados

La cantidad de empresas de servicios de agua afectadas hasta ahora es pequeña, pero la escasez está afectando a cientos de miles de personas. Hartnett manifestó que, a medida que el conflicto continúe, “probablemente habrá más efectos sobre la cadena de suministro, lo que derivará en escasez en más comunidades”.

WSSC Water, en Maryland, la octava empresa de servicios de agua y aguas residuales más grande del país, está entre las que enfrentan escasez. El 7 de abril, funcionarios de la empresa avisaron que estaban reduciendo el nivel de flúor en el agua a 0,4 miligramos por litro, por debajo de los 0,7 miligramos por litro recomendados.

Chuck Brown, portavoz de la empresa que presta servicio a 1,9 millones de clientes, señaló que los funcionarios no sabían cuánto durará la escasez, “pero nos sentimos confiados de que podremos estirar esto por un par de meses más”.

En Pensilvania, el municipio de Lititz informó a sus clientes de agua que tuvo que detener la fluoración durante un par de semanas el mes pasado debido a problemas de suministro.

Lo que los dentistas recomiendan

Las empresas de servicios de agua agregan flúor de manera voluntaria para mejorar la salud bucal de las comunidades, por lo que niveles más bajos no afectan la seguridad del agua potable.

Una disminución de unos meses en los niveles de flúor probablemente no sea motivo de preocupación para la mayoría de las personas, dijo el doctor Scott Tomar, experto en fluoración del agua comunitaria de la American Dental Association.

Investigaciones en lugares que dejaron de fluorurar el agua —Calgary, Canadá; Juneau, Alaska; e Israel— han encontrado que niveles más bajos pueden tener un impacto a lo largo de los años.

Tomar explicó: “Con base en la mejor información disponible que tenemos, por debajo de aproximadamente 0,5 miligramos por litro, probablemente no se verá una exposición preventiva efectiva”.

Tomar indicó que los niños más pequeños serían los primeros en experimentar caries, porque el flúor fortalece el esmalte mientras sus dientes se están desarrollando y una vez que ya han salido.

Recomienda que las personas en zonas con escasez se cepillen dos veces al día con una pasta dental con flúor y mantengan sus citas dentales de rutina. Si a las personas les preocupa no estar recibiendo suficiente flúor, deberían hablar con su dentista antes de tomar un suplemento de flúor u otro tratamiento.

¿Qué más debería saber sobre el flúor en el agua?

Las investigaciones muestran que la fluoración del agua es beneficiosa incluso cuando también está disponible a través de la pasta dental y otros medios. Casi dos tercios de la población de Estados Unidos recibe agua potable fluorada, según datos de los CDC.

Durante mucho tiempo, la adición de bajos niveles de flúor al agua potable se consideró uno de los mayores logros de salud pública del siglo pasado. La American Dental Association le atribuye haber reducido las caries en más de un 25% en niños y adultos.

Sin embargo, ha proliferado la desinformación sobre la seguridad del flúor. El año pasado, Utah se convirtió en el primer estado en prohibir la fluoración del agua pública. Y el secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr ha sembrado repetidamente dudas sobre su seguridad y ha restringido el uso del flúor para la salud dental.

“Los niveles que usamos en Estados Unidos son perfectamente seguros", afirmó Tomar. "A pesar de la desinformación, no hay efectos adversos para la salud asociados con los niveles que usamos en nuestra agua potable”.

___________________________________

The Associated Press recibe apoyo para sus coberturas de salud y ciencia de parte del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y la Robert Wood Johnson Foundation. La AP es la única responsable del contenido.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.