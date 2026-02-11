Blake Lively demandó a su coprotagonista de Romper el círculo Justin Baldoni por acoso sexual y una campaña para “destruir” su reputación, meses después del estreno de su película taquillera.

La actriz de 37 años interpreta a Lily Bloom en la película basada en la sensación de TikTok, Romper el círculo, una novela de Colleen Hoover. Baldoni, que dirigió la película, interpreta a Ryle Kincaid, su pareja abusiva.

Los rumores de un pleito en el rodaje se habían extendido por Internet, ya que ambos parecían evitarse durante la gira promocional. Lively fue criticada por su “falta de sensibilidad” al abordar la película, ya que algunos consideraron que no trató el tema con la seriedad pertinente.

Sin embargo, la demanda también alega que la reacción crítica de los fans fue parte de un esfuerzo cuidadosamente orquestado por el equipo de relaciones públicas de Baldoni. Por su parte, los abogados del actor respondieron que la demanda de Lively es también un intento de “reparar su reputación negativa”.

Baldoni está casado y es padre de dos hijos, y se ha posicionado como un ferviente defensor de los derechos de la mujer, lo que añade más leña al fuego de la polémica.

Ahora, el actor y director demandó al periódico The New York Times por $250 millones y presentó una contrademanda contra Lively y su esposo Ryan Reynolds por intentar “destruir” su reputación y carrera

Enero 2023: se anuncia el elenco para Romper el círculo

Tras el éxito del superventas de Hoover, Baldoni ofreció la historia para una adaptación cinematográfica a través de su compañía, Wayfarer Studios, en enero de 2019. Lively fue elegida para protagonizar la película en enero de 2023, con Baldoni como coprotagonista.

Lively demandó a Baldoni y alega una campaña de desprestigio

Hoover estaba entusiasmada con la posibilidad de contar con ambos, y escribió en Instagram: “Nuestra Lily va a ser interpretada por Blake Lively, ¡repito, Blake Lively! Es la Lily de mis sueños. Y cuando conocí a Justin Baldoni, que dirige la película, inmediatamente quise que fuera Ryle. Simplemente pensé que tenía lo que se necesita para interpretar a ese personaje. Y la buena nueva es que va a ser Ryle, así que tenemos a nuestro Ryle y a nuestra Lily”.

Mayo de 2023: huelgas de guionistas interrumpen el rodaje

El rodaje comenzó en Hoboken, Nueva Jersey, en mayo de 2023, pero se interrumpió poco después debido a las huelgas del Sindicato de Actores y Guionistas de Hollywood. Permaneció en pausa durante las huelgas SAG-AFTRA de julio. El rodaje se reanudó en enero de 2024.

9 de agosto de 2024: se estrena Romper el círculo; Baldoni elogia a Lively

La película se estrenó en agosto, y Baldoni elogió a Lively por ser “fuerte, divertida e inteligente, todo lo que se espera de una heroína”. Y añadió: “No hubo parte de esta producción en la que ella no influyera. Y mejoraba todo en lo que se involucraba”.

La película se convirtió en un éxito de taquilla y recaudó 351 millones de dólares a nivel mundial.

'Romper el circulo' fue un éxito de taquilla

13 de agosto: Lively y Baldoni se evitan en la promoción de la película y circulan rumores de enemistad; el director contrata a la empresa de relaciones públicas que usó Johnny Depp para gestionar crisis

Los rumores de enemistad empiezan a circular por las redes sociales, ya que Baldoni y Lively se evitaron durante la promoción de la película. Los internautas se dieron cuenta de que las estrellas no se seguían mutuamente en las redes sociales y muchos de los actores de la película seguían a Lively, pero no a Baldoni. Hoover también se mantuvo notablemente distante con Baldoni.

TMZ alegó que la causa de la enemistad fue por comentarios “ofensivos sobre el peso”, comentarios inapropiados y que Baldoni la besara durante demasiado tiempo durante las escenas. También se había rumoreado en Internet que las desavenencias se debían a que Lively y su marido, Ryan Reynolds, de Deadpool y Wolverine, estaban demasiado involucrados en la película.

Baldoni contrató a la profesional de gestión de crisis y relaciones públicas Melissa Nathan, cuyos clientes anteriores incluyen a Johnny Depp, Drake y Travis Scott, según Deadline. Nathan representó a Depp durante su exitoso juicio por difamación contra Amber Heard, que se llevó a cabo durante los rumores de una campaña organizada en las redes sociales contra ella.

Lively interpreta a Lily Bloom en la película

15 de agosto: Lively recibe críticas por ser “insensible” al promocionar la película

Lively, conocida por su actitud alegre y su relación cómica con su marido Ryan Reynolds, empezó a recibir críticas en Internet por su enfoque “insensible” al promocionar la película.

Las críticas se centraron en el hecho de que Lively hiciera publicidad de su nueva línea de cuidado del cabello durante la gira, animara a los espectadores a “llevar sus flores” similar a la tendencia de vestirse de rosa para ir a ver Barbie el año pasado, y por evitar la mención explícita de la violencia doméstica.

Cientos de críticos en las redes sociales inundaron los comentarios de Lively e insinuaron que no había sido prudente. Los vínculos comerciales que promocionan la película también resultaron confusos. Por ejemplo, la actriz lanzó unos cócteles temáticos y uno de estos hace referencia a Ryle, el personaje de la película que tira a Bloom por las escaleras.

Tras las críticas, Lively compartió un mensaje en sus historias de Instagram el martes (13 de agosto): “Tan solo en Estados Unidos, una de cada cuatro mujeres mayores de 18 años ha sido víctima de violencia física grave por parte de su pareja”.

Su compañero de reparto Brandon Sklenar defendió a Lively en medio de lo que él calificó como una reacción “desilusionante”, después de que un clip de una entrevista con los dos también se hiciera viral.

15 de agosto: sale a la luz una entrevista con la periodista Kjersti Flaa

En medio de las críticas en torno a Lively, una periodista noruega, Kjersti Flaa, publicó un fragmento de una entrevista de 2016 con la actriz, que afirmó la dejó con “ganas de renunciar” a su trabajo.

El encuentro fue para promocionar la película Café Society, dirigida por Woody Allen. Lively estuvo acompañada por su compañera de reparto Parker Posey.

Flaa tituló el video en YouTube: “La entrevista a Blake Lively que me dejó con ganas de renunciar a mi trabajo”.

Flaa comenzó la entrevista felicitando a la actriz por su “pancita”, a lo que Lively respondió con sarcasmo: “Felicidades por tu pancita”.

Al hablar de la película, la periodista dijo que le parecía “visualmente asombrosa” y preguntó si Lively y Posey disfrutaban la moda, que jugaba un papel importante en una película ambientada en los años 30.

Flaa negó haber participado en una campaña de desprestigio arreglada

Entonces se ve que Lively ignora a Flaa, y en su lugar le dice a Posley: “Todos quieren hablar de la ropa, pero no sé si también le preguntarían a los hombres por la ropa”.

9 de diciembre: Baldoni recibe un premio en el evento de Vital Voices que celebra a los hombres que “contribuyen al progreso de las mujeres”

Baldoni recibió el premio Voces solidarias 2024 de Vital Voices, una organización sin ánimo de lucro dedicada a acabar con la violencia sexual y doméstica. El acto, repleto de estrellas, estuvo dedicado a celebrar a los hombres que “contribuyen al progreso de las mujeres, combaten la violencia de género y promueven la igualdad de género en todo el mundo”.

Baldoni acepta el premio "Voces solidarias"

21 de diciembre: Lively demanda a Baldoni por acoso sexual

En la demanda, obtenida por TMZ, Lively afirma que Baldoni mostró un comportamiento que le causó “angustia emocional severa”.

La demanda afirma que hubo una reunión a la que asistieron personas como Lively, su marido Ryan Reynolds, Baldoni y sus abogados, para abordar los reclamos de la estrella de El secreto de Adaline, según TMZ.

Lively tenía una serie de requisitos para poder trabajar en la película que, según la demanda citada por el medio, incluían “no volver a mostrar videos o imágenes de mujeres desnudas a Blake, no volver a mencionar la supuesta ‘adicción a la pornografía’ previa de Baldoni, no volver a hablar de conquistas sexuales delante de Blake y de otros, no volver a mencionar los genitales del reparto ni del equipo, no volver a preguntar por el peso de Blake y no volver a mencionar al padre muerto de Blake”.

Lively demanda a Baldoni por "acoso sexual" y "ambiente laboral tóxico"

Además, se incluyeron los requisitos de “no añadir más escenas de sexo, sexo oral o clímax en cámara para Lively fuera del alcance del guion que Lively aprobó cuando aceptó el proyecto”, según TMZ.

De acuerdo con el medio, la demanda afirma que los distribuidores de la película, Sony Pictures, aprobaron las peticiones de Lively. Sin embargo, la actriz señala en la demanda que Baldoni inició entonces una campaña para “destruir” su reputación en respuesta.

El abogado de Baldoni, Bryan Freeman, dijo a TMZ que la demanda de Lively se había presentado para “reparar su reputación negativa”.

Añadió al medio que las acusaciones de la estrella de Un pequeño favor son “falsas, escandalosas e intencionadamente salaces con intención de hacer daño público”.

El abogado añadió que Lively había causado problemas durante el rodaje al amenazar “con no [presentarse] en el set y amenazar con no promocionar la película, lo que en última instancia condujo a su desprestigio durante el estreno”.

22 de diciembre: la investigación del New York Times denuncia una campaña de relaciones públicas orquestada para “enterrar” a Lively

Los mensajes privados que obtuvo The New York Times parecen mostrar un intento con dolo de “enterrar” a Lively.

La batalla por el control creativo se planteó como una idea para los puntos a tratar durante la campaña de prensa, pero se dice que Baldoni quería más, ya que señaló: “No estoy seguro de sentir la protección que sentí en la llamada”, tras una conversación según el informe.

“Sabes que podemos enterrar a cualquiera”, aparentemente contestó Nathan, la mánager de relaciones públicas de Baldoni, según The New York Times.

Se dice que Baldoni envió ejemplos de un hilo viral en las redes sociales que acusaban a otra celebridad de ser grosera y escribió: “Esto es lo que necesitaríamos”.

La hermana de Lively, Robyn, salió en su defensa

Según el Times, Nathan “no tardó en presentar propuestas para contratar a personas independientes que atascaran las redes sociales para ‘apoderarse totalmente de cuentas sociales’, iniciando ‘hilos de teorías’ y, en general, trabajando para ‘cambiar la narrativa’”.

“‘Lo más importante es que todo esto sera irrastreable’, escribió”.

Al ser consultada por The Times, Flaa niega haber participado en una campaña de desprestigio organizada contra Lively. Al abordar la situación con más detalle en un nuevo video de YouTube, Flaa dijo que “nunca aceptaría dinero” para poner en peligro su “integridad como periodista”.

22 de diciembre: agencia de talentos termina contrato con Baldoni

La agencia WME, que representaba a Baldoni, terminó su contrato con el actor a raíz de la demanda de Lively, según The Hollywood Reporter.

Lively, que también es representada por WME junto con su marido, Ryan Reynolds, acusó a Baldoni de acoso sexual y alegó que el actor había lanzado una campaña para “destruir” su reputación.

23 de diciembre: estrellas de Hollywood apoyan a Lively

Colleen Hoover, Gwyneth Paltrow, America Ferrera, Amy Schumer y Paul Feig compartieron mensajes de apoyo a Lively y se solidarizaron con ella tras hacerse públicas las acusaciones. La hermana de Lively y actriz Robyn también se pronunció al respecto y escribió: “FINALMENTE, justicia para mi hermana Blake Lively”.

En un comunicado, Lively manifestó: “Espero que mi acción legal ayude a sacar a la luz estas siniestras tácticas de represalia para perjudicar a las personas que denuncian conductas indebidas y ayude a proteger a otros que puedan ser objeto de las mismas”.

Ferrera, Paltrow y Hoover manifestaron su apoyo a Lively en medio de las denuncias

23 de diciembre: los abogados de Baldoni responden a la demanda por acoso sexual

Bryan Freedman dijo en un comunicado: “El público determinó que las propias acciones, entrevistas y marketing de Lively durante la gira promocional fueron desagradables y respondió orgánicamente a lo que los propios medios recopilaron”, según People.

Además, defendió a la empresa de relaciones públicas implicada: “TAG PR operó como lo haría cualquier otra empresa de gestión de crisis contratada por un cliente que sufre amenazas de dos personas extremadamente poderosas con recursos ilimitados”.

23 de diciembre: demanda impide que Lively participe en Saturday Night Live

En la demanda de la protagonista de Gossip Girl, su abogado afirmaba que no podía continuar con otros trabajos debido a las reacciones negativas que estaba recibiendo como resultado de la campaña de Baldoni.

Esto supuestamente incluía la oportunidad de presentar el estreno de la temporada 50 de Saturday Night Live el 28 de septiembre de 2024, que terminó presentando Jean Smart. The Independent se puso en contacto con la NBC para solicitar comentarios.

24 de diciembre: rescinden premio de Baldoni por ser un “aliado de las mujeres”

En un comunicado compartido en sus redes sociales y su sitio web, Vital Voices declaró que la demanda, que “alega una conducta abominable”, contradice “los valores de Voces Vitales”.

“Las comunicaciones entre el Sr. Baldoni y sus publicistas incluidas en la demanda, así como el esfuerzo de relaciones públicas que indican, por sí solas, contradicen los valores de Vital Voices y el espíritu del premio”.

“Notificamos al Sr. Baldoni que rescindimos el premio”.

24 de diciembre: actor de Romper el círculo responde a los alegatos en las demandas de Lively y Baldoni

Brandon Sklenar, que interpreta el interés amoroso adolescente de Lively en Romper el círculo, compartió un enlace a su demanda y subtituló la publicación de Instagram: “POR EL AMOR DE DIOS LEAN ESTO”, junto con un emoji de corazón rojo y una etiqueta a la cuenta de Lively.

24 de diciembre: copresentadora del pódcast de Baldoni abandona el programa en medio de una demanda

La periodista y escritora Liz Plank, copresentadora durante muchos años del pódcast The Man Enough Podcast, anunció que se retiraba tras las acusaciones que hizo Lively sobre la supuesta mala conducta del copresentador Justin Baldoni.

“Mientras se cierra este capítulo para mí, sigo comprometida con los valores que hemos construido juntos”, dijo Plank. “Todos nos merecemos algo mejor y sé que juntos podemos crearlo”.

25 de diciembre: expublicista de Baldoni lo demanda por incumplimiento de contrato

Stephanie Jones demanda a Baldoni por incumplimiento de contrato y defiende su decisión por la supuesta campaña de desprestigio contra la coprotagonista de Baldoni en Romper el círculo, Blake Lively.

La copresentadora del pódcast de Justin Baldoni, Liz Plank, abandona el programa en medio de la demanda de Blake Lively

27 de diciembre: Ryan Reynolds insinúa un momento difícil en su primera publicación desde que el pleito se hizo público

Lively dijo que la prensa negativa también afectó a su marido —el actor de Deadpool, Ryan Reynolds, con quien se casó en 2012— y a sus cuatro hijos.

Aunque Reynolds no ha abordado el furor directamente, insinuó un momento difícil en la publicación, en el que aparecía en personaje como el antihéroe de Marvel para un breve clip que grabó con la actriz de La mujer maravilla, Lynda Carter.

En el pie de foto, sugirió que las experiencias recientes le habían carcomido y lo describió como un momento en el que no tenía ganas de “poner[se] el traje”.

31 de diciembre: abogado de Baldoni insinúa que presentará con su cliente una “impactante” contrademanda

El Daily Mail informó que Baldoni presentaría una “impactante contrademanda” el 2 de enero. La publicación informó que el documento legal, preparado por el abogado de Baldoni, Bryan Freedman, afirma que el equipo de relaciones públicas Vision de Lively fue el responsable de las difamaciones contra Baldoni, y no al revés.

Freedman dijo a Deadline que no podía confirmar cuándo se presentaría la demanda, pero que contendría algunas sorpresas.

open image in gallery ( Getty Images )

“No voy a hablar de cuándo o cuántas demandas vamos a presentar, pero cuando presentemos la primera, va a conmocionar a todos los que han sido manipulados para creer una narrativa demostrablemente falsa”, planteó el abogado. “Contaré con el respaldo de pruebas reales y contaré la verdadera historia”.

1.º de enero: Baldoni demanda a The New York Times por 250 millones de dólares y alega interacción “agresiva” con Reynolds

Baldoni y otros nueve demandantes, entre ellos las publicistas Melissa Nathan y Jennifer Abel, interpusieron una demanda de 250 millones de dólares contra el periódico por difamación e invasión de la intimidad a la luz de la falsedad.

La demanda, vista por The Independent, fue presentada ante el Tribunal Superior de Los Ángeles y en ella se afirma que los reportajes del Times “seleccionaron y alteraron comunicaciones despojadas del contexto necesario y empalmadas de forma deliberada para manipular”.

Afirma que fue Reynolds fue “agresivo” al reprenderlo después de que Baldoni, que sufre problemas de espalda, le preguntara a Lively cuánto pesaba antes de levantarla, “para asegurarse de que podía realizar el movimiento con seguridad y sin lesionarse”.

1.º de enero: Lively presenta una demanda oficial contra Baldoni

La estrella de Hollywood, de 37 años, presentó inicialmente en diciembre una demanda legal en la que detallaba las reclamaciones contra su coprotagonista y director, con el que se había rumoreado que se había enemistado durante el rodaje de la adaptación de la novela superventas de Colleen Hoover de 2016.

En la demanda presentada el 1.º de enero en un tribunal federal de Nueva York, Lively acusó a Baldoni y a su equipo de relaciones públicas de organizar un sofisticado plan para socavar su reputación, en represalia por hablar sobre una supuesta mala conducta en el set.

2 de enero: New York Times y los abogados de Baldoni responden

En una declaración a The Independent, un portavoz del New York Times dijo: “El papel de una organización de noticias independiente es seguir los hechos hasta donde sea que lleven”.

“Nuestra historia fue meticulosa y responsablemente informada. Se basó en una revisión de miles de páginas de documentos originales, incluidos los mensajes de texto y los correos electrónicos que citamos con precisión y por extenso en el artículo. Hasta la fecha, Wayfarer Studios, el Sr. Baldoni, los demás protagonistas del artículo y sus representantes no han señalado ni un solo error. También publicamos su declaración completa en respuesta a las acusaciones del artículo”.

“Planeamos defendernos enérgicamente contra la demanda”.

En otra declaración, el abogado de Baldoni, Bryan Freedman, dijo a The Independent: “En esta despiadada campaña de desprestigio orquestada por Blake Lively y su equipo, el New York Times se plegó a los deseos y caprichos de dos poderosas élites ‘intocables’ de Hollywood, haciendo caso omiso de las prácticas periodísticas y la ética que una vez fueron dignas de la venerada publicación mediante el uso de textos adulterados y manipulados y omitiendo de forma intencional textos que cuestionan la narrativa de relaciones públicas elegida”.

“Al hacerlo, predeterminaron el resultado de su artículo, y ayudaron e instigaron su propia y devastadora campaña de desprestigio de relaciones públicas, diseñada para resanar la imagen pública de Lively y contrarrestar la oleada orgánica de críticas entre el público en línea. Es demasiado irónico”.

“Sin embargo, no nos equivoquemos: mientras nos unimos para acabar con el NY Times y no permitir que siga engañando al público, continuaremos esta campaña de autenticidad y demandaremos también a aquellos individuos que han abusado de su poder para intentar destruir las vidas de mis clientes. Mientras que la otra parte se defiende con verdades parciales, nosotros nos defendemos con la verdad completa, y tenemos todas las comunicaciones para respaldarla. El público decidirá por sí mismo, como hizo cuando esto empezó”.

17 de enero: Baldoni presenta contrademanda en respuesta a Lively y Reynolds por $400 millones

Después de semanas amenazando con demandar a Lively y Reynolds, Baldoni finalmente presentó una demanda de 400 millones de dólares contra la pareja por supuestamente intentar “destruir” su reputación y su carrera.

Justin Baldoni, Blake Lively y Ryan Reynolds

En la demanda, Baldoni acusaba a Lively y Reynolds de extorsión civil, difamación, invasión de la privacidad por falsa representación, incumplimiento del pacto implícito de buena fe y trato justo, interferencia intencionada en las relaciones contractuales, interferencia intencionada en una posible ventaja económica e interferencia negligente ante una posible ventaja económica.

“Esta demanda es una acción legal basada en una abrumadora cantidad de pruebas no manipuladas que detallan el intento tramposo de Blake Lively y su equipo de destruir a Justin Baldoni, su equipo y sus respectivas empresas mediante la difusión a los medios de comunicación de información burdamente editada, sin fundamento, nueva y adulterada”, compartió el abogado de Baldoni, Bryan Freedman, en un comunicado con The Independent.

“Es evidente, basándonos en nuestra voluntad de proporcionar todos los mensajes de texto, correos electrónicos, videos y otras pruebas documentales que se compartieron entre las partes en tiempo real, que esta es una batalla que ella no ganará y de la que sin duda se arrepentirá. Blake Lively fue gravemente engañada por su equipo o tergiversó la verdad de manera intencional o a sabiendas”.

Al ser contactado en busca de comentarios, el equipo legal de Lively dijo a The Independent que la demanda de Baldoni era “ s un capítulo más del manual de tácticas de los abusadores ”.

“ Es el mismo cuento de siempre: una mujer habla con pruebas concretas de acoso sexual y represalias y el agresor intenta darle la vuelta a la tortilla. Es lo que los expertos describen como negar, atacar, e invertir la relación entre víctima y agresor”.

21 de enero: Baldoni publica un video “condenatorio” y Lively contraataca

En un intento de demostrar la inocencia de Baldoni, su equipo legal publicó un video de siete minutos de duración que muestra la interacción entre Lively y Baldoni durante el rodaje de una escena de baile en la película.

'Romper el círculo'

El clip sin editar reveló que su conversación fue sobre todo profesional y muestra el momento, previamente destacado por Lively, en el que Baldoni le besa el cuello mientras comenta sobre el olor de Lively. En el clip, Baldoni dijo que Lively “huele bien” en respuesta a las preocupaciones de que ella se lo estaba ensuciando con bronceador en spray.

Tras la publicación del clip, Lively compartió rápidamente su propia declaración en respuesta a las imágenes sin editar publicadas por la productora de Baldoni, Wayfarer, y su abogado Bryan Freedman. Según ella, eran pruebas “irrefutables” que apoyan sus acusaciones.

“Justin Baldoni y su abogado pueden esperar que este último truco se adelante a las pruebas perjudiciales en su contra, pero el video en sí es condenatorio”, dijo el equipo legal de Lively a MailOnline, que obtuvo el video.

Según el equipo legal de Lively, “cada fotograma de la grabación difundida corrobora, al pie de la letra”, lo que la actriz “describió” en su denuncia original.

En respuesta al contenido del clip, el equipo de Lively aseguró que la actriz se sintió incómoda durante el rodaje de estas escenas debido a que Baldoni “intentó besarla, le besó la frente, frotó su cara y su boca contra su cuello, le rozó el labio con el pulgar, la acarició, le dijo lo bien que olía y habló con ella fuera de personaje”.

“Cada momento de esto fue improvisado por el Sr. Baldoni sin ninguna discusión o consentimiento previo y sin ningún coordinador de intimidad presente. El Sr. Baldoni no solo era el coprotagonista de la Sra. Lively, sino también el director, el jefe del estudio y el jefe de la Sra. Lively”, añadió.

25 de enero: hermana de Baldoni rompe el silencio para elogiar su “dedicación a la verdad”

La hermana menor de Baldoni, Sara, compartió su primera publicación en Instagram en más de un año para celebrar que el actor cumplía 41 años.

“Feliz cumpleaños, JB”, escribió en el pie de foto. “Te quiero y te celebro —el hombre que eres, el amor que encarnas, la fuerza de tu conexión con Dios, la esencia de tu ser, tu dedicación a la verdad, al servicio y al amor— hoy y todos los días”.

Sara añadió: “Estoy muy orgullosa de llamarte mi hermano mayor y de fastidiarte con abrazos muy fuertes hasta el fin de los tiempos”.

Subió la publicación días después de que la esposa de Baldoni, Emily, también rompiera su silencio en Instagram para honrar al actor de Jane the Virgin en su cumpleaños el 24 de enero.

“Feliz cumpleaños mi amor. Celebro el hombre, marido y padre que eres. Te elegiría una y otra vez”, escribió Emily junto a una foto de ellos y sus dos hijos en una playa.

27 de enero: Baldoni se disculpa con Lively en una nota de voz filtrada

En una nota de voz filtrada que Baldoni supuestamente envió a Lively durante la producción de la película, se le puede escuchar disculpándose con su coprotagonista.

Se cree que Baldoni envió el mensaje de audio, de casi siete minutos de duración, después de que el director cuestionara los cambios que hizo Lively en una escena en una azotea, meses antes de su sorprendente pleito legal.

La respuesta de Baldoni a los cambios que Lively había hecho en una escena crucial de la película llevó a la actriz a expresar su decepción con Baldoni, a lo que él respondió que estaba “realmente arrepentido”.

“Al leer la segunda parte de tu mensaje se me hundió el corazón y lo siento mucho. Tú trabajaste muy duro en eso, y yo definitivamente no di la talla”, dijo Baldoni en la nota de voz.

“Me siento muy agradecido de que te sientas lo suficientemente segura como para decirme lo que sientes. Y lo siento mucho. Metí la pata. Cometí un error”.

En el mensaje, que según Baldoni fue enviado a las 2:00 a. m., el actor dijo que estaba “lejos de ser perfecto”, y añadió: “Soy un hombre muy imperfecto, como puede atestiguar mi esposa. Pero siempre me disculparé y volveré al camino correcto. Eso es algo que puedo asegurarte. De verdad lo lamento, debes haberte sentido fatal”.

28 de enero: se fija una fecha para el juicio

Pocas horas después de la publicación del mensaje de audio, el juez federal de Nueva York Lewis J. Liman informó a ambas partes que se prepararan para un juicio el 9 de marzo de 2026.

También trasladó una conferencia inicial de mediados de febrero a principios de febrero y dijo a los abogados que estuvieran preparados para abordar las quejas sobre la publicidad previa al juicio y la conducta de los abogados.

Liman tomó estas medidas después de que los abogados de Lively afirmaran en una presentación el lunes (27 de enero) que un abogado de Baldoni estaba tratando de corromper a los posibles miembros del jurado con datos de las demandas que los actores han presentado el uno contra el otro.

30 de enero: Lively y Reynolds piden que se desestime la demanda de Baldoni

Los abogados de la pareja presentaron una notificación el 30 de enero indicando que solicitarán la desestimación de la contrademanda de Baldoni. Esto es en cumplimiento de la orden del juez Lewis Liman, que esbozó cómo procederá el caso.

Al parecer, el juez había pedido una carta que “indicara en una frase la intención del demandado de presentar una moción de desestimación”. Liman fijará posteriormente un plazo para presentar la moción.

Tras la instrucción del juez, el abogado Michael J. Gottlieb dijo: “Las partes Lively-Reynolds pretenden desestimar la demanda de los demandantes”.

Leslie Sloane, que es publicista de Lively y Reynolds y también figuraba como demandada en la demanda de Baldoni, presentó una declaración similar ante el tribunal el 29 de enero.

El equipo de Baldoni afirmó que está desea tomar la declaración de Lively lo antes posible, pero sostiene que los representantes de esta indicaron que no quieren que su abogado, Bryan Freedman, se encargue de tal declaración debido a “afirmaciones no especificadas realizadas por el Sr. Freedman”.

1.º de febrero: Baldoni lanza una página web con nuevas afirmaciones sobre el caso

Días antes de la primera audiencia judicial sobre el caso, el equipo de Baldoni lanzó un sitio web que contiene dos documentos legales sobre la disputa con Lively. Los documentos incluyen una enmienda en la que se afirma que el New York Times tuvo acceso a la demanda de Lively contra él al menos 11 días antes de publicar su reportaje. El periódico afirma que los documentos están “plagados de inexactitudes”.

5 de febrero: publicista experto en crisis demanda a Lively porque la actriz alegó que la empresa armó un “ejército digital” en su contra

Jed Wallace, de la empresa de relaciones públicas de crisis Street Relations, Inc, presenta una demanda por difamación de 7 millones de dólares contra Lively alegando que no tiene pruebas que respalden su afirmación de que Wallace “armó un ejército digital por todo el país, desde Nueva York a Los Ángeles, para crear, sembrar y promover contenidos que parecían auténticos en plataformas de medios sociales y foros de chat de Internet”.

En una declaración a The Independent, el equipo legal de Lively afirmó que esta nueva demanda es otro intento de silenciarla con una cifra millonaria por “denunciar el acoso sexual y las represalias”.

“Más que una maniobra mediática, es una represalia transparente en respuesta a las acusaciones contenidas en una denuncia de acoso sexual y represalias que la Sra. Lively presentó ante el Departamento de Derechos Civiles de California”.

10 de febrero: Baldoni habla del “año intenso” en una entrevista grabada meses antes de que se desatara el drama legal

En noviembre de 2024, antes de todo el drama legal, Baldoni se sentó para una entrevista en el pódcast Gent's Talk, donde se sinceró sobre su “año intenso”.

“En la mañana, envié un mensaje de texto a mi mejor amigo Jamey [Heath] y a la presidenta de mi compañía, Tera [Hanks]” —dijo en el episodio, publicado el 10 de febrero— “y les dije que no me sentía muy bien. Les dije que estaba agotado, que no me había dado tiempo para recuperarme o para sanar”.

Baldoni divulgó además que tuvo un año “intenso” lleno de “mucho éxito material y mucho estrés emocional”.

“Fue muy duro para mí y para mi familia”, admitió. “Cuando me cuestioné, me di cuenta de que simplemente no me he dado el tiempo necesario para sanar de este año”.

13 de febrero: Lively solicita los registros telefónicos de Baldoni, mientras que Colleen Hoover, autora de It Ends with Us, borra a los actores de su página de Instagram

El equipo legal de Lively envió citaciones a las tres principales compañías telefónicas de EE. UU. AT&T, Verizon y T-Mobile, para solicitar los registros telefónicos de Baldoni, según US Weekly. También solicitaron los registros telefónicos de las publicistas de Baldoni, Jennifer Abel y Melissa Nathan, en un intento de “exponer toda la red de individuos” que, según alegan, están involucrados en la campaña de desprestigio contra Lively.

“Tales registros proporcionarán pruebas críticas e irrefutables no solo sobre quién, sino también sobre cuándo, dónde y cómo se organizó y funcionó su plan de represalias”, dijo el representante de Lively a la publicación.

El abogado de Baldoni, Bryan Freedman, respondió a las citaciones, diciendo a US Weekly que, si bien “las citaciones son una parte ordinaria del litigio”, es el alcance de lo que los abogados de Lively están buscando lo que es “extraordinario”.

“Están pidiendo todas y cada una de las llamadas, mensajes de texto, registros de datos e incluso información de localización en tiempo real de los últimos dos años y medio, sin importar el remitente, el destinatario o el contenido”, señaló. Según Freedman, este movimiento demuestra que están “desesperados por encontrar alguna base fáctica para sus acusaciones, las cuales ya han sido demostradas como falsas”, y concluyó con firmeza: “No encontrarán nada”.

Mientras tanto, mientras continúa la batalla legal, la autora de Romper el círculo, Colleen Hoover, borró toda mención de Lively y Baldoni de su página de Instagram.

Hoover, que abandonó Instagram el mes pasado, regresó a la plataforma de medios sociales el miércoles. Aunque todavía sigue a Lively, borró todas las fotos que había compartido con ella y Baldoni.

De hecho, desaparecieron todas las referencias a la gira promocional de Romper el círculo, que tuvo lugar en verano de 2024.

19 de febrero: Lively afirma que más mujeres testificarán contra Baldoni por hacerlas sentir “incómodas”

Lively presentó una demanda modificada en la que afirma que no fue la única mujer a la que Baldoni incomodó en el plató.

En la nueva denuncia, Lively afirma que tiene corroboración de sus afirmaciones originales y hay otras mujeres supuestamente dispuestas a testificar ante el tribunal contra Baldoni.

Aunque no se nombra a las mujeres, el documento afirma que le otorgaron “permiso” a Lively para “compartir el contenido de sus comunicaciones” y “testificarán y presentarán documentos en el proceso de proposición de prueba”.

El expediente continúa: “Las experiencias de la Sra. Lively y de otras mujeres quedaron documentadas en el momento en que ocurrieron, a partir de mayo de 2023”.

“Es importante destacar que, en contraste con la narrativa que los demandados construyeron, el Sr. Baldoni reconoció por escrito las quejas en su momento. Sabía que, además de la Sra. Lively, otras mujeres también se sintieron incómodas y presentaron denuncias sobre su comportamiento”.

5 de marzo: el juez Liman determina que la moción del New York Times para desestimar la demanda de Baldoni tiene “fundamentos sustanciales”

El fallo indica que la demanda en la que Baldoni acusaba al medio de comunicación de confabularse con el equipo de Lively para manchar su reputación podría ser desestimada.

18 de marzo: Reynolds solicita que se desestime la demanda de Baldoni por $400 millones

Los abogados de Ryan Reynolds argumentaron que Baldoni no podía demandar por "sentimientos heridos"

En los documentos presentados el 18 de marzo, Reynolds solicita que se desestime la demanda que Baldoni y Wayfarer Studios presentaron en su contra.

Reynolds alegó que la demanda no prueba que difamara a Baldoni y es “una lista de agravios que intenta avergonzar” a Reynolds por ser el hombre que Baldoni “ha pretendido ser para construir su marca”.

“¿Qué tiene que ver Ryan Reynolds con eso [la disputa de Lively y Baldoni], jurídicamente hablando, aparte de ser un cónyuge solidario que ha sido testigo de primera mano de la devastación emocional, reputacional y financiera que ha sufrido la Sra. Lively?”, escribieron sus abogados en un memorando de apoyo a la moción.

20 de marzo: Lively pide que se desestime la demanda de Baldoni de $400 millones

Lively denuncia que la demanda de Baldoni era “vengativa e incoherente” e instaba al tribunal a desestimar todas las demandas en su contra con perjuicio, denegar la autorización para enmendar, y concederle todas las reparaciones solicitadas, incluidos los honorarios legales y los daños y perjuicios por “daños emocionales y de reputación”.

Los abogados de Lively también afirman que la demanda forma parte de una “siniestra campaña para enterrar y destruir” a la actriz.

Está previsto que el caso vaya a juicio a partir del 9 de marzo de 2026.

2 de junio: Lively retira acusación tras petición de registros médicos

Lively retiró sus acusaciones supuestamente en respuesta a los intentos del equipo legal de Baldoni por acceder a sus historiales médicos, incluidas notas de terapia y otros datos sobre su salud, como parte del proceso de descubrimiento.

El lunes de junio, el equipo legal de Baldoni, en representación de su productora Wayfarer Studios, presentó una demanda para obligar a Lively a firmar una autorización de la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de los Seguros de Salud (HIPAA) que les diera acceso a su historial médico.

En el expediente se indica: “En lugar de cumplir con los requerimientos médicos, el abogado de la Sra. Lively nos informó recientemente por escrito que ella retirará sus demandas por angustia emocional. No obstante, Lively se negó a aceptar la solicitud razonable de Wayfarer de que el retiro sea con perjuicio, es decir, de forma definitiva y solo está dispuesta a hacerlo sin perjuicio”.

9 de junio: juez descarta las demandas de Baldoni contra The New York Times y Lively y Reynolds

Una importante victoria para Lively y Reynolds consistió en que el juez Liman desestimó la demanda de Baldoni contra la pareja. También desestimó la demanda por difamación de Baldoni contra The New York Times.

Baldoni había demandado por difamación a Lively, Reynolds, su publicista y The New York Times, ya que alegaba que habían intentado destruir su carrera con acusaciones falsas.

Sin embargo, el juez descartó ambas demandas y determinó que las acusaciones de acoso sexual de Lively conllevaban protecciones legales.

Permitió a Baldoni enmendar y volver a presentar algunos de los alegatos del actor relativos a la interferencia con los contratos, y le impuso un plazo hasta el 23 de junio.

En un comunicado a The Independent, los abogados de Lively expresaron: “El dictamen de hoy es una victoria total y una reivindicación completa para Blake Lively, junto con aquellos a los que Justin Baldoni y las partes involucradas de Wayfarer arrastraron a su demanda por represalias, incluidos Ryan Reynolds, Leslie Sloane y The New York Times”.

“Como hemos dicho desde el primer día, esta demanda de 400 millones de dólares era una farsa, y el tribunal se dio cuenta. Esperamos con interés la siguiente ronda, que imponer honorarios de abogados, daños triples y daños punitivos contra Baldoni, Sarowitz, Nathan y las otras partes involucradas de Wayfarer que perpetraron este litigio abusivo”.

3 de noviembre: la demanda de Baldoni llega a su fin

Finalizó la demanda por difamación de 400 millones de dólares que presentó Baldoni contra Blake Lively y Reynolds tras la expiración del plazo definitivo.

Según los documentos a los que tuvo acceso People, el juez Liman afirmó que se había puesto en contacto con todas las partes el 17 de octubre para advertirles que se disponía a dictar sentencia definitiva para concluir el caso.

Según se informa, Lively fue la única que respondió y solicitó al juez que dictara la sentencia definitiva, aunque argumentó que su solicitud de pago de las costas judiciales debía seguir vigente. El juez accedió a dicha solicitud.

Está previsto que el caso vaya a juicio a partir de mayo de 2026.

Artículo actualizado al 26 de enero