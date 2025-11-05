Un juez ha desestimado las demandas de Blake Lively contra el gurú de las redes sociales Jed Wallace en el último acontecimiento dentro de su actual disputa legal contra su coprotagonista de Romper el círculo, Justin Baldoni.

En diciembre de 2024, Lively presentó una demanda en la que acusó a Baldoni de acoso sexual y de haber generado un ambiente que provocó un fuerte daño emocional.

También lo señaló como el responsable de una campaña de desprestigio en su contra, supuestamente orquestada por su equipo de relaciones públicas, que incluyó ataques por parte de fanáticos.

Wallace, que reside en Austin, Texas, EE. UU., fue nombrado en la demanda como el agente de redes sociales contratado por Baldoni para armar y dirigir un “ejército digital” contra la reputación de la actriz.

Sin embargo, el juez Lewis Liman dictaminó el 5 de noviembre que Wallace queda fuera de la jurisdicción de su tribunal porque carece de vínculos suficientes con Nueva York para ser demandado allí.

Lively aún podría decidir demandar a Wallace en Texas.

Blake Lively en el estreno de 'Another Simple Favour' en Londres, Reino Unido, en abril de 2025 ( Getty )

En una declaración a Variety, un representante de Lively dijo: “El Tribunal dictaminó que las demandas de la Sra. Lively pueden y deben presentarse ante un juzgado distinto”.

“La Sra. Lively está evaluando sus muchas opciones para hacerlo, y espera con interés el juicio sobre todas sus demandas contra Baldoni, Heath, Nathan y el resto de los acusados Wayfarer en marzo en Nueva York”, añadió.

Por otro lado, Wallace presentó su propia demanda por difamación contra Lively en Texas en febrero.

A principios de esta semana, la demanda por difamación de Baldoni contra Lively y su esposo, Ryan Reynolds, por valor de 400 millones de dólares, finalizó formalmente.

En junio, Liman había desestimado el caso al considerar que las acusaciones de acoso sexual hechas por Lively estaban legalmente protegidas.

No obstante, le dio a Baldoni hasta finales de octubre para presentar una demanda corregida. El plazo expiró sin que el actor y director respondiera.

Según documentos a los que accedió la revista People, el juez también informó que había contactado a todas las partes el 17 de octubre para advertir que preparaba un fallo final para cerrar el caso.

La única en responder fue Lively, quien solicitó al juez emitir el fallo definitivo y pidió que su solicitud para el reembolso de los gastos legales se mantuviera activa. El magistrado aceptó la petición.

The Independent se puso en contacto con los representantes de Baldoni y Lively en busca de comentarios.

En una declaración a The Independent cuando se desestimó inicialmente la demanda, los abogados de Lively dijeron: “La decisión de hoy representa una victoria total y una reivindicación completa para Blake Lively, así como para todas las personas que Justin Baldoni y los Wayfarer arrastraron a su demanda retaliatoria, incluidos Ryan Reynolds, Leslie Sloane y The New York Times”.

“Como dijimos desde el primer día, esta demanda de ‘$400 millones’ fue un montaje, y el tribunal lo vio con claridad. Ahora esperamos la siguiente etapa: reclamar los honorarios legales, daños triples y daños punitivos contra Baldoni, [el empresario] Steve Sarowitz, [la agente de relaciones públicas Melissa] Nathan, y los demás miembros de la agencia Wayfarer responsables de este litigio abusivo”, agregaron.

Está previsto que la demanda de Lively vaya a juicio a partir del 9 de marzo de 2026.

Traducción de Sara Pignatiello